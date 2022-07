Podcast+Interviews: Tatort Schneesberg (Wörth) - Was die Schwester des getöteten Klaus Berninger sagt

Gespräch mit Karin Berninger

Obernburg, Main-Echo - Redaktion: Gespräch mit Karin Berninger, Schwester des getöteten Klaus Berninger. Foto: Stefan Gregor 14.06.2022 Obernburg, Main-Echo - Redaktion: Gespräch mit Karin Berninger, Schwester des getöteten Klaus Berninger. Foto: Stefan Gregor 14.06.2022

Wie »eingefroren« habe sie sich all die Jahre gefühlt, schildert sie im Gespräch. Die Wiederaufnahme habe die »Versteinerung« gelöst, nun wolle sie über die Zeit und ihren Bruder erzählen. Dieser Schritt in die Öffentlichkeit ist nicht einfach für sie. Deswegen hat die Polizei angeboten, sie zu begleiten und ihr den Rücken zu stärken. Unterstützung gab ihr auch unser Blaulicht-Hund Fietje: Es war das erste Interview, dem er beiwohnte und rasch zeigten sich seine Eisbrecher-Qualitäten ...

Podcast: Karin Berninger im Gespräch mit Blauicht-Reporterin Katrin Filthaus

Tatort Schneesberg: Podcast mit Karin Berninger und Maximilian Basser der Polizei Unterfranken

Interview mit Karin Berninger

Frage: Am 20. Dezember 1990 ist Ihr Bruder nicht nach Hause gekommen. Wie haben Ihre Familie und Sie diesen Abend erlebt?

Karin Berninger: Klaus ist nicht zu dem verabredeten Abendessen erschienen. Ich hatte ihm Fischfrikadellen von der Nordsee aus Aschaffenburg mitgebracht, bin dann in Wörth zu meiner Chorprobe gegangen und als ich zurückkam, war er immer noch nicht da. Unsere Mutter hat sich Sorgen gemacht. Ich weiß gar nicht, wann sie zum ersten Mal bei der Polizei angerufen hat.

Als Klaus nachts seine Tätigkeit in der Backstube nicht angetreten hat, war für mich – und ich denke für den Rest der Familie auch – klar: Da ist etwas passiert. Das war überhaupt nicht seine Art. Die Polizei hat aber erstmal nichts gemacht.

Samstagfrüh kam dann der frühere Polizist Rolf Noske zu uns. Er hat mit mir zusammen das ganze Haus auf den Kopf gestellt, ob der Klaus sich irgendwo versteckt hat. Er sagte: »Ihr habt zu viel Aktenzeichen XY geguckt, der macht bestimmt nur Weihnachts-Blau.« Er ist mit mir durch die ganzen Jugendkneipen in Aschaffenburg gefahren, aber wir haben Klaus natürlich nicht gefunden. Wir hatten ja eine ganz andere Vermutung – die sich dann leider auch bestätigt hat.

Der erste Impuls bei der Polizei war vermutlich: Es ist ein Jugendlicher, der bleibt schon mal über Nacht weg. Aber Sie hatten das Gefühl: Da stimmt was nicht?

Ja genau. Das war einfach untypisch. Er war zuverlässig, er war niemand, der sich am Wochenende betrunken hätte oder so etwas. Der Begriff »konservativ« ist im Bezug auf unsere Familie gefallen. Wir sind sonntags zusammen in die Kirche marschiert, danach Essen gegangen – eine richtig langweilige Familie, ohne große Spektakel.

Am 23. Dezember hatten Sie die traurige Gewissheit: Ihr getöteter Bruder wurde am Schneesberg gefunden. Wer hat Ihnen die Nachricht überbracht?

Das Telefon hat geklingelt, Pfarrer Frohmüller von Wörth hat angerufen und gesagt, dass der Klaus tot aufgefunden wurde. Da ging ein Aufschrei durchs ganze Haus. Es hat nicht lange gedauert, dann stand der Rolf Noske, der Fahnder, bei uns in der Backstube, hat Rotz und Wasser geheult und gesagt: »Ihr habt Recht gehabt.« Es war wie in einem schlechten Film. Es ist so (sie überlegt) abgespalten, als gehört man gar nicht dazu.

Das Gefühl: »Das kann nicht wahr sein« und das Warten: »Wann wache ich aus dem Traum auf?«

Ganz genau! Ich war 32 Jahre lang wie festbetoniert, wie eingefroren und habe gar nicht mehr gelebt. Erst durch die Wiederaufnahme sind Steine ins Rollen gekommen.

Was hat das mit Ihnen und Ihrer Familie gemacht?

Die Jahre waren eigentlich ein Alptraum. Der Hausarzt meines Vaters hat ihm nahegelegt, sich einen Hund anzuschaffen. Das wollte er erst nicht, er hat gesagt: »Ich will keinen Hund, ich will meinen Sohn zurück!« Aber er hat sich dann einen Hund geholt – einen Rüden natürlich. Daraus sind dann immer zwei bildhübsche Rüdenpaare geworden. Das waren »seine Buben«, mit denen hat er sich abgelenkt.

Und für Sie waren die Hunde auch ein Halt?

Auf jeden Fall! Ich muss sagen: Hunde sind die besseren Menschen (sie lacht). Ein Halt für mich ist auch der Glaube an eine unsichtbare Welt, die existiert und Gerechtigkeit schafft. Und das Tanzen, etwas ganz Bodenständiges für den Körper. Mein Vater hat mir schon mit zwölf in der Backstube das Tanzen beigebracht.

Welche Art von Tanz?

Standard. Da hat er mich, ich sag mal, »abgerichtet«: Wenn die Mutter müde war, hat er mit mir weiter getanzt (sie lacht). Ich trete da in seine Fußstapfen: Er hat 15 Stunden in der Backstube gestanden und dann noch die Nacht durchgetanzt. Das bringe ich auch fertig. Wenn ich tanzen gehe, bin ich die meiste Zeit auf der Tanzfläche und tobe mich aus.

Sie haben den Glauben an Gerechtigkeit erwähnt. Dazu zählt vielleicht auch, dass die Polizei Sie informiert hat, dass der Fall wieder aufgenommen wird. Wie lief das ab?

(Sie denkt nach) Ich hatte vorher schon das Gefühl, dass es wieder bearbeitet wird. Es hat sich dann ja auch bestätigt. Ich habe mich darüber gefreut, dass da noch einmal drauf geguckt wird. Der Rest der Familie war ziemlich skeptisch und wollte die Schublade eigentlich zu lassen. Aber inzwischen sind die auch offener geworden, denke ich. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es aufgeklärt wird.

Wie kam Ihr Kontakt zur Polizei zustande?

Konkret weiß ich das nicht mehr. Als die Altfall-Gruppe gegründet wurde, haben sie am Telefon gesagt, dass sie auch unseren Fall angucken wollen. Bis zum Start gab es eine längere Vorlaufzeit.

Am 22. April war die Auftaktveranstaltung in der Turnhalle in Wörth, bei der die Altfall-Ermittler den Fall der Öffentlichkeit vorgestellt haben (siehe »Hintergrund«). Auch Sie waren dort – weshalb?

Ich habe mir gesagt: Damals (Anmerkung der Redaktion: In der Zeit nach der Tat) ist so viel blöd gebabbelt worden, ich will dabei sein. Da weiß ich, was Sache ist, bevor wieder irgendjemand irgendeinen Scheiß erzählt. Und ich bin auch froh, dass ich dabei war: Das war alles super gemacht. Wenn man überlegt, was die für eine Vorarbeit gebraucht haben, um das alles so darzustellen ...

Was hat Sie besonders beeindruckt?

Es war einfach alles super in sich geschlossen. Was ich besonders toll fand, waren die entlastenden Aussagen über meinen Bruder und der Aufruf, man sollte den Angehörigen lieber mit einem freundlichen Wort begegnen, statt sie fertigzumachen.

Sie haben nicht die besten Erfahrungen gemacht – sowohl mit manchen Medien als auch ?mit der Polizei. Dennoch geben Sie Interviews. Gibt es da aus Ihrer Sicht eine positive Entwicklung?

Ich habe gesagt, wenn ich dazu beitragen kann, dass der Fall gelöst wird, mache ich das gern. Wenn man sich überlegt, was mein Bruder mitgemacht hat, dann bin ich es ihm »schuldig«, dass ich mich dem Ganzen stelle.

Es ist ja auch für mich gut, denn wenn ich darüber reden kann, verarbeite ich ja auch weiter. Es wäre schlimmer, ich sperre mich daheim ein und schotte mich ab, als zu sagen: »Ich bin dabei!«

Sind die vergangenen Wochen für Sie also positiv gewesen?

Es war nicht leicht, aber ich bin froh, dass ich mich dem gestellt habe: Es kam etwas in Bewegung, nicht mehr dieses Eingefrorensein, sondern ein Stück Lebendigkeit.

Bewegung gab es auch in Wörth: Es wurden Plakate aufgehängt, es gab Haustürbefragungen durch die Polizei, eine Suche nach der Tatwaffe ... All das schürt Hoffnung – wie hoch ist sie?

Hm. Am Anfang hatte ich mehr Hoffnung, dass sie es aufklären. Vielleicht ist es einfach noch nicht die Zeit dafür. Wenn es nicht rauskommt, wäre es schon blöd. Dann müssten wir weiter mit unseren Fragezeichen im Kopf leben. Es wäre schade, wenn das nicht geklärt würde.

Am Tatort wurde ein Messer gefunden, es wird gerade untersucht. Wie ist das Warten auf Ergebnis?

Ich fiebere da nicht drauf hin. Ich schaue eher auf das Gesamtbild. Im schlimmsten Fall sagen die Ermittler irgendwann »Wir haben alles getan, wir konnten es jetzt nicht lösen.« Das heißt ja nicht, dass es gar nicht mehr gelöst wird, vielleicht kommt ja in einem halben Jahr noch etwas. Im schlimmsten Fall muss man die Schublade wieder zu machen – aber mit einer anderen Lebendigkeit. Schlussendlich kommt an der göttlichen Gerechtigkeit sowieso keiner vorbei. Vielleicht erfahren wir es erst dann, in der anderen Ebene.

