Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bleifraß nagt an Orgelpfeifen: Renovierung ist dringend nötig

Benefizkonzert: Am Samstag in Kirche St. Pankratius

Klingenberg a.Main 15.10.2021 - 18:57 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Zungenpfeifen (Mitte) im Inneren der Schlimbach-Orgel sind von giftigem Bleifraß befallen. Eine Sanierung ist dringend nötig. Fotos: Jomi Maria Mies Im Stil des Historismus: Organist Peter Schäfer vor der Schlimbach-Orgel.

Um den unverwechselbaren Klang des Instruments zu erhalten, findet am Samstag, 16. Oktober, eine romantische Orgelnacht statt. Der Eintritt ist frei (3G-Regel). Um eine Spende zugunsten der Orgelrenovierung wird gebeten.

Drei Organisten in Aktion

Die drei Organisten der Klingenberger Pfarrei Peter Schäfer, Philipp Hessler und Michael Mallad spielen Stücke von Liszt, Wagner, Reger und Rheinberger. In den Pausen wird Wein einer Klingenberger Winzerin auf der Kirchenterrasse ausgeschenkt.

Die Orgel wurde 1892 von Martin Schlimbach, in der Tradition seines Vaters, dem Firmengründer Balthasar Schlimbach erbaut. Bei der Orgel in St. Pankratius handelt es sich mit 26 Registern um die größte Schlimbach-Orgel der Diözese Würzburg. 2022 wird die Orgel 130 Jahre alt. Die Schlimbach-Orgeln sind »von der Verarbeitung her die beste Arbeit«, unterstreicht Organist Peter Schäfer die Qualität und Bedeutung des Werks aus der bekannten Würzburger Manufaktur.

Orchestrale Klangfarben

Im Lauf des 19. Jahrhunderts versuchte man, den Klang an das Orchester anzulehnen. Bei dieser romantischen, also orchestralen Musik erklingen viele verschiedene Klangfarben. Daher nennt man die romantische Orgelmusik auch Ausdrucksmusik. Jedes einzelne der drei Zungenregister der Klingenberger Orgel gibt eine Pfeifenreihe mit jeweils 54 Pfeifen frei.

»Die Zungenregister sitzen in sogenannten Bleistutzen und dieses Blei fängt an zu korrodieren«, erklärt Schäfer. Das entstehende giftige Bleiweiß war im Mittelalter ein beliebtes Kosmetikprodukt, bildet heute aber ein Problem. »Wenn dann das Material korrodiert, lassen sich die Pfeifenzungen nicht mehr stabil stimmen«, so Schäfer. Zuletzt wurde die Orgel vor 25 Jahren überholt. »Mit der Renovierung sollte man nicht warten, weil der Schaden immer größer wird, je länger man wartet«, betont Schäfer die Dringlichkeit einer Überholung des mechanischen Instruments.

Ziel: Finanzierung sichern

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 15.000 Euro. Die Überholung der Pedale, für die weitere 8000 Euro fällig werden, wird erst einmal verschoben. Die Diözese Würzburg befindet sich derzeit im Investitionsstopp, so dass es für St. Pankratius keine Zuschüsse gibt. Doch es gibt Hoffnung: »Die Renovierung ist zwar sehr aufwendig, weil das Blei mit Kalk wieder überzogen oder verzinnt werden muss, aber dann passiert da gar nichts mehr,« erläutert Schäfer das Ziel der Renovierung.

jomi