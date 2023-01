Bodenprofilstele in Eberstadt: Einen Blick ins Erdreich wagen

Blick in den Neckar-Odenwald: Bürgermeisterwahl in Walldürn am 9. Juli - Altheim nun ohne Bäcker

Neckar-Odenwald-Kreis 31.01.2023 - 11:33 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Minister Peter Hauk und Geo-Naturpark-Geschäftsführerin Jutta Weber präsentierten Vertretern von der Stadtverwaltung und BGB die neue Stele. Foto: Geopark

Tourismus: Vor dem Besucherzentrum an der Eberstadter Tropfsteinhöhle kann man an einer Bodenprofilstele einen Blick in das Erdreich der Region werfen. Die Stele wurde vergangene Woche offiziell der Öffentlichkeit präsentiert. Die Erde für die Stele hat man im Wald in der Nähe des Hettinger Forsthauses entnommen. Der Boden ist typisch für den Übergang vom Buntsandstein zum Muschelkalk. Die Stele verfügt auf Augenhöhe von Kindern über zwei Gucklöcher. Durch diese können die Betrachter einen Regenwurm und andere Kleinlebewesen sehen, die künstlich nachgebildet wurden. Außerdem kann man sich an zwei Tafeln über geologische und biologische Zusammenhänge informieren. Das Land Baden-Württemberg hat nach Angaben von Landrat Achim Brötel die beiden Stelen mit insgesamt rund 45 .000 Euro gefördert. Zur Einweihung kamen außer dem Landrat, der auch stellvertretender Vorsitzender des Unesco-Geoparks Bergstraße-Odenwald ist, Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz, und der Buchener Bürgermeister Roland Burger.

Kommunales: Der Termin der Bürgermeisterwahl in Walldürn steht fest, allerdings nicht, ob Amtsinhaber Markus Günther wieder kandidieren wird. Der Gemeinderat hat bei seiner Sitzung am Montag den Wahltermin auf den 9. Juli festgelegt. Ein möglicherweise erforderlicher zweiter Wahltermin würde am 23. Juli stattfinden. Das berichteten die Fränkischen Nachrichten. Die Stelle soll am 21. April öffentlich ausgeschrieben werden. Bewerber können ihre Unterlagen bis zum 12. Juni im Walldürner Rathaus abgeben. Markus Günther kündigte an, im Februar mitzuteilen, ob er wieder zur Wahl antreten werde.

Wirtschaft: Die letzte Bäckerei hat im Walldürner Stadtteil Altheim geschlossen. Karl-Heinz und Daniela Sans schlossen ihren Betrieb aus gesundheitlichen und aus Altersgründen. Die Bäckerei wurde im Jahr 1863 gegründet und war seitdem im Familienbesitz. Ortsvorsteher Hubert Mühling bemüht sich derzeit darum, einen anderen Bäcker dafür zu gewinnen, in Altheim seine Waren anzubieten. Derzeit verkauft ein Bäcker Backwaren in einer örtlichen Metzgerei, das aber nur an wenigen Tagen in der Woche.

ber