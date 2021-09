Blickpunkt-Story: Nach der Flutkatastrophe - Ein Mann aus Kreis Miltenberg hilft - Flutopfer erzählen

Wie ein Mann aus dem Kreis Miltenberg hilft - fünf Beispiele

Faulbach, Wertheim, Eifel 14.09.2021 - 16:36 Uhr Kommentieren 9 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Tobias Larscheid in Schuld - so sah es vor der Flut aus

Was sagt man am En­de ei­nes In­ter­views Men­schen, die wie­der ganz von vor­ne an­fan­gen? Nicht vergessen zu werden - zumindest Tobias Larscheid schien diese Zusicherung irgendwo für einen Moment berührt zu haben. Durch seinen Heimatort Schuld war die Bundeskanzlerin mit tiefem Mitgefühl gegangen. Auf allen Kanälen hatten Medien von der Jahrhundertflut Mitte Juli berichtet. Ganz Deutschland zeigte sich geschockt, welche Verwüstungen nach dem Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sichtbar geworden waren. Jetzt, einige Wochen später, sind die Menschen dort wieder ganz auf sich zurückgeworfen. Konfrontiert mit einer Situation, die morgen oder übermorgen noch nicht geheilt sein kann.

++++++++++

+++++

+

Teil 1 der zweiteiligen Video-Doku auf main-echo.tv

Flutgebiete: Menschen, die wieder ganz von vorn anfangen - Hilfe aus dem Mainviereck

++++++++++

+++++

+



»Ich glaube, das ist, wie wenn ein Angehöriger stirbt«, sagt Klaus-Peter Albert, erfolgreicher Unternehmer aus dem Mainviereck, genauer gesagt aus Faulbach im Kreis Miltenberg, dem die Ereignisse wie so Vielen nahe gegangen waren. »Zuerst sind alle da, es gibt zu organisieren«, vergleicht er, »und dann ist man doch wieder mit allem ganz alleine.« Klaus-Peter Albert, den alle nur »Capi« nennen, will die Kontakte in die Flutgebiete halten.

Klaus-Peter Albert, erfolgreicher Unternehmer aus Faulbach, organisiert die Hilfe über den Wertheimer Lionsclub

An einem der ersten Abende, als die Tageschau die Katastrophen-Bilder sendete, war er spontan mit einem Transporter aufgebrochen, um das Notwendigste zu bringen. Kleidung, Hygiene-Artikel, Decken, Windeln, ein paar Freunde hatten mitangepackt.

Ein Tag im September

Im September fahren wir bei einem seiner folgenden Besuche in die Flutgebiete mit. »Es war mir schnell klar, dass Sachspenden nicht das Wichtigste waren. Geld ist entscheidend, um wieder aufzubauen «, sagt der Capi. Er agiert für den Wertheimer Lionsclub. Beim Förderverein summierten sich auf sein Trommeln hin zuletzt mehr als 200 000 Euro. Von Geldgebern nahezu aus dem gesamten Mainviereck. Vom Unternehmer-Freund, der anonym bleiben will, bis zum Benefizkonzert in Altenbuch, bis zu jener Frau, die aus dem Stand heraus ankündigte, ihm alles mitzugeben, was sie gerade in ihrem Geldbeutel bei sich habe. Es waren 100 Euro, von Herzen auf den Weg gebracht.

++++++++++

+++++

+

>>> zum Bericht: Faulbacher startet Hilfsaktion

>>> zum Bericht: Geldspenden erreichen den Faulbacher und die Wertheimer Lions von überall aus der Region

++++++++++

+++++

+

Während der Fahrt quer durch die Eifel lernen wir Menschen kennen, die aus diesem so emotionalen Spenden-Pool Unterstützung erhalten haben und noch werden. »Ich will die Leute kennen, nicht einfach einen Betrag irgendwohin überweisen. Es geht doch vor allem ums Menschliche«, so der Capi.

Gleich am Anfang hatte er eine Urlaubsbekannte in Stolberg kontaktiert. Wie es in der Stadt aussehe, wo man unterstützen könne. In der ersten Aufregung sagte Yvonne Lauscher: »überall«. Sie war von Anfang an beim Aufräumen in den getroffenen Ortsteilen dabei, kümmerte sich um die Anwohner. Sie wusste, wo es keine Elementarversicherung gab, stand im Austausch mit einem Baugutachter, der einen ersten Blick hatte, in welchem Zustand Gebäude waren. Sie erzählte auch von Patricia Simons, der Kinderbetreuerin, so ergab ein Kontakt den nächsten.

Auch der Capi reihte sich beim Aufräumen in die Helfer-Ketten. Hier, wo man Schutt genauso wie von weit her angespülte persönliche Utensilien von Hand zu Hand reichte, um sie auf Müllhalden zwischenzulagern. »Ganze Leben sind dabei wohl entsorgt worden«, meint Klaus-Peter Albert nachdenklich. Sentimentalität. »Vielleicht kommt das erst noch richtig«, zucken die Menschen, die wir an dem Tag mit Capi in der Eifel treffen, die Schultern. Momentan funktioniere man. »Wir träumen das alles noch«, so formuliert es Tobias Larscheids Mutter.

Die Familie hat endlich Termine mit Handwerkern bekommen. Tobias beschäftigt die Rede im Dorf, dass die stark zerstörte Steinbrücke nahe seines Anwesens durch eine Betonbrücke ersetzt würde: »In Schuld wollen das viele nicht. Aber uns fragt da wohl keiner.« Mit dem Wiederaufbau werden auch Weichen neu gestellt. Manchem zum Vorteil, manchem eben auch nicht. Vermutlich war Tobias Larscheid auch deshalb die Zusicherung wichtig, jetzt - da es die spektakulären Bilder nicht mehr gibt - die Flutregionen und ihre Menschen nicht zu vergessen.



Das ist die Route an diesem Septembertag auf der Fahrt in die Flutgebiete:

Die Route der Fahrt in die Flutgebiete

++++++++++

+++++

+







1) Das erste Ziel der Fahrt in die Eifel: Stolberg. Hier treffen wir Patricia Simons.

"Runter, runter, um zu helfen"

Patricia Simons und Yvonne Lauscher - zwei Stolbergerinnen, die anpackten

Mehr als sechs Wo­chen nach der Flut fal­len auf der Fahrt durch Stol­berg Bau­s­tel­len ins Au­ge, Um­lei­tun­gen, auch noch »Was­ser-Au­tos«, die zum Bei­spiel auch auf dem Großpark­platz des In­du­s­trie­un­ter­neh­mens Prym ste­hen. Demoliert und zugeschlammt hat man sie hierhin gestellt, vielleicht erkennt doch noch jemand seinen Wagen wieder. Ein Besuch in der Kupferstadt mit ihren 56 000 Einwohnern, mit dem Ziel: die Nachhilfeschule von Patricia Simons. Hier oben in den Wohnvierteln an den Hängen ist so gut wie nichts mehr von den Ereignissen im Juli zu spüren.

»Wir sind runter, runter - um zu helfen«, erinnert sich Patricia Simons mit schneller Stimme, sie hatte die Bilder des rasenden Wassers in ihrer Stadt auf Facebook gesehen, gepostet von Stolbergern, die das noch konnten. Andere kämpften ums Überleben. Mitunter schwammen sie aus ihren Häusern, die Kinder auf dem Rücken. Zwei dieser Kinder beherbergte Patricia Simons für vier Wochen in ihrem Kindercamp, das sie mit weiteren Helfern auf dem Sportgelände des Stadtteils Vicht aus dem Boden stampfte. Den Kleinen Geborgenheit geben. Bis sie abends von ihren Eltern wieder geholt wurden. Nähe. Zuhören. Andere Helfer brachten Brötchen, Spielsachen, ja Hüpfburgen... Und dann begann es wieder leise zu regnen. »Die Flut kommt!«, riefen die Kinder - auch deshalb war eine Notfallseelsorgerin im Camp immer ansprechbar.

Vom Geld des Wertheimer Lionsclub-Fördervereins ging auch ein Betrag an die Camp-Kinder. Für neue Schulranzen. Die eigenen hatte das Wasser mitgenommen. Inzwischen hat in Stolberg das Schuljahr begonnen. Das Camp ist aufgelöst. Patricia Simons will eine Wiedersehensweihnachtsfeier machen. Für die Kinder und ihre Eltern.

++++++++++

+++++

+

2) Das zweite Ziel der Fahrt in die Eifel: Zweifall. Hier treffen wir Familie Yaman und Oliver Heiermann



"Ic h bin star k, für m eine Kinder"

Songül Yaman - sie will stark sein, vor allem für ihre Kinder

Als wir Ya­mans tref­fen, le­ben sie seit ei­ner Wo­che wie­der in ih­rem Haus in Zwei­fall, ei­nem Stadt­teil von Stol­berg, den Vicht und Has­sel durch­f­lie­ßen. Bau­trock­ner ste­hen im Par­ter­re, es riecht noch muf­fig-feucht. In der Ga­ra­ge hat sich Son­gül Ya­man mit Herd, Tisch, Stüh­len und ein paar Re­ga­len ein­ge­rich­tet.

Küche, Esszimmer, ja so gut wie alles, hat die Flut mit in die Ferne gerissen, »nicht mal mehr eine Gabel war noch da«, sagt sie. Was sie und ihr Mann stattdessen vorfanden, als sie nach der Blitzevakuierung zurückkamen: das Auto eines Nachbarn, an die Hausecke gepresst, einen weiteren fremden Wagen, in den Garten gespült.

Einen Monat lang konnten Yamans die Zeit bei Songüls Bruder überbrücken. In einem einzigen Zimmer. Mit den beiden Kindern. Ein weiterer Sohn ist pflegebedürftig. »Ich will stark sein, für meine Kinder«, sagt Songül Yaman. Hinter dem Haus, das die Yamans erst vor einiger Zeit gekauft hatten, fließt der Bach, als wäre nichts gewesen. Das wirklich bedrohliche Wasser kam an jenem Tag aus der anderen Richtung: »Von dort oben... das hätten wir nicht gedacht.« Von dem zweiten, entlegeneren Flüsschen aus hatte sich eine breite Wellenflut über die komplette Straße ergossen. Auch Yamans haben keine Elementarversicherung.

An der Kirche parken Handwerker, die irgendwo mit dem Sanieren beginnen. Gegenüber Container-Büros der örtlichen Verwaltung. Auf der Webseite steht weiterhin: »Wir sind auf finanzielle Hilfe angewiesen.« Die Bäckerei, in der Songül Yaman angestellt war, wird nicht mehr öffnen. Quer über der Straße hängt ein Transparent »Zweifall sagt Danke«. Yamans haben aus dem Mainviereck Geld für die Bautrockner erhalten. Sie werden nochmals 5000 Euro als weitere Starthilfe bekommen.

"Man merkt es den Leuten an"

Oliver Heiermann, er lebte in einem Wohnwagen

Bei den Ya­mans tref­fen wir Oli­ver Hei­er­mei­er. Er wird mi­t­an­pa­cken, das Haus der Ya­mans wie­der her­zu­rich­ten. Als ers­tes will er sich dann ans Es­trich­le­gen ma­chen. Zu­sam­men­ge­führt hat Oli­ver Hei­er­mann und die Ya­mans die Flut.

Oliver wurde selbst Hab und Gut genommen. Der Zimmermann - ja, man kann ihn als Lebenskünstler bezeichnen - hatte sein Zuhause auf dem Campingplatz Vichtbachtal in einem Wohnwagen. Auch seine Werkzeuge lagerte er hier. Bis zu dem Zeitpunkt, als die Feuerwehr um zwei Uhr Nachts mit der Evakuierung begann.

Selbst Oliver Heiermeier, der das Sesshaftsein in vier Wänden bislang gemieden hatte, spürt diesen einschneidenden Verlust eines Ortes, von dem man geglaubt hatte, hinzugehören.

Inzwischen besitzt Oliver wieder einen Wohnwagen, dank des Lions-Fördervereins. Er hat wieder ein paar Werkzeuge und oben in Zweifall, wo er in einem Appartement-Hotel untergekommen war, kann er mit dem Mobil erstmal stehen. Er ist dort jetzt Hausmeister und arbeitet wieder als Zimmermann.

Alles gut also? Nach außen hin ja, im Innern wirken die Erlebnisse weiter. Unterschwellig ist doch noch das Gefühl da: Wie war das mit den Talsperren? Waren Wetter und auch Menschen schuld? Warum hört man in den Medien darüber nichts mehr? Oliver Heiermeier ist nicht der einzige, der ab und an so denkt. Aber noch steht das Wieder-auf-die-Beine-Kommen im Vordergrund. Es sei enorm gewesen, wie alle zusammengestanden hätten. Und von überall her seien Menschen gekommen. Und jetzt? »Man merkt den Leuten hier an, was passiert ist«, sagt der Zimmermann. »Sie wirken müde, erschöpft. Aber es gibt noch viel zu tun.« Geld aus dem Mainviereck geht an mehrere Familien in Zweifall.

++++++++++

+++++

+







3) Das dritte Ziel der Fahrt in die Eifel: Schleiden-Gemünd. Hier treffen wir Marion Rauw und die Familie di Fraia



"Dass so etwas nie wieder passiert"

Marion Rauw, auch ihren Laden in der Innenstadt gibt es nicht mehr

Die Stra­ße, in der wir Ma­ri­on Rauw be­geg­nen, gleicht ei­ner Geis­ter­stadt. Die Häu­ser sind ver­las­sen, nicht be­wohn­bar, zum Teil be­reits kom­p­lett ent­kernt. Das Haus, vor dem Ma­ri­on steht, ist ein­s­turz­ge­fähr­det. Ein Teil ist ab­ge­ris­sen.

Weil die Abbruchunternehmen an anderen Häusern dringender arbeiten müssten, bleibe das Gebäude erstmal so stehen, bis es an der Reihe sei, sagt Marion. In dem noch sicheren Trakt richtet sie sich gerade ein neues Zuhause ein. Eigentlich wohnte sie vis á vis, aber hier scheint nichts mehr herrichtbar zu sein.

An diesem Abend im Juli sei ein Auto durch die Stadt gefahren und habe über Lautsprecher gewarnt. »Zu spät«, sagt Marion. Nur eine halbe Stunde später standen sie und ihr Mann fast knietief im Wasser der Urft. Gerade noch Hunde und Hundefutter eingepackt, »losgefahren und am Ende im Auto überdauert«. Die Bewohner des jetzt einsturzgefährdeten Hauses hätten sich immer weiter nach oben geflüchtet, erzählt Marion. Als das Gebäude die ersten Risse hatte, seien sie aufs Nachbardach geklettert und hätten dort sechs Stunden ausgeharrt. Jetzt seien sie woanders untergekommen. Zurück wollten sie nicht mehr. Marion darf einziehen.

Von der Spende aus dem Mainviereck, die an rund ein Dutzend »Häuser« in der Straße geht, hat Marion als einen Schlagbohrer gekauft, um den Putz abzubekommen. Dann will sie weitere Bautrockner leihen. In den Mauern ist es nicht nur das Wasser. Mit der Flut kam Klärschlamm, Öl, Benzin, und was aus Natur und Wohneinrichtungen noch mitgerissen war. Marions E-Zigarretten-Shop im Zentrum gibt es ebenfalls nicht mehr. Immerhin noch den Verdienst ihres Mannes. Wenn jetzt eine Sternschnuppe fiele, was würde sie sich wünschen? »Dass so etwas nie mehr passiert.«

++++++++++

+++++

+

"Tränen nützen uns jetzt nichts"

Familie de Fraia - war während der Flut im Haus

Vorm Haus, oder vor dem, was da­von üb­rig ge­b­lie­ben ist, ha­ben die de Fraias das Stra­ßen­schild auf ei­nem ab­ge­säg­ten Strauch auf­ge­s­tellt: Bruch­stra­ße. - Ein Sinn­bild. Ein Sinn­bild auch für die­sen ganz ei­ge­nen Hu­mor, den vie­le der Men­schen, die in den Flut­ge­bie­ten jetzt wie­der ganz von vor­ne an­fan­gen, nach au­ßen tra­gen.

»Hier war eine Hecke und Garten«, sagt Familienvater Andrea die Fraia und meint damit: »Wir machen weiter. Tränen nützen jetzt nichts.« Von Beruf ist er Installateur, er will viel selbst machen, hilft auch schon in den Nachbarhäusern, Rohre neu zu verlegen.

Er, seine Frau, die Tochter und die Schwiegermutter waren während der Flut im Haus geblieben, unterm Dach. Die Möbel seien in der Wohnung geschwommen. Am nächsten Tag habe ein Radlader die Schwiegermutter mit der Schaufel runtergeholt, sie brauchte medizinische Betreuung. Die de Fraias haben noch Glück gehabt. In ihrem Viertel haben einige Menschen nicht überlebt, sind in ihren Häusern ertrunken. Man habe Leichenwagen fahren sehen, sagt Gudrun Lang, als sie bei Bekannten, ebenfalls in der Nähe, beim Aufräumen half. Gudrun Lang lebt im Nachbarort und ist eine derjenigen, die sich, sobald es wieder möglich war, auf den Weg gemacht hatten. Kein Telefon, kein Strom. Aber zur Seite stehen. Das Notwendigste bringen. Angehörige von Gudrun Lang leben in Wertheim. So kam der Kontakt zu Klaus-Peter Albert zustande. Auch die de Fraias erhalten eine Geldspende. »Es fühlt sich seltsam an«, reflektiert Andrea, »man scheut sich, es anzunehmen, auf der anderen Seite weiß man, man schafft es aus eigener Kraft nicht. Und: Man glaubt auch wieder an die Menschheit. Die Flut hat uns viel genommen, aber sie hat uns hier auch viel gegeben: Gemeinsinn.«

++++++++++

+++++

+

4) Das vierte Ziel der Fahrt in die Eifel: Schuld. Hier treffen wir Tobias Larscheid, der ein Idyll wieder aufbauen will

"Wir sind doch hier zuhause"

Tobias Larscheid und Mutter Larscheid - hinter ihnen war vor der Flut die Firmenwerkstatt, neben sind beide Häuser überflutet worden

Auch an diesem Mittwoch ist es grau und diesig in Schlund. Aber kein Vergleich zu den Tagen im Juli. Tobias Larscheid war von den Fluten stundenlang in einem anderen Ort eingeschlossen. Als der selbstständige Monteur nach Hause kommt, ist seine Firmen-Werkstatt am Ufer der Ahr weggespült, Mini-Bagger, Radlader, Kreissäge, alles weg. Das Haus, das mindestens seit dem 17. Jahrhundert in Familienbesitz ist, und das er nach der Renovierung mit seiner Lebenspartnerin im August beziehen wollte, steht meterhoch im Wasser, nebenan das Haus seiner Eltern ebenfalls. »Ich war froh um das, was ich noch anhatte.« Aber Gottseidank: alle sind gesund, seine Lebenspartnerin, die einjährige Tochter, die Eltern und die Schwiegereltern, die im Nachbarort ebenfalls betroffen sind.

Mutter Roswitha Larscheid sah, wie vor ihr das Wasser ganze Häuser mitnahm. Die Ahr, die sonst malerisch eine Schleife durch Schuld zieht, hatte ihr Bett verlassen und sich völlig neue Wege gesucht: 700 Einwohner, 140 Haushalte sind von Flutkatastrophe betroffen. Auch sechs Wochen später ist die Gemeinde noch im Ausnahmezustand.

Stille liegt jetzt über dem Ort, in dem noch vor kurzer Zeit Helfer auch bei den Larscheids anpackten. Leute aus der Steiermark und aus Ostfriesland seien sogar da gewesen, sagt Tobias Larscheid. Einer hätte ihm beim Abschied 300 Euro in die Hand gedrückt. Tobias wollte das Geld nicht nehmen. Auch als ihn Klaus-Peter Albert fragte, was er jetzt brauche, antwortete er: Nichts. Und dann: »Ich habe Sorge wegen Plünderungen. Die paar Werkzeuge, die noch da sind, sollte ich einschließen«. Aus dem Mainviereck kamen über die Lions zwei Container.

Jetzt ist es an Tobias, ein Idyll wieder aufzubauen. »Wir sind doch hier zuhause«, sagt er.

++++++++++

+++++

+

Hintergrund: Viel Hilfe aus dem Mainviereck für die Eifel Die Initiative von Klaus-Peter Albert und den Wertheimer Lions ist ein Beispiel für die Unterstützung, die aus dem Mainviereck die Flutgebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erreicht. Rettungskräfte waren im Einsatz, Landwirte brachten Futter für Tiere von betroffenen Bauern. Privatleute sind losgezogen und halfen beim Aufräumen, sogar Freundschaften sind dabei entstanden. Und freilich: Viele haben auch ohne viel Aufhebens einen Geldbetrag einem Spendenkonto anvertraut. (mkl)



Blickpunkt: Manuela Klebing