Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

BR zeichnet "Franken Helau" am 20. und 21. Januar in Amorbach auf

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Amorbach 18.01.2023 - 13:30 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Technik wohin man schaut: Das BR-Team hat bereits die gesamte Decken- und Bühnenbeleuchtung montiert. Choreografie der Licht- und Bühnentechnik: In der alten Turnhalle von Amorbach laufen die Vorbereitungen für "Franken Helau" am Freitag und Samstag auf Hochtouren. Da schunkeln die Abteitürme: Helfer legen letzte Hand ans Bühnenbild. Mediales Großaufgebot: Übertragungswagen des BR-Fernsehens in Amorbach.

Über 40 Mitglieder des Carnevalclubs Amorbach (CCA) sind eifrig dabei, die gerade fertig renovierte Halle für die hochkarätige TV-Show »Franken Helau« zusammen mit den Mitarbeitern des Senders einzurichten. 30 große Strahler sind rund um die Empore und auf der Bühne verbaut. Bühnenhintergründe werden an Stahlseilen hochgezogen und montiert, alles soll perfekt passen, berichtet ein Handwerker mit seinem Akkuschrauber im Einsatz. Der Wechsel von der Parzival-Halle zur alten Turnhalle hat für die Amorbacher Karnevalisten auch zusätzliche Arbeit gebracht. So mussten Bühnenteile angepasst und das Bühnenkonzept modifiziert werden, denn Teamleiterin Tanja Schmitt-Klapper will die Amorbacher Bühnenakteure von ihrer besten Seite zeigen. Aber auch die für beide Prunksitzungen jeweils erwarteten 150 Gäste werden dem CCA mit seinen 120 Helfern, Künstler, Mitwirkende höchste Aufmerksamkeit abverlangen.

Für die beiden TV-Shows, die am Freitag und Samstag im Bayerischen Fernsehen aufgezeichnet werden, muss eine wahre Mammutleistung erbracht werden. Das BR-Team mit seinen knapp 50 Mitarbeitern wird die Veranstaltungen mit sechs Kameras und 30 Mikrofone aufzeichnen; Letztere müssen im Wechsel den Künstlern und Akteuren immer wieder zugewiesen und neu verkabelt werden. Hinzu kommen noch die gesamte Technik für Licht, Ton, Maske, Kostüme und Sicherheit. Alles wird ohne Unterbrechung von der Halle in die Übertragsfahrzeuge gesendet, dort durch die Regie und Produktionsleitung gesteuert und überwacht.

»Franken Helau« wird am Freitag, 27. Januar, um 20.15 Uhr im BR-Fernsehen ausgestrahlt. Eine Wiederholung gibt es am Rosenmontag, 20. Februar, um 10.15 Uhr.

Hintergrund: Stimmen der Amorbacher Chef-Narren Team-Leiterin Tanja Schmitt-Klappe ist verantwortlich für den Bühnenaufbau. Tanja Schmitt-Klapper, Bühnenteamleiterin: "Startschuss für die Veranstaltung war bereits 2021. Wir haben ein neues Bühnenkonzept gebraucht und mussten uns dazu Gedanken machen. Es wurden Handwerker gesucht, die den Bühnenbau und die Verkleidung übernehmen. Ein Kreativ-Team wurde gebildet, das sich oft in der Halle getroffen hat, um zu grundieren, malen und Feinheiten auszuführen. Viele Arbeitsstunden waren nötig um die Arbeiten zu erledigen. Unterstützt und beraten werden wir von der BR-Mitarbeiterin Barbara Fumian. Die Bühnen- und Kostümbildnerin ist dafür da, dass die Kameras das saubere Bild machen können. Sie muss darauf achten, dass die Blickwinkel, die die Kameras haben, auch gesichert sind. Ganz einfach, dass es ein schönes Bild gibt." Führt durch die TV-Show: Ulrich Etzel, Chef des Carneval-Clubs und Sitzungspräsident. Ulrich Etzel, Sitzungspräsident: "Amorbach war schon immer eine Faschelnachts-Hochburg. Mit den Klostersängern, die bisher dreimal in Veitshöchheim aufgetreten sind, hat man sich näher kennengelernt. Die Verantwortlichen haben gespürt, dass der CCA ein Verein ist, der solche Veranstaltungen stemmen kann. Wir haben bereits mit vielen großen Veranstaltungen bewiesen, dass wir es können. Einen Vergleich mit Veitshöchheim möchte ich aber nicht. Wir haben regionale Künstler, Garden und Redner, die bei uns auf der Sitzung waren. Der BR und "Franken Helau" verfolgen ja das Konzept, Fasnacht, Fasching und Karneval in ihrer ursprünglichen Form zu bewahren und jährlich in einen anderen Regierungsbezirk zu wechseln."