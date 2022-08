Blitzender Chrom, Fachsimpeleien, allerhand Spaß

Freizeit: Mehr als 300 Triker in Großwallstadt

Großwallstadt 28.08.2022 - 10:08 Uhr 1 Min.

Mehr als 300 Triker kamen am Wochenende in Großwallstadt zusammen. Die »Germanen-Triker Main Limes« hatten das Treffen auf die Beine gestellt. Foto: Martin Roos

Organisiert hatten das Treffen die »Germanen-Triker Main Limes« unter der Leitung von Vorstand Ferdinand Danz.

Ältester Teilnehmer: 81 Jahre

Aus ganz Deutschland - vom Allgäu bis zur Nordsee und vom Bayerischen Wald bis nach Usedom - sowie aus der Schweiz und Österreich waren die über 300 Teilnehmer mit ihren mehr als 200 Trikes angereist. Mit 620 Kilometern hatte ein Triker aus Rendsburg (Schleswig-Holstein) die weiteste Anreise auf sich genommen. Der älteste Triker war 81 Jahre alt und kam aus dem Allgäu, der jüngste Teilnehmer war gerade ein Jahr alt und hatte sein eigenes E-Kinder-Trike dabei.

Den Trikern gefielen vor allem die gute Organisation, das schöne Ambiente und die ausgelassene Stimmung. Für viele ist Trikefahren eine Lebenseinstellung. Sie freuten sich, Freunde wiederzusehen und und genossen die familiäre Gemeinschaft.

Mit dem Weingut von Harald Gunther am Flurbereinigungsweg vor den Weinbergen wurde ein idealer Platz außerhalb des Ortes gefunden. Ein abgeernteter Maisacker wurde als Lagerplatz für Trikes, Campingwagen und Zelte genutzt. Am Freitagnachmittag stand eine Weinprobe auf dem Programm. Einige Teilnehmer erkundeten die Region mit ihrem Trike. Bei einer Sternfahrt am Samstag lernten die Triker die Region kennen. Am Abend wurden die Besten bei den Germanenspielen Knochenweitwurf, Germanenaxtwerfen und Sauohrenzielwurf ermittelt.

Wolfgang Grantler Reitberger aus Neuburg an der Donau war mit seinen Trike-Freunden Donautal das erste Mal in Großwallstadt. Sie hatten es sich auf ihrem Standplatz gemütlich eingerichtet - und fühlten sich rundum wohl. Ein anderer Triker, der zwischen Stuttgart und Pforzheim wohnt, war mit einem Easy Trike Chopper angereist. Die Germanen-Triker hatte er auf einer Ausfahrt kennengelernt.

Am Freitag begrüßte Großwallstadts Bürgermeister Roland Eppig die Triker. Harald Gunther vom gleichnamigen Weingut war für das leibliche Wohl der Triker verantwortlich. Er lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Veranstalter, Gemeinde und Landratsamt. Die »Germanen-Triker Main Limes« bestehen aus 12 Mitgliedern. Sie kommen aus Niedernberg, Großwallstadt, Großostheim und Elsenfeld. Gegründet wurde der Verein im Jahr 2010.

