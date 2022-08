Blick in den Odenwald: Michelstadt investiert ins Schwimmbad

Im nächsten Sommer mit Wassertunnel und Kinderrutsche - Immer weniger Corona-Infektionen - Neues Theaterstück

ODENWALDKREIS 25.08.2022 - 09:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Kleinkindbadebereich am Michelstädter Waldschwimmbad wird für fast eine Dreiviertelmillion Euro modernisiert und ausgebaut. Foto: Pressestelle Michelstadt

Modernisierung: Noch bevor die Freibadsaison zu Ende gegangen ist, haben die Bauarbeiten für eine umfangreiche Modernisierung des Michelstädter Waldschwimmbads begonnen. Wie Pressesprecher Jan Erren auf Nachfrage mitteilt, werde alles darangesetzt, »um den Start des neuen und vergrößerten Kleinkinderbadebereichs zum nächstjährigen Saisonstart zu gewährleisten«. Den Startschuss dazu gegeben hat die Übergabe eines Förderbescheids in Höhe von 200.000 Euro von Landrat Frank Matiaske an Bürgermeister Tobias Robischon. Dabei handle es sich um einen Zuschuss des europäischen Förderprogramms Leader zur Stärkung ländlicher Räume. Die Gesamtkosten werden auf rund 730.000 Euro veranschlagt.

25 Jahre altes Areal

»Wir werden die kommenden Monate für den Umbau und die Erweiterung des Kleinkinderbereichs auf 110 Quadratmeter nutzen, bevor wir ab Mai 2023 in die neue Freibadsaison starten«, so Robischon. Die Generalsanierung des inzwischen 25 Jahre alten Kleinkinderareals komme genau zum richtigen Zeitpunkt, wird Betriebsleiterin Annette Löb zitiert. Die Kinder dürfen sich freuen auf Attraktionen wie Wasserkelche, Kreisfontänen, Wassertunnel, Stauwehr, Wasserrad, Kinderrutsche und Wasserigel. Wegen der Baumaßnahmen steht der jetzige Kleinbereich schon bis Ende der Freibadsaison nicht mehr zur Verfügung.

Entwarnung: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist so niedrig wie schon lange nicht mehr. Der Infektionssaldo ist nach Angaben des Gesundheitsamts auf 170 gefallen. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Behörde mit 327,6 an. Stationär behandlungsbedürftig sind derzeit zehn Patienten, die im Gesundheitszentrum Odenwaldkreis in Erbach (davon ein Patient auf der Intensivstation) versorgt werden, sowie sechs, die in Kliniken außerhalb des Kreisgebiets untergebracht sind. Nachweislich mit dem Virus in Berührung gekommen sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 38.482 Personen, von denen 38.075 als genesen gelten. Nach der Statistik sind in Zusammenhang mit der Viruserkrankung 237 Personen gestorben.

Erinnerung: Die Anfänge der Stadt Michelstadt stehen in engem Zusammenhang mit dem fränkischen Gelehrten Einhard (um 770 bis 840), dessen Name auch das älteste Bauwerk, die Einhardsbasilika im Stadtteil Steinbach, trägt. Der Person und ihrem Wirken hat der Michelstädter Regisseur Erich Becker ein Theaterstück gewidmet, das beginnend am Freitag, 9. September, an sechs Abenden im Schenkenkeller der historischen Kellerei aufgeführt wird.

Am Hof von Karl dem Großen

Becker beschreibt den im Maingau Geborenen als einen »einen Menschen von kleinem Wuchs und von großer Intelligenz und großem Einfluss«. Einhard wurde am Kloster Fulda ausgebildet und wirkte später am Hof von Karl dem Großen in Aachen. Er entwickelte sich vom Urkundenschreiber zum Berater Karls und seines Sohns Ludwig. Einhard war Leiter der Kunstwerkstätten in Aachen und Ideengeber beziehungsweise Baumeister; darunter der Pfalzkapelle in Aachen, der Basilika in Michelstadt-Steinbach und der Basilika in Seligenstadt. Becker geht in zehn Szenen auf das Leben des gläubigen Menschen ein, der auch Laienabt von sieben Klöstern war und mit der Vita Karoli Geschichte geschrieben hat. Sein letztes Lebensjahrzehnt verbrachte er im damaligen Mulinheim, dem heutigen Seligenstadt, wo seine Frau Imma und er beigesetzt wurden. Aufgeführt wird das Stück am 9., 10., 11., 16., 17. und 18. September; Beginn ist jeweils 20 Uhr. Eintrittskarten sind in der Gästeinformation am Marktplatz erhältlich unter 06061/74610 oder per E-Mail an: touristik@michelstadt.de.

MANFRED GIEBENHAIN