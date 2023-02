Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Brandschutz und Beleuchtung: Obernburger Kochsmühle wird renoviert

Kultur: 800.000 Euro stehen für Umbau zur Verfügung - Erster Bauabschnitt soll bis Ostern fertig sein

Obernburg 22.02.2023

Derzeit sind die Handwerker dabei, neue Decken im Untergeschoss der Kochsmühle einzubauen.

Im Erdgeschoss ist die Musikschule untergebracht. Im Keller gibt es Räume für Ausstellungen, Vernissagen oder Feierlichkeiten. Im Dachgeschoss ist die Kleinkunstbühne. Auch Trauungen finden in der Kochsmühle statt.

Die Planung hat das Ingenieurbüro Johann und Eck aus Bürgstadt übernommen. Bei der Stadt sind Bauamtsleiter Stefan Brück und Bautechniker Oliver Blohm zuständig.

Im Gebäude wird eine Brandmeldeanlage eingebaut. Die Kleinkunstbühne im Dachgeschoss erhält eine Treppe zum Rosengarten als zweiten Rettungsweg. Im Rosengarten werden Anschlüsse für Strom und Wasser verlegt. Der Hinterausgang vom Untergeschoss zum Rosengarten wird verschönert.

Derzeit bauen Handwerker neue Decken im Untergeschoss ein: eine Akustikdecke mit Vlieskaschierung. Auch das Beleuchtungssystem dort wird erneuert: Künftig gibt es indirekte Beleuchtung an den Wänden und Schienen, an denen Exponate aufgehängt werden können. Es gibt eine Grundbeleuchtung mit Spots, die in der Decke eingelassen werden, und Deckenstrahler, die sich verschieben und dimmen lassen. Auch die Elektroinstallation wird auf neusten Stand gebracht.

Bis Ostern soll der erste Bauabschnitt im Untergeschoss abgeschlossen sein. Im Zweiten Bauabschnitt, dessen Beginn noch offen ist, werden die Decken im Erdgeschoss und im Obergeschoss erneuert. Im Vortragsraum, der auch als Trausaal benutzt wird, soll es künftig eine Klimaanlage geben.

ro