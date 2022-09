Blick in den Odenwald: Sanierung im Krankenhaus Erbach abgeschlossen

Kritik an Planungsstopp Umgehungsstraße - Ausstellung »OdenWALD - Freud und Leid« im Landratsamt

ODENWALDKREIS 29.09.2022 - 13:21 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Hoher Besuch aus Wiesbaden: Zur Eröffnung des sanierten Bettenhauses am Erbacher Krankenhaus hat Geschäftsführer Andreas Schwab (im Vordergrund) auch Sozialminister Kai Klose (links) durch die Zimmer geführt. Foto: Gesundheitszentrum Odenwaldkreis

Eröffnet: Mit der Komplettsanierung des sechsstöckigen Bettenhauses ist eine vor 20 Jahren auf den Weg gebrachte Phase von Um- und Erweiterungsbauten am Gesundheitszentrum (GZO) in Erbach zu Ende gegangen. Bei der Eröffnung dieses letzten Teilbereichs ließ Geschäftsführer Andreas Schwab die einzelnen Bauabschnitte Revue passieren und stellte das neue Bettenhaus mit seinen 107 Zweibett-Zimmern mit barrierefrei zugängigen Nasszellen vor. Neu ist ein Isolationsbereich, der in sieben Zimmern mit 13 Betten ausgestattet ist. Hier werden aktuell nicht intensivpflichtige Corona-Patienten versorgt. Die Bauzeit betrug rund vier Jahre.

Landrat Frank Matiaske (SPD) dankte in seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender den Gremien und sprach »von einer zeitgemäßen Anpassung« der unter seinem Vorgänger Horst Schnur (SPD) auf den Weg gebrachten »integrierten Versorgung« am Erbacher Standort. Nach Angaben von Schwab wurden seitdem insgesamt 92 Millionen Euro investiert. Sorgen bereite die anhaltende Unterfinanzierung des laufenden Betriebs. Um den Standort zu sichern, so Matiaske, habe der Kreistag zuletzt das Stammkapital um weitere 20 Millionen Euro und damit um ein Vielfaches als in allen Jahren davor erhöht.

Sozialminister Klose erinnerte daran, dass, »der Not geschuldet«, in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren der Austausch zwischen den politischen Verantwortlichen und den Klinikleitungen in Hessen deutlich zugelegt habe. An den Gesamtkosten für die Sanierung des Bettenhauses in Höhe von 34,8 Millionen Euro hat das Land Hessen acht Millionen übernommen. Der Odenwaldkreis hat sich mit sieben Millionen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms beteiligt. Der Rest wurde über die WI-Bank Hessen als Darlehen finanziert, welches vom Land Hessen verbürgt ist.

Nachgehakt: Die Ortsumgehung von Hainstadt lässt weiter auf sich warten, sehr zum Missfallen der »Interessengemeinschaft Hainstädter Ortsentlastungstangente«. Der Sprecher der Bürgerinitiative, Kersten Preussler, hat den Bauantrag für das neue Feuerwehrhaus zum Anlass genommen, um auf die Verkehrssituation des Breuberger Stadtteils aufmerksam zu machen. Nicht nur die Feuerwehr leide unter der Ausfahrsituation an der viel befahrenen Mainstraße, sondern auch die Anwohner der viel befahrenen Straße. Allein die Planungskosten für eine Umgehung hätten bereits 2,35 Millionen Euro verschlungen. Verärgert sei die Bürgerinitiative hinsichtlich der »Blockadehaltung Hainstädter Bürger zu den erforderlichen Grundstücksverkäufen«. Infolge dieser Verzögerung sei mit weiter steigenden Baukosten zu rechnen.

Von den Verantwortlichen im Rathaus erwarte die Bürgerinitiative genauere Zahlen. Die unbestätigten Angaben über die Baukosten beziffert Preussler zwischen sieben und 15 Millionen Euro. Der zuständige Baulastträger Hessen Mobil habe zugesagt, Messungen zur Verkehrsbelastung in der Mainstraße vorzunehmen. Erreicht werden könne dadurch die Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan über einen Seitenweg. Als Beleg für die gesundheitsschädigende Belastung durch Lärm und Giftstoffe zählt Preussler auf, dass von Rosenbach kommend, vom Ortseingang bis zur -mitte, »in den letzten Jahren circa 35 Menschen an Krebs erkrankt sind und weitere zehn Menschen bereits an dieser Krankheit verstorben sind«.

Vorgestellt: Im Landratsamt ist die Ausstellung »OdenWALD - Freud und Leid« zu sehen, an der 13 Künstler ihre persönliche Sicht auf den Wald präsentieren. Dabei spielen sowohl der Wald als Ort der Ruhe und Erholung eine Rolle, als auch die Verletzlichkeit des Forsts, der unter anderem unter Monokulturen und dem Borkenkäfer leidet. Ausgestellt werden Fotos, Malerei, Skulpturen und Objekte zum Thema Wald. Ergänzend zur Ausstellung finden im ganzen Kreisgebiet in öffentlichen Anlagen Baumpflanzungen statt, zu denen gesondert eingeladen wird. Zusätzlich sind Vortragsveranstaltungen von Hessen-Forst geplant. Die Termine werden über den Internetauftritt https://www.odenwaldkreis.de bekanntgegeben.

An der Ausstellung sind folgende Künstler beteiligt: Maria Eigl, Michelstadt (Malerin), Eb Freuer, Erbach (Holzbildhauer), Uschi Friedl, Höchst (Malerin und Objekte), Wolfgang Häder, Breuberg (Bildhauer und Fotoskulpturen), Barbara Hawlitzki, Erbach (Fotografin), Bernhild Hofherr, Oberzent (Fotografie, Cyanotypie und Linolschnitten), Monika Hurka, Breuberg (Fotografin), Edel Maas, Oberzent (Malerin), Charlotte und Henning Pabst, Fränkisch-Crumbach (Bilder und Skulpturen), Sonja Wasser, Höchst (Objekte), Bernd Wittelsbach, Breuberg (Fotograf) sowie das Rodensteinmuseum Fränkisch-Crumbach (Bilder).

MANFRED GIEBENAIN