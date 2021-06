Bouleplatz zaubert französisches Flair in Bürgstädter Mainvorland

Bürgstadt 10.06.2021 - 19:11 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein bisschen französisches Ambiente soll der Bouleplatz ins Mainvorland bei Bürgstadt zaubern

UWG-Sprecher Bernd Neuberger begründete den Vorschlag seiner Fraktion mit der hohen Nachfrage im vergangenen Jahr, als im Rahmen der »Angebote für Bürgerinnen und Bürger in Coronazeiten« Boulekurse für Anfänger und Fortgeschrittene im Programm standen. Nun soll der Bauhof einen 15 mal 4 Meter großen Bouleplatz im schattigen Bereich unterhalb des Bolzplatzes einrichten. Zudem sollen zwei Bank-Tisch-Garnituren aufgestellt werden. Der Vorschlag von Burkhard Neuberger (CSU), in der Churfrankenvinothek Boulekugeln zum ausleihen anzubieten, traf auf Zustimmung. Bernd Neuberger betonte ausdrücklich, dass dieses Angebot keine Konkurrenz zu den »Kiesboulern« darstellen soll. Vielmehr könnten sich Bürger, die das Boulespiel sportlicher und intensivier betreiben möchten, diesem Verein anschließen. Der neue Platz ist für die breite Bevölkerung gedacht. Der Beschluss erfolgte einstimmig, nachdem Bürgermeister Thomas Grün betont hatte, dass sich dieser Platz wunderbar in die Neuplanung des Mainvorlandes einfügen werde./Foto:

asz Annegret Schmitz