Hat sich Ihr Polizeibild durch die Wiederaufnahme verändert?

Das kann man schon sagen. Wenn ich all die Jahre angehalten worden bin und blasen sollte – ich war noch nie besoffen oder so –, dann bin ich auch schon mal richtig patzig geworden und habe gesagt: »Mich jagt ihr und damals habt ihr gepennt.« Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, aber ich habe alle in einen Sack gesteckt.

Nachvollziehbar, wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat ... Sind Ihnen von den Ermittlern eventuelle Folgen der Wiederaufnahme aufgezeigt worden?

Die haben uns vorbereitet, erklärt, was sie vorhaben, damit wir nicht schockiert sind, wenn wir die Plakate sehen und so weiter. Blöde Fragen vom »Fußvolk« kommen jetzt trotzdem: »Wieso habt Ihr das beantragt, dass wieder ermittelt wird?« Wir haben überhaupt nichts beantragt, die Eltern wollten das ja überhaupt nicht. Ich war die Einzige in der Familie, die dem von Anfang an positiv gegenüber gestanden hat. Und jetzt kommen solche Fragen: »Wieso?«

Hätten die gescheit aufgepasst, wäre ihnen klar, dass es eine Altfall-Gruppe gibt, die von sich aus alte Mordfälle prüft

KATRIN FILTHAUS

Hintergrund: So wurde die Öffentlichkeit über die Neuaufnahme informiert Am 20 April teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass der Fall des am 20. Dezember 1990 getöteten Klaus Berninger wieder aufgenommen wird. Für den 22. April luden die Behörden die Bewohnerinnen und Bewohner von Wörth zur Infoveranstaltung in die Turnhalle ein. Der Aschaffenburger Oberstaatsanwalt Jürgen Bundschuh erläuterte rechtliche Hintergründe zu dem Fall - insbesondere den Punkt, dass Mord nicht verjährt. Verjährt sind nach über 30 Jahren hingegen alle anderen Straftaten, die eventuelle Mitwisser bislang hinderten, sich zu äußern. Kripochef Markus Schlemmer sowie die Altfall-Ermittler Jörg Albert und Detlef Bub erläuterten, weshalb dieser Fall die Menschen in und um Wörth noch heute bewegt und versetzten die Anwesenden durch Fotos und Informationen in die Zeit zurück, als der Jugendliche verschwand und tot aufgefunden wurde. ()

Das sagt die Polizei - Über das Hoffen auf eine "brandheiße neue Spur"

Maximillian Basser (Polizei Unterfranken)

Maximilian Basser vom Polizeipräsidium Unterfranken hat Karin Berninger zu dem Gespräch in der Redaktion in Obernburg begleitet. Er erläutert unter anderem, warum eine Wiederaufnahme nicht von Angehörigen »beantragt« wird.

2010 wurde die Akte im »Fall Berninger« schon einmal geöffnet. Wie sind da die Abläufe, Herr Basser?

Staatsanwaltschaft und Polizei sind schlichtweg verpflichtet, sich solche Dinge anzuschauen. Mord – das haben wir im Zusammenhang mit dem Fall schon häufiger gesagt – verjährt nicht. Dementsprechend liegt so eine Akte nicht im Schrank und verstaubt dort, sondern sie wird regelmäßig hervorgeholt und genau angeschaut, ob es etwas gibt, wo man ansetzen kann: ein neuer Stand der Technik, neue Möglichkeiten, eine neue Perspektive. Wenn sich dieser Punkt ergibt, dann machen wir – Polizei und Staatsanwaltschaft – das auch. Dann muss man sich auch die entsprechende Zeit nehmen und die entsprechende Manpower zusammensuchen, um so einen Fall komplett neu aufzurollen.

Wir warten auf das Untersuchungsergebnis eines am Tatort gefundenen Messers. Aber die große Aufmerksamkeit in und um Wörth flacht ab. Wie läuft es nun weiter, wird ein Schlussstrich gezogen, wenn das Ergebnis da ist?

Auf keinen Fall. Es passiert aktuell ganz viel hinter den Kulissen, Hinweise aus der Anwohnerbefragung werden geprüft und bewertet. Daraus ergeben sich oftmals neue Hinweise, Leute müssen ermittelt werden: Lebt eine Person noch? Wo lebt sie? Dann muss der Kontakt hergestellt werden ...

Diese ganzen Klärungen, Prüfungen und oftmals auch richtige Vernehmungen laufen, während wir auf so ein Untersuchungsergebnis warten. Wir können nicht alles von einem einzigen Ergebnis oder einem Hinweis abhängig machen. Wir müssen diese Mosaiksteinchen zusammensetzen, so dass ein Gesamtbild entsteht, das hoffentlich zu dem Ergebnis führt: Wir haben eine brandheiße neue Spur und können in eine gewisse Richtung gehen. fka