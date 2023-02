Björn Weber vom Deutschen Institut für Urbanistik im Bürgerhaus Obernburg

Informationsabend: Wenig Zeit, um Klimaschutzziele zu erreichen

Obernburg 01.02.2023 - 10:43 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein geballtes Informationspaket zum Thema Klimaschutz hat Difu-Experte Björn Weber für die interessierten Gästen im Bürgerhaus Obernburg ausgepackt.

Weