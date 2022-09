Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Blick auf Sulzbach und seine Ortsteile

Bürgerversammlung: Informationen von Bürgermeister Martin Stock - Wachsende Gemeinde

Sulzbach 23.09.2022 - 09:30 Uhr 2 Min.

Das "Schohe Haus" war Thema in der Sulzbacher Bürgerversammlung. Hier soll unter anderem ein Seniorentreff entstehen und die Ortsbücherei einen neuen Platz finden. Der ehemalige Gemeinderat Volker Zahn regte an, dass hier auch ein Quartiersmanagement entstehen könnte. Foto: Miriam Weitz

Stock ging unter anderem auf die Bevölkerungsentwicklung ein. Sulzbach sei eine von drei wachsenden Gemeinden im Landkreis Miltenberg, freute sich der Rathauschef. "Sulzbach ist attraktiv", stellte er fest. Er hob hervor, dass jeder einen Kindergartenplatz bekomme. In diesem Jahr sei beispielsweise der neue Kindergarten beziehungsweise Hort am Kurmainzer Ring eröffnet worden. Hier fänden insgesamt 125 Kinder Platz. Ebenso sei die Herigoyen-Grund- und Mittelschule saniert worden.

Auch der Friedhof beziehungsweise die Friedhofsneugestaltung war Thema. Hier musste Platz für neue Urnengräber geschaffen werden. "Der Trend geht zur Urnenbestattung", stellte der Rathauschef fest.

Im Ortsteil Soden sei bereits 2021 die Kapellentreppe saniert worden. In diesem Jahr sei in Soden unter anderem die Fahrbahndecke der Sodentalstraße saniert worden, in diesem Zuge sei auch die Bushaltestelle barrierefrei geworden.

In Dornau soll die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt werden. Aufgrund von Lieferverzögerungen könne das Projekt aber erst 2023 angegangen werden. In diesem Jahr abgeschlossen worden sei im Ortsteil die Dachsanierung des Bürgerhauses.

Der Bürgermeister informierte außerdem über die Erweiterung des Gewerbegebiets "Am Altenbach" in Sulzbach. Hier würden sich insgesamt 19 Gewerbebetriebe ansiedeln.

Auch finanziell gehe es der Gemeinde relativ gut. 2022 hätten keine neuen Schulden gemacht werden müssen, man befinde sich momentan in einer Konsolidierungsphase.

Kulturell sei in diesem Jahr in Sulzbach einiges geboten worden, unter anderem "Kunst trifft Musik" und das Konzert auf dem Kirchplatz. Dafür bedankte sich der Bürgermeister bei seinem Stellvertreter und "inoffiziellen Kulturdirektor" Norbert Elbert.

Danach gab es noch einen kurzen Ausblick, was in den folgenden Jahren in der Gemeinde geplant ist. Weiter geht es beim Ibelo-Gelände weiter? Der Förderantrag sei mittlerweile bei der Regierung eingereicht worden, und es sei geplant, im Frühjahr 2023 mit den Bauarbeiten zu beginnen.

In der anschließenden Fragestunde war unter anderem der Dauerbrenner Ortsumgehung Thema. Der ehemalige Gemeinderat Volker Zahn (SPD) wollte wissen, was nun Stand der Dinge sei. Mittlerweile sei man hier in der Vorentwurfsplanung, wie der Bürgermeister mitteilte. Auch das "Schohe Haus" war Thema. Hier soll unter anderem ein Seniorentreff entstehen und die Ortsbücherei einen neuen Platz finden. Zahn regte an, dass hier auch ein Quartiersmanagement entstehen könnte.

mwz

Zahlen und Fakten: Sulzbacher Haushalt Für 2022 erwartet Sulzbach Einnahmen aus der Grundsteuer A und B in Höhe von rund einer Million Euro, aus der Gewerbesteuer rund zwei Millionen Euro, aus dem Einkommenssteueranteil rund fünf Millionen Euro, Schlüsselzuweisungen von rund zwei Millionen Euro und eine Investitionspauschale von 135.000 Euro. Dem gegenüber stehen geschätzte Ausgaben für die Kreisumlage von rund drei Millionen Euro und die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rund 160.000 Euro. Momentan wohnen 5703 Menschen in Sulzbach, 1129 in Soden und 304 in Dornau. Die Verschuldung pro Einwohner belief sich, stand 31. Dezember 2021, auf rund 513 Euro. Sulzbach wurde als erste Kommune im Landkreis Miltenberg als Digitales Amt ausgezeichnet. (mwz)