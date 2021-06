Bohren und Schrauben für die Beavers-Neueröffnung

Musikklub startet am 4. September an neuem Standort

Arbeite an der Ausstattung des neuen Beavers in Erlenbach Christoph und Robin Reichel-Dittes Beavers Erlenbach Arbeite an der Ausstattung des neuen Beavers in Erlenbach

Die Hängepartie für Christoph Reichel-Dittes war lang und schwierig: erst die Kündigung, dann die vergebliche Suche nach neuen Räumen in Miltenberg, viele Gespräche mit potenziellen Vermietern, Pläne für einen eigenen Neubau, unzählige Gänge zu Behörden, Bürgermeistern, Politikern. Immer wieder Hoffnung und Enttäuschung, bis endlich dank der Investoren Theo Petritis und Jordanis Meletlitis im November 2019 der Spatenstich für den Neubau erfolgen konnte. Doch dann kam Corona.

Inzwischen herrschen wieder Zuversicht und Aufbruchstimmung bei Christoph und Robin Reichel-Dittes. Das Gebäude steht, Parkplätze und Außenanlagen werden in den nächsten zwei Wochen fertig und im Inneren sind die Klubchefs dabei, ein weit zurückliegendes Versprechen zu erfüllen.

Großer Saal, hohe Wände

»Das neue Beavers wird so schön wie das alte«, hatte Christoph Reichel-Dittes versprochen und damit die Ausstattung gemeint. An der wird gerade gearbeitet. Anders als das ursprünglich als »Küchentempel« geplante und genutzte Gebäude in Miltenberg ist der Neubau von Anfang an als Musikklub geplant. Mit allen notwendigen Nebenräumen und einen großen Saal mit hohen Wänden - eine »Scheune«.

Doch für die Herausforderung, auch die wieder in einen atmosphärischen Musikklub, und mehr noch, in ein Rock- und Popmuseum zu verwandeln, kann das Beavers-Team aus dem Vollen schöpfen. »Inzwischen kann ich behaupten, die größte Sammlung an Rock- und Pop-Memorabilien in Deutschland zu besitzen«, sagt Christoph Reichel-Dittes.

Auch skurrile Fan-Artikel

Es möge ja vielleicht einen Sammler geben, der noch mehr Platten hat, oder einen mit mehr Jahrgängen der »Bravo«, aber in der Breite und Fülle sei sein Fundus unerreicht. Plattencover, Konzertplakate, Musikmagazine, Autogrammkarten, signierte Gitarren, Trommelstöcke und -felle, T-Shirts, Beatles-Figürchen und alle nur denkbaren, teils skurrilen Fanartikel - die Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen.

Und jeder Blick auf jeden beliebigen Stapel zeigt die »Vorurteilsfreiheit« der Sammelleidenschaft des Beaverschefs: Musikalisch trennen Heinz Schenks »Es ist alles nur geliehen« und den »Rock'n Roll Caravan« von Tom Petty and the Heartbreakers Welten - hier liegen die Single-Cover einträchtig nebeneinander.

Kein Zentimeter bleibt frei

Vergangene Woche war auf dem Parkett des neuen Klubs fast kein Durchkommen. Brusthoch stapelten sich die gerahmten Poster, Konzertplakate und Plattencover, die bald jeden Quadratzentimeter der Wände bedecken werden. Dazwischen stehen Vitrinen, Gitarren, Schaufensterpuppen.

Christoph Reichel-Dittes ist am Sichten und Sortieren, denn am nächsten Tag erwartet er zehn Helfer mit Bohrmaschinen und Akkuschraubern. Mit dabei ist Andreas Waigand. Der Erlenbacher ist nicht nur IT- und Marketingchef im kleinen Beavers-Team, sondern auch Vorsitzender des von ihm gegründeten Unterstützervereins »Kultur im Beavers«. Auch dessen Mitglieder warteten nur darauf, dass es endlich losgeht, berichtet Waigand: »Ich hatte schon Beschwerdeanrufe, wann ich endlich Hilfe anfordere.« Der Verein soll helfen, den Klub am neuen Standort wieder als regionale Spielstätte für Rock- und Popmusik zu etablieren, will aber auch eigene Projekte initiieren.

Dass der Neustart gelingt, daran hat Christoph Reichel-Dittes keinen Zweifel mehr. Der Abschied aus der Kreisstadt sei ihm zwar schwer gefallen, sagt der Rüdenauer, aber für Musikfans aus dem großen Einzugsgebiet Frankfurt Rhein-Main werde der Weg kürzer, die sei Verkehrserschließung ideal: »Nirgends finden Konzertbesucher so leicht einen Parkplatz wie bei uns.«

»Viel positiver Zuspruch«

Und weder zu den Fans des alten Beavers, noch zu Künstlern und Agenturen sei der Kontakt abgerissen. Vielleicht der einzige glückliche Umstand der Pandemie. »Es fand ja nirgendwo was statt, keiner ist abgesprungen«, sagt der Klubchef und berichtet von »unglaublich viel positivem Zuspruch« und auch ganz konkreter Unterstützung in den vergangenen Monaten. Die kam von politischer Seite, als sich Abgeordnete und Landrat dafür einsetzten, dass der Klub Corona-Hilfen erhielt, obwohl er im Jahr 2019 geschlossen war und keine Umsätze nachweisen konnte. Spenden und Hilfe kamen auch von Fans und Bands. Eine unerwartete kam von einem Konzertausstatter, mit dem das Beavers immer wieder zusammengearbeitet hatte: mächtige Boxen, Scheinwerfer und anderes Equipment. »Unsere technische Ausstattung ist damit besser als je zuvor«, schwärmt der Klubchef, der kaum erwarten kann, bis er das neue Beavers seinen Gästen zeigen kann. Das Eröffnungskonzert am 4. September gibt die Gruppe Watershed; es folgen die U2-Tribute-Band U12 am 10. September und am 12. September das Beavers-Open-Air in Obernburg mit schwimmender Mainbühne und drei Bands.

bAuf der Homepage beavers-music.de sind alle feststehenden Konzerttermine bis ins nächste Jahr zu finden. Das gedruckte Programm wird demnächst erscheinen.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Rock- und Popmuseum Beavers 75000 Schallplatten, 8000 Konzertplakate. 10000 Musikersignaturen, die Bravo-Jahrgänge von 1956 bis 1986 - all das ist nur ein Teil des Ertrags der jahrzehntelangen Sammelleidenschaft von Christoph Reichel-Dittes. Der hatte sich vor 14 Jahren einen Lebenstraum erfüllt und in Miltenberg den Musikklub Beavers eröffnet und aus seinem schier unerschöpflichen Fundus aan Musik-Memorabilien so eingerichtet, dass er die Bezeichnung Rock- und Popmuseum zurecht führen durfte. Auch inhaltlich erfüllt die Sammmlung museale Anforderungen, denn sie ist vollständig katalogisiert und verschlagwortet. Auch Knopfdruck findet der Sammler nich tnur jede LP, sondern auch jeden Einzeltitel und auch jeden Artikel in den gesammelten Zeitschriftenjahrgängen. Ein Schatz, den auch schon Musikredakteure von Hörfunksendern auf der Suche nach Raritäten angezapft haben. Im vergangenen Jahr ist die Sammlung durch Schenkungen nochmal größer geworden. So hat der Journalist und Rockbuch-Autor Wolfgang Thomas seine eigene große Sammlung weitergegeben. Besonders Begeistert ist Chrsitoph Reichel-Dittes von ein Paar Ordnern mit der kompletten Buchhaltung des legendären Hamburger Star Clubs mit Belegen über die Gagen der Bands und den Getränkekonsum der Musiker. Mit dem Neustart des Beavers in Erlenbach nehmen auch die Pläne für eine erste große Sonderausstellung im kommenden Jahr Gestalt an: Singende Schauspieler - schauspielernde Sänger ist das Thema. »Das hab ich unheimlich viel; in der ganzen Bandbreite von Elvis bis Freddy Quinn«, kündigte Christoph Reichel-Dittes an. kü