Blues pur: ausdrucksstark und dynamisch

Foolhouse Bluesband begeistert Zuhörer in Amorbacher Zehntscheuer mit virtuosem Spiel

Amorbach 05.03.2023 - 14:38 Uhr 1 Min.

"Yeah": Ausdrucksstark, dynamisch und virtuos haute die "Foolhouse Bluesband" feinste Blues-Rhythmen ihren Zuhörern in der Amorbacher Zehntscheuern um die Ohren.

Eigene Stücke, Oldies und Hits

Perfekt garniert mit humorvollen Informationen servierten Helmut Moser (Gitarre, Gesang), Hermann Rack (Schlagzeug, Gesang), Guido Helmling (Bass, Gesang) und Adam Skovronek (Mundharmonika, Gesang) gemeinsam mit ihrer Blueslady Carmen Graf ein fein abgestimmtes Menü aus eigenen Songs, Oldies und modernen Hits.

Direkt zu Beginn riss das Quintett mit »Killing Floor« die Zuhörer derartig mit, dass diese direkt eifrig im Takt klatschten und den präzise herausgefeuerten Blue-Harp-Klängen lauschten. Mit betont kurzen Worte und dann wieder länger ausklingenden Endsilben umschmeichelte Carmen Graf die Ohren ihrer Zuhörer im Lied »Hoochie Coochie Girl«. Beim ruhigen und sachten »Drown in my own Tears« hingegen ließ die Sängerin mit einem leichten Vibrato in der Stimme voller Gefühl und mit dezenter Instrumentalbegleitung das Publikum kurz verschnaufen.

Die Band rüttelte dann das Publikum mit »Gonna Leave the City«, einem Song, der laut Bandaussage vor ungefähr 35 Jahren entstanden ist, wieder ordentlich auf. Gepaart mit markanten Mundharmonika-Klängen ließ Carmen Graf, gesanglich unterstützt durch Adam Skovronek und Guido Helmling, die Blues-Herzen höher schlagen - ein sonores Gitarrensolo mit dezenten Vibrati in der mittleren Grifflage und gemeinsamen, toll aufeinander abgestimmten ausklingenden Klängen von Gitarre und Mundharmonika inklusive. Helmut Mosert an der Gitarre und Adam Skovronek mit der Harp gaben über den Abend zahlreiche virtuose Soli zum Besten.

Überzeugender Gesang

Dass die Band den Blues nicht nur spielt, sondern ihn lebt und liebt, spürte man auch bei Guido Helmling und Hermann Rack. Beide beherrschten nicht nur ihre Instrumente grandios, sondern erwiesen sich auch Gesangstalent. Mit seiner vollen und klaren Stimme riss Helmling die Zuhörer mit bei »On the Road again«, umrahmt von schwungvollem leicht vibrierendem Mundharmonikaspiel, Hermann Rack faszinierte die Drumsticks schwingend mit tiefen und vollen, mitunter leicht nasalen Tönen bei »Le Gange«.

Beim letzten Song »Shake your Money Maker«, schüttelten die Zuhörer nicht den Geldmacher (Money Maker), sondern die Hüften ausgiebig vor der Bühne zu Carmen Grafs ausdrucksstarkem und dynamischem Gesang und gaben sich erst nach zwei Zugaben zufrieden.

Jennifer Lässig