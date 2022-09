Blick in den Odenwald: Gigabit-Ausbau kann kommen

Hallenbad in Michelstadt wieder geöffnet

Odenwaldkreis 15.09.2022 - 10:51 Uhr 3 Min.

Mit der Gründung der Odenwald-Gigabit Gesellschaft mbH machen sich die Kommunen auf den Weg, den Glasfaserausbau fortzusetzen.

Startschuss: Mit der Gründung der Odenwald-Gigabit-Gesellschaft mbH wollen der Odenwaldkreis und die zwölf Kommunen den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes bis an die Grundstücke heran und auch innerhalb der Gebäude vorantreiben. Tätig werden soll die neue Gesellschaft dort, wo der Markt weiße Flecken hinterlässt. In dieser Absicht hat auch der Kreistag in seiner Rolle als Mehrheitseigner an der Odenwald-Regionalgesellschaft mbH (Oreg) seine Zustimmung erteilt. Die Ogig geht als Tochterunternehmen der Brenergo GmbH an den Start, die wiederum der Oreg angeschlossen ist. An der neuen GmbH ist die Brenergo zu fünfzig Prozent beteiligt; die andere Hälfte setzt sich aus Anteilen der zwölf kreisangehörigen Kommunen zusammen. Mit der Bildung der Ogig machen die Odenwald-Kommunen sich auf den Weg, im Bedarfsfall an jenen Stellen einzuspringen, die die großen Telekommunikationsunternehmen aussparen werden.

Wo und in welchem Umfang die Lücken zu schließen sind, lasse sich noch nicht voraussagen, bestätigte Brenergo-Geschäftsführer Detlef Kuhn im Gespräch mit dieser Zeitung. Näheres werde ein Markterkundungsverfahren ans Licht bringen. Mit ersten Ergebnissen sei Mitte Oktober zu rechnen. Im Unterschied zum eigenwirtschaftlichen Ausbau könnten die Lücken in dünn besiedelten Regionen nur durch den geförderten Ausbau geschlossen werden. Erklärtes Ziel sei es, deutlich vor dem Jahr 2030 den Auftrag beenden zu wollen und damit früher, als der Gesetzgeber jedem Haushalt einen Glasfaseranschluss versprochen habe. Bereits bei der Gründung der Ogig setzten die Anteilseigner auf die finanzielle Unterstützung des Landes Hessen. Im Rahmen einer »projektbezogenen interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)«sei eine Förderung von bis zu 100.000 Euro möglich. Die Kosten für den Gigabitausbau selbst werden gemäß der Graue-Flecken-Förderung bis zur Hälfte vom Bund, bis zu 40 Prozent aus Landesmitteln und zu zehn Prozent von den Kommunen gedeckt.

Saisonwechsel: Eine Woche nach Schließung des Freibads öffnet das Odenwald-Hallenbad in Michelstadt wieder seine Pforten am Montag, 26. September. Wie die Pressestelle der Stadt mitgeteilt hat, werden die zuletzt pandemiebedingten Einschränkungen aufgehoben und der Regelbetrieb wieder einkehren. Das einzige öffentliche Hallenbad im Kreisgebiet wird neben dem Tagesbesucher auch von etlichen Schulen und Vereinen genutzt. »Die mit Holzhackschnitzeln betriebene Heizungsanlage in der Theodor-Litt-Schule und ein Blockheizkraftwerk sowie die damit verbundenen langfristigen Verträge mit Hessen-Energie erlauben dem Zweckverband einen optimistischen Blick auf die kommenden knapp acht Monate«, wird Bürgermeister Tobias Robischon zitiert. Die energetische Modernisierung sei bereits im Rahmen der vor fünf Jahren abgeschlossenen Komplettsanierung vorgenommen worden.

Stabil bleiben die Eintrittspreise. Das Odenwald-Hallenbad bietet ein Schwimmerbecken mit sechs 25 Meter-Bahnen, einen Dreimeter-Sprungturm, ein Ein-Meter-Sprungbrett und ein Lehrschwimmbecken. Für die kleinen Besucher stehen ein Planschbeckenbereich, eine Minirutsche, eine spritzende Möwe und ein kleiner Wasserfall zur Ausstattung des Bads. Die öffentlichen Badezeiten sind montags von 14 bis 19 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 14 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 8 bis 21 Uhr und sonntags von 9 bis 19 Uhr. Der Einlass erfolgt bis eine Stunde vor Schließung.

Markttreiben: Nach einer zweijährigen Zwangspause findet in Höchst wieder der Odenwälder Kartoffelmarkt statt. Auch die 28. Auflage steht in Zusammenhang mit den Odenwälder Kartoffelwochen und verwandelt wieder für zwei Tage den Montmélianer Platz in einen Ort, an dem sich alles rund um die tolle Knolle dreht. Zur Eröffnung am Samstag, 17. September, um 13 Uhr wird die Höchster Apfelblütenkönigin unter den Ehrengästen erwartet. Das Marktgeschehen endet um 19 Uhr und wird tags darauf von 10 bis 18 Uhr fortgesetzt. Wie in alten Zeiten gibt es frisch gedämpfte Kartoffeln aus dem Kartoffeldämpfer des Vereins Museumstraße Odenwald-Bergstraße, der erstmals von Frank Wiesner vom CCH bedient wird. Am Vereinsstand gibt es Quark als Beilage zu Pellkartoffeln, darüber hinaus Fischbrötchen und Kartoffel-Twister.

Die örtliche Generationenhilfe bietet am neuen Standort Kartoffelwaffeln, Muffins und Kaffee an. Mit seinem traditionellen Bauernfrühstück sowie mit Sülze mit Bratkartoffeln ist der Odenwaldklub vertreten. Die Turner des TSV Höchst haben an ihrem Apfelweinstand auch Kartoffelbrot-Kochkäse im Angebot; die TSV-Fußballern warten mit Kartoffelpuffer mit Apfelbrei und Lachs mit Kräuterdip auf. Spezialitäten aus Tschechien und Frankreich gibt es an den Ständen der Partnerstädte Belotin und Montmelian. Angesagt haben sich auch wieder jugendliche Zymbal-Musiker aus Belotin, die das Marktgeschehen zeitweise musikalisch umrahmen. Abgerundet wird das Marktgeschehen von regionale Selbstvermarktern, die auch Äpfel, Honigprodukte, Wurst und Molkereiprodukte anbieten.

Manfred Giebenhain