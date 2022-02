Blickpunkt-Story: Auf den Spuren der Römer am Mainlimes

Welterbe vor der Haustür

Römer am Mainlimes: Was haben sie uns hinterlassen? Reporter Zahn erkundet als Römer Obernburg. Römer in Obernburg: Unsere Reporter gehen auf Spurensuche.

Für fast 200 Jahre haben die Römer am Untermain gewohnt, Handel betrieben, Äcker bestellt. Sie bauten am Mainlimes zwischen Miltenberg/Bürgstadt und Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis) Kastelle und Wachtürme auf. Manche ihrer Spuren sind verschüttet, andere zerstört. Wieder andere sind heute noch in der Landschaft zu entdecken.

Der Mainlimes ist Teil des Obergermanisch-Raetischen Limes vom Rhein bis zur Donau - bei der 550 Kilometer langen Anlage handelt es sich um das längste Bodendenkmal Europas. Es ist seit 2005 UNESCO-Welterbe. An neun Orten am Mainlimes wurden Kastelle nachgewiesen (siehe Karte). In diesen waren jeweils 500 Mann stationiert. Dazu kamen pro Kastell schätzungsweise 1000 Menschen, die in umliegenden Dörfern und Gutshöfen wohnten. Diese Orte hatten etwas Internationales: Römer aus dem ganzen Imperium hielten sich dort auf. Sie brachten einen Lebensstandard in die Region, der danach über Jahrhunderte nicht mehr erreicht werden würde. Dazu zählt der Bau von Brunnen und Bädern. Und das alles am Rande des großen römischen Reichs. Eine Stadt am Main könnte damals ungefähr so ausgesehen haben, wie es diese Nachbildung für Wörth (Kreis Miltenberg) zeigt:

Der Hafen in Wörth zeigt auch: Der Main war für die Römer Grenze und Transportweg zugleich. Wachtürme standen in Sichtweite voneinander, sodass sich die Soldaten Signale geben konnten. Die Germanen lebten allerdings nicht gegenüber auf der anderen Mainseite, wie uns Eric Erfurth, Leiter des Römermuseums in Obernburg, erklärt. Ihre nächsten Siedlungsspuren sind im Taubertal und bei Kitzingen. Überhaupt dürfte weniger der Krieg mit den Germanen als die Wirtschaft im Odenwald und Spessart der Grund gewesen sein, warum sich die Römer über 100 Jahre am Main aufhielten, sagt der 60-Jährige. Auffällig sei heute etwa, dass sich die Kastelle am Main allesamt gegenüber Bächen aus dem Spessart befinden.

Unter den Orten mit Römer-Vergangenheit sticht Obernburg hervor. Wenn Eric Erfurth seine Haustür in Obernburg verlässt, kann es ihm passieren, dass er im Alltag zufällig über Spuren der alten Römer stolpert. Neulich lief er an der St.-Anna-Kapelle vorbei, erblickte erst nur beiläufig einen roten Sandstein-Quader. Den hatte der Bauhof abgelegt, damit dort niemand parkt. Erfurth schaute genauer hin und sah: Der Stein war einst behauen worden. Wie sich später offiziell herausstellt, war hier ein römischer Steinmetz am Werk.

Es ist bei Weitem nicht der einzige Zufallsfund in Obernburg. »Hier finden sich Spuren der Römer wie Sand am Meer«, sagt der Leiter des Römermuseums. »Man muss eigentlich in jedes Loch gucken.« Manche nennen Obernburg sogar das Pompeji am Main. Nach der Römer-Stadt bei Neapel, die bei einem Vulkanausbruch tief in Asche versank.

Obernburg ereilte ein weniger dramatisches Schicksal. Die Siedlung und das Kastell der Römer liegen hier unter einer Schicht aus Lehm begraben. Nachdem die Römer abgezogen waren, spülte starker Regen den Lehm vom nahe gelegenen Hang über die Gemäuer. Heute steht unter der Stadt eine zweite Stadt. Wenn Obernburger ein Haus abreißen und neu bauen, öffnen sie ein Fenster in den Alltag einer fast 2000 Jahre alten Vergangenheit.

Dann reisen Archäologen an. Sie finden mitunter krumme Mauern aus dem Mittelalter, über die Eric Erfurth nur lächelt. Sie finden aber auch schnurgerade, glatt behauene, mit einer Zementmischung gefüllte Wände. Da waren Meister am Werk: Wie das große Colosseum in Rom, so bauten die Römer auch ihre einfachen Häuser in Obernburg.

Unter den Fundstücken aus Obernburg geben zwei Artefakte bis heute Rätsel auf, von wann bis wann die Römer in der Region gelebt haben. Denn eigentlich fängt der Ausbau des Mainlimes um 107 nach Christus an, erklärt Erfurth. Aber der Fund einer kleinen Münze deutet an, dass die Römer vielleicht schon viel früher hier waren: Auf ihr ist Kaiser Augustus zu sehen. Sie wurde also schon im Jahr sieben vor Christus - und damit 100 Jahre früher - geprägt. Irgendwie kam sie offensichtlich an den Main. Aber wie?

9 nach Christus Nach der Niederlage der Römer in der Varus-Schlacht wird ab 16 nach Christus der Rhein erneut Grenze des Römischen Reichs. Ab 107 nach Christus Entstehung von Holzkastellen am Main unter Kaiser Trajan. Obernburg ist das letzte Kastell an der Mainlinie von Hainstadt (Kreis Offenbach) aus. Nach Obernburg läuft die Limesstrecke durch den Odenwald. 213 nach Christus Feldzug des Kaisers Caracalla gegen die Germanen in der Mainregion. 233/275 nach Christus Zerstörung und Plünderung der Obernburger Benefiziarierstation während einer innerrömischen Krise. 365 bis 400 nach Christus Die in Obernburg aufgefundene Glasschliffschale wird in Rom gefertigt.

Das zweite rätselhafte Artefakt ist eine Glasschale, die beim Bau der Main-Echo-Geschäftsstelle in Obernburg gefunden worden war. Sie stammt aus dem vierten Jahrhundert nach Christus. Bisher hatte man angenommen, die Geschichte der Römer endete in der Region schon um 260/275 nach Christus. Der Scherbenfund deutet an: Das könnte nicht das Ende der Geschichte sein.

Eine mögliche Erklärung stellt Erfurth selbst in den Raum: Vielleicht haben Römer nochmal die Gegend am Main erkundet, nachdem sie lange vorher abgezogen waren. Zum Beispiel, um sich nochmal genau anzuschauen, ob sie sich Steinbrüche der Region erschließen. Denn aus der Zeit, in der sie offiziell den Mainlimes mit Soldaten bewachten, finden sich mainaufwärts wie -abwärts Ziegel, die mit Steinmetz-Zeichen aus der Region versehen sind. Die Stützpunkte der Römer dürften auf bestimmte Handwerke spezialisiert gewesen sein und sich zum Beispiel flussnahe Steinbrüche erschlossen haben, sagt Erfurth: »Die Römer haben alles mit System gemacht - und im großen Stil.«

Eric Erfurth, Römermuseum

Nachgewiesen seien auch große Holzfäller-Kommandos, die Eichen im Spessart schlugen und in ganz andere Ecken des gewaltigen römischen Imperiums lieferten. Der Schluss liegt laut Erfurth nahe, dass die Römer die Eichen über Bäche wie die Elsava auf den Main verfrachteten, um sie dann auf Flüssen zu transportieren. Auch wenn Forscher die römischen Namen der Kastelle nicht kennen und viele Bauwerke verschüttet oder zerstört worden sind, haben die Römer die Region nachhaltig geprägt, selbst in der Sprache: Zum Beispiel geht der Name des Flüsschens Elsava noch auf die historische Schreibweise zurück und der Main hieß im Lateinischen schon »moenus«.

In Aschaffenburg strahlt noch heute das römische Erbe über den Main: Das Pompejanum steht über dem Mainufer auf einer Höhe mit dem Schloss Johannisburg. Allein: Aschaffenburg ist eigentlich kein Ort, an dem die Römer gesiedelt hatten, sagt Römerexperte Erfurth. Das Pompejanum ist eine Nachbildung aus den 1840-er Jahren, das wenig über das Leben am Untermain zur Zeit der Römer sagt.

Aschaffenburg, Impressionen aus dem Schloßgarten Pompejanum Foto: Petra Reith

Die Römer hatten auf der Mainseite gegenüber in Stockstadt ein Kastell gebaut. Das Römerbad im Nilkheimer Park in Aschaffenburg stammt ursprünglich von dort. Die Römer bauten solche öffentlichen Thermen standardmäßig mit beheizten und kalten Becken. Die Fundamente sind erst Ende der 1960-er Jahre nach Nilkheim versetzt worden. In Stockstadt wuchs zu dieser Zeit das Industriegebiet über die Römersiedlung hinweg.

Aschaffenburg, Römerbad im Nilkheimer Park Fotograf: Björn Friedrich

Echte Römer-Spuren finden sich aber auch auf der Aschaffenburger Mainseite - bei Großkrotzenburg: Hier bewachten die Römer mit einem Kastell wohl einen Übergang über den Main. Denn unterhalb Großkrotzenburgs markiert der Fluss als »nasser Limes« die Grenze, oberhalb errichteten die Römer neben Wachtürmen und Kastellen auch Palisaden oder Schutzwälle und beanspruchten das Land in einem weiten Bogen bis in die Wetterau und weiter an den Rhein. Die Römermauern finden sich in Großkrotzenburg in der Umgebung der Kirche St. Laurentius, wo zum Beispiel aus der Kirchhofmauer ein Stück römische Kastellmauer herausragt. Das haben die Großkrotzenburger wohl einst einfach überbaut.

Was sich in manchen Orten am Main erhalten hat, ist die Straßenführung der Römer. In Niedernberg (Kreis Miltenberg) weist die Statue eines römischen Soldaten mit Schild, Lanze und Schwert darauf hin. Er hält in der Niedernberger Hauptstraße vorm Rathaus immer noch Wache: Sie steht da, wo sich vor knapp 2000 Jahren der Eingang zum Kastell befand.

Albert Wagner, Römerexperte Niedernberg

»Es ist alles historisch korrekt, was er anhat«, sagt Albert Wagner. Der Heimatpfleger ist in Niedernberg ein echter Römerexperte, er hat unter anderem im Jahr 1995 das »Niedernberger Heimatbuch« herausgebracht. Mit ihm begeben wir uns auf einen Rundgang durch Niedernberg - immer auf den Spuren der Römer.

Im Altort gibt es an vielen Häuserecken Hinweise auf das frühere zwei Hektar große Lager. In Gehsteigen sind Bodenmarkierungen eingebaut. Sie deuten mit Steinen an, wo früher Türme standen. In der Hauptstraße ist auch die Replik einer römischen Brunnenmaske aus Bronze angebracht. Sie stellt einen Silenskopf dar. Ein Silen ist ein Dämon im Gefolge des Gott des Weines. »Das ist der einzige dieser Art, der nördlich der Alpen gefunden wurde«, ordnet Wagner ein.

»Am Stadtweg« steht außerdem der sogenannte Marcellus-Stein, der mit seiner gut erhaltenen Inschrift 1963 Klarheit darüber schaffte, welche Besatzung im Kastell Niedernberg stationiert war. Um 106 nach Christus lebten dort 500 Soldaten, davon 110 Berittene. Auch gibt es eine Straße, die bis heute Römerstraße heißt. Sie war damals die Verbindungsstraße vom Römerkastell in Stockstadt nach Obernburg. Und an der Ecke Kirchgasse/Hauptstraße decken sich die Straßenzüge größtenteils mit den alten Römerwegen.

Römische Überreste wurden in Niedernberg erstmals 1884 durch den früheren Kreisrichter Wilhelm Conrady aus Miltenberg entdeckt. Er stieß damals auf die Überreste eines Badegebäudes. Er wusste: Wo so eine Therme ist, muss auch ein Kastell sein. Dieses fand Conrady aber erst zehn Jahre später.

Heute gibt es ganz andere technische Möglichkeiten. In der Umgebung finden sich mittels eines Laserscans aus der Luft auch Spuren von »Villae Rusticae«, also Landhäusern. Sie deuten auf eine weiträumige Landwirtschaft im heutigen Odenwald hin, wo heute längst wieder Bäume wachsen.

Raus in den Wald, den Limes suchen: Geht das? Wenn die Römer hier in der Region waren, dann muss es von ihnen doch etwas zu sehen geben. Finde ich etwas, wenn ich einfach raus in den Wald gehe und den Limes suche? Mein Vorhaben eröffne ich Eric Erfurth. Der Leiter des Obernburger Römermuseums sagt: »Sie finden noch Spuren in der Landschaft« - und gibt mir einen Tipp, wohin ich gehen muss. Bei kaltem Wetter fahre ich mit dem Auto parallel zur B 469 aus Obernburg in Richtung Laudenbach. Es geht Richtung Waldhaus. Ich kann das Ziel kaum verfehlen, Schilder weisen mich vom Wanderparkplatz bis auf die letzten Meter darauf hin, dass mich hier ein römisches Fundament erwartet: ein Quadrat aus verwitterten Steinen am Waldboden, kaum knöchelhoch. Spuren des Limes bei Obernburg: In der Nähe des Waldhauses findet sich ein Turmfundament aus römischer Zeit. Beeindruckt bin ich davon nicht. Ich fahre weiter, Richtung Michelstadt. Dort sollen noch Spuren eines Kastells zu sehen sein. Als ich am Kastell Hainhaus ankomme, finde ich Schilder, die mir sagen, dass das Kastell erkennbar sei. Als Laie tue ich mir aber schwer, anhand von Furchen im Boden eine Struktur zu erkennen. Das haben die Michelstädter wohl auch bemerkt und unweit des Kastells einen Wachturm am Flugplatz Vielbrunn aufgebaut. Spuren des Limes bei Michelstadt: Nahe dem Flugplatz Vielbrunn ist ein Wachturm der Römer nachgebaut worden. Am Ende meiner Suche nach dem Limes scheint es mir, es braucht diese Nachbauten wie in Michelstadt, Museen wie in Obernburg oder das Pompejanum in Aschaffenburg. Aber vor allem braucht es Menschen, die mit ihren Erzählungen die Römerzeit wieder aufleben lassen. Allein mit Blick auf die alten Fundamente kann ich mir das Römer-Leben nicht vorstellen. Kevin Zahn

Natürlich haben die Römer auch ihre Kultur mit an den Main gebracht und davon Spuren hinterlassen. Nur was erzählen sie uns heute? Damit wären wir wieder bei einem Obernburger Zufallsfund: Wie Eric Erfurth erzählt, hatte der Pfarrer Friedberg Simon einst eine kleine Stein-Statue auf seinem Schreibtisch stehen. Er sah für ihn aus wie ein Engelskopf. Allerdings stammt er aus einer Zeit, in der in Obernburg noch anderen Göttern als heute gehuldigt wurde.

Kevin Zahn als Römer in Obernburg

Wie das so oft mit Funden der alten Römer ist: Eine aufmerksame Bürgerin kam, sah und staunte nicht schlecht über den Engel. Erfurth fand heraus, dass es sich bei diesem eigentlich um eine Abbildung des Genius handelte, einem Schutzgeist der Römer. Der Leiter des Römermuseums schmunzelt, dann spricht er die Pointe aus: »Was da auf dem Schreibtisch des Pfarrers gestanden hat, war der Gott der männlichen Zeugungskraft.«

Julie Hofmann & Kevin Zahn