Blick auf den neugestalteten Friedhof

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss: Klingenberger Gremium informiert sich vor Ort in Röllfeld

Klingenberg a.Main 28.09.2022 - 13:15 Uhr < 1 Min.

Thema im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss war unter anderem der neugestaltete Friedhof in Röllfeld (links Verwaltungsmitarbeiterin Francesca Binzak, rechts Bürgermeister Ralf Reichwein). Foto: Miriam Weitz

Nachdem im vergangenen Jahr zunächst der Friedhof in Trennfurt neugestaltet worden war, war in diesem Jahr der Friedhof in Röllfeld an der Reihe. Rund 300.000 Euro hat die Verwaltung in die Neugestaltung investiert. Entstanden ist ein Ort der Ruhe und Besinnlichkeit, der weg vom klassischen Friedhofsdesign mit Kiesweg geht. Es gibt einen symbolischen Fluss des Lebens, über den eine Brücke führt. Zudem wurde für die Sternenkinder ein besonderer Platz gefunden. Dazwischen wurden einige unaufdringliche Kunstobjekte aufgestellt, wie beispielsweise eine Vogeltränke.

Aufenthaltsqualität wird laut Reichwein großgeschrieben. Den Ausschussmitgliedern wurde auch die moderne Bewässerungsanlage vorgeführt. Das Feedback aus der Bevölkerung bezüglich der Neugestaltung des Friedhofs ist nach Aussage des Rathauschefs durchweg positiv.

Zurück im Sitzungssaal, wollte Ausschussmitglied Horst Heuß (Freie Wähler Trennfurt) wissen, wie es denn mit der Betreuung bezüglich der neuen Friedhöfe aussehe. Bürgermeister Ralf Reichwein informierte den Ausschuss darüber, dass diese im ersten Jahr von dem Unternehmen übernommen werde, das die Friedhöfe auch gestaltet habe. Im Anschluss würden diese Arbeiten dann vom Bauhof der Stadt Klingenberg übernommen oder es werde eine externe Firma beauftragt.

Es wird auch eine neue Satzung für alle Friedhöfe geben, in der unter anderem festgesetzt wird, dass "Begleitschmuck" an den Urnengräbern zukünftig nicht mehr gestattet ist, was Horst Heuß ein großes Anliegen war.

