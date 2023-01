Neujahrsempfang in Erlenbach: Blick auf Krisen und Probleme, aber auch auf Positives

Wengertschütz Erich Becker verabschiedet

Erlenbach a.Main 08.01.2023 - 12:12 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Sternsinger beim Neujahrsempfang in Erlenbachs Frankenhalle.

Die Welt habe sich verändert, konstatierte er mit Blick auf die Digitalisierung. Folgerichtig sorgte Caritas-Roboter »Pepper« für eine digitale Eröffnungsrede. Prägende Persönlichkeiten hätten uns verlassen. Berninger erinnerte an den emeritierten Papst Benedikt XVI., die Gold-Rosi, Königin Elisabeth und Fußballlegende Pelé. Der Erlenbacher Bürgermeister verwies auch auf die zahlreichen Krisen von Griechenland-, Euro- und Flüchtlingskrise über Corona-, Energie- und Klimakrise bis hin zum Krieg um die Ukraine.

All diesem stünden erfreuliche Entwicklungen entgegen, wie etwa die steigende Lebenserwartung und die wachsende Zahl von Frauen in Politik und Wirtschaft. »Immer mehr Menschen achten darauf, nachhaltig zu leben. Das sei gut«, so Berninger, solange man jedem die Freiheit für eine eigene Entscheidung lasse. Wer beispielsweise Fleisch essen will, solle sich kein schlechtes Gewissen einreden lassen. Dies helfe auch der bayerischen Landwirtschaft, denn die Statistik sage aus, dass ein Drittel aller Rindviecher in Bayern zuhause ist.

Auch in Erlenbach gebe es viele glückliche Menschen, sagte Berninger: »Glücklich sind die, die aus der neuen öffentlichen Toilette kommen, ohne geduscht zu sein. Glücklich sind die Mechenharder, denn sie haben jetzt einen Streichelzoo.« Insgesamt habe sich Erlenbach »in den letzten 120 Jahren prächtig entwickelt.« Noch 1875, als die Eisenbahn im Maintal gebaut wurde, sei Erlenbach ein bettelarmes Dorf mit 600 Einwohnern und zu unwichtig für eine Haltestelle gewesen. Der Aufschwung sei mit Industrialisierung, Arbeitsplätzen und neuen Bürgern gekommen und mit diesen das Kreiskrankenhaus, die Schulen, das Bergschwimmbad, die Frankenhalle, die Volkshochschule. Als große Arbeitgeber nannte Berninger die Glanzstoff, die Werft und die Kleiderfabriken.

Erlenbachs Wengertschütz Erich Becker (links) wird von Bürgermeister Michael Berninger verabschiedet.

Der Stadtchef verwies darauf, die industriellen Schwerpunkte hätten sich in den asiatischen Raum verschoben. Früher sei »Made in Germany« ein Gütesiegel gewesen, heute werbe eine Elektronikfirma aus Südkorea mit dem Slogan »Made for Germany«.

Es sei gut, die Klimaveränderung mehr in den Blickpunkt zu nehmen, doch ohne in Deutschland die Industrie zu gefährden. Autos benötigen Airbags, Sicherheitsgurte und Reifencord - Fasern, die im Industriezentrum Obernburg hergestellt werden. Berninger warb für das Zukunftsprojekt Süderweiterung ICO unter Beachtung des Klima-, Arten- und Umweltschutzes.

Ein Film erinnerte kurz an die Höhepunkte und Aktionen in den beiden vergangenen Jahren. Verabschiedet wurde Erich Becker, der seit 2005 als Wengertschütz in historischer Tracht als Symbolfigur des Erlenbacher Weinbaus nicht nur bei öffentlichen Veranstaltungen, sondern auch oft im Weinberg anzutreffen war. »Allerlei gefiederte und ungefiederte Zweibeiner durfte er dabei vertreiben« Ein Stehempfang schloss sich an.

Stefan Vollmer