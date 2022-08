Ei­ne Wo­che ist seit der gro­ßen Blau­licht-Übung auf der Mil­ten­ber­ger Mi­chae­lis­mes­se ver­gan­gen - und Feu­er­wehr, Ro­tes Kreuz und Co. ha­ben ers­te Leh­ren ge­zo­gen, was sie bei ähn­li­chen Ein­sät­zen in der Zu­kunft bes­ser ma­chen wol­len. Wie al­le Be­tei­lig­ten im Ge­spräch mit un­se­rem Me­di­en­haus sa­gen, ist mehr und bes­se­re Kom­mu­ni­ka­ti­on das zen­tra­le Schlag­wort.