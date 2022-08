Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bluesabend am Bubebadeplatz in Niedernberg

Entspannte Musik mit drei regionalen Bands am Mainufer

Niedernberg 02.08.2022 - 11:47 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wohlfühlmusik bei entspannte Atmosphäre vor malerischer Kulisse: Summertimeblues am Niedernberger Bubebadeplatz.

Hunderte Besucher genossen bei entspannter Atmosphäre und prächtigem Sommerwetter die Soul-, Blues-, Jazz- und Rockklängen der regionalen Bands Foolhouse Bluesband, Ferdi Katz und After Midnight, die die Gruppe Imun (Initiative Mensch und Umwelt Niedernberg) als Veranstalter engagiert hatte.

Auch diese Musiker haben auf diesen Tag hingefiebert und alles gegeben, um diesen Abend für Alle zu einem einzigen großen Fest zu machen. Ferdi Katz spielte eigene Songs mit Texten, die in gemäßigter Aschaffenburger Mundart verfasst sind. Die Foolhouse Bluesband servierte gekonnt Klassiker und eigene Stücke. Und After Midnight sorgte für einen chilligen Ausklang. Die Besucher genossen bei freiem Eintritt die Musik.

Ein kurzer Schreckmoment als eine Frau während des Konzerts in den Main fiel, doch sie konnte wohlbehalten wieder aus dem wasser gezogen werden. Während der Veranstaltung sammelte Siegmar Buhler (Imun) in altbewährter Manier Spenden zur Deckung der Kosten, die die Besucher in sein großes buntes Pappmaché-Schweinchen stecken konnten.

Christel Ney