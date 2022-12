Blick in den Odenwald: Odenwälder Jahrbuch "gelurt" erschienen

Neue Leitung der Polizeistation Höchst - Gemeinsam unterwegs nach Fachkräften

Odenwaldkreis 22.12.2022 - 12:00 Uhr 2 Min.

Autorin Barbara Linnebrügger (links) hat das Leben und Wirken der Frauen aus Fränkisch-Crumbach Hilde Katzenmeier, Ottilie Born-Hauenstein und Ruth L. David im Jahrbuch "gelurt" festgehalten; rechts Kreisarchivarin Stephanie Goethals. Foto: Manfred Giebenhain

Jahrbuch: Einige Woche später als in den vorausgegangenen Jahren ist unmittelbar vor den Festtagen das neue "Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte - gelurt 2023" erschienen. Was für den Großteil der Mitwirkenden zum alljährlichen Ritual gehörte, war für die neue Leiterin des Kreisarchivs, Stephanie Goethals, die erste Zusammenkunft dieser Art. Bei der Vorstellung des neuen Jahrbuchs im Landratsamt waren auch Autoren der Bände der beiden Jahre 2020 und 2021 vertreten. Zwei Jahre lang wurde auf die öffentliche Präsentation verzichtet, um aktuell im 28. Jahr wieder Autoren und ihre Themen kurz vorzustellen. Landrat Frank Matiaske knüpfte beim Aufsatz von Thomas Seifert an das 50-jährige Jubiläum des Odenwaldkreises an. Der langjährige Kommunalpolitiker hat im Heimatmuseum der Kurstadt gestöbert, um ihr literarisches Bild vor einem halben Jahrhundert zu zeichnen.

Horst Schnur (Oberzent) hat den Bildungstheoretiker Theodor Litt porträtiert, der in Kinderjahren seine Großeltern in Michelstadt besuchte und dem zu Ehren hier eine Schule benannt wurde. Ähnlich herangegangen ist Barbara Linnenbrügger (Fränkisch-Crumbach), die im neuen Band drei bemerkenswerte Frauen ihres Heimatorts vorstellt. Mit 24 Autoren und 25 Einzelbeiträgen bleibt die aktuelle Ausgabe unter denen der Vorjahre zurück, was sich auch auf den Seitenumfang auswirkt. Das Titelbild zeigt eine von Reinhard Huchthausen erstellte Collage aus drei Aufnahmen von Wandmalereien, die der Künstler Franz Neundlinger im Partykeller der Familie Feiert in Michelstadt gestaltet hat. Der Verkauf der 1000 Exemplare erfolgt über den regionalen Buchhandel. Die ISBN lautet 978-3-9822567-2-6.

Wechsel: Die Polizeistation Höchst im Odenwald hat eine neue Dienststellenleiterin. Der Leiter des Abteilungstabs der Abteilung Einsatz beim Polizeipräsidium Südhessen, Leitender Polizeidirektor Rainer Linke, führte die Erste Kriminalhauptkommissarin Michaela Schmelzer in diesen Tagen in den Räumen der Polizeidirektion Odenwald in Erbach in ihr Amt ein. Wie das Polizeipräsidium mitgeteilt hat, hat die 58 Jahre alte Kriminalbeamtin die Nachfolge von Markus Kredel angetreten, der zur Abteilung Einsatz nach Darmstadt wechselte. Zur Person heißt es: Michaela Schmelzer trat 1984 in den Polizeidienst ein. Sie gehörte zu den ersten Frauen der Hessischen Polizei, die gemeinsam mit den männlichen Kollegen ausgebildet wurden. Sie blickt auf jahrzehntelange Einsatzerfahrung zurück.

Nach der Ausbildung und anschließend rund zwei Jahren bei der Hessischen Bereitschaftspolizei in Mühlheim am Main wechselte die Erste Kriminalhauptkommissarin 1990 zur Kriminalpolizei nach Offenbach. Nach ihrem Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst und weiteren Stationen bei der Offenbacher Kripo und der Polizeistation Langen wechselte Schmelzer 2001 zur Polizeidirektion Odenwald. Dort versah sie zunächst als Streifenbeamtin und später als Sachbearbeiterin in der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Erbach ihren Dienst, deren Leitung sie 2014 übernahm. Anschließend leitete sie bis 2019 die Führungsgruppe der Polizeidirektion Odenwald, bevor sie bis zu ihrer Wiederkehr im Darmstädter Polizeipräsidium tätig war.

Kooperation: Der Odenwaldkreis und seine zwölf Städte und Gemeinden wollen auf der Suche der Fachkräfte von morgen enger zusammenarbeiten. Dazu hat die Kreispressestelle mitgeteilt, dass im ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie die Möglichkeiten ausloten soll, wie eine stärkere Zusammenarbeit konkret aussehen und funktionieren könnte. Hierfür hat das Land Hessen 60.000 Euro zur Verfügung gestellt. Landrat Frank Matiaske rechnet der Meldung nach damit, dass einzelne Stellen, die bereits jetzt lange unbesetzt blieben, noch länger Probleme bereiten werden, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen.

Die Machbarkeitsstudie wird von den Experten Carmen Möller (Comprax Result) und Thomas Fiedler (Thomas Fiedler Kommunal- und Politikberatung; Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit) erstellt und soll im Sommer 2023 vorliegen. Im Licht der Ergebnisse sollen daraufhin zunächst Bereiche benannt werden, in denen zügig Erfolge wahrscheinlich sind. Eine Verwirklichung in diesen Bereichen soll sich möglichst nahtlos anschließen. Perspektivisch sei angedacht, das Mittel der interkommunalen Zusammenarbeit stärker zu nutzen, um den Fachkräftebedarf der Verwaltungen effektiv zu sichern.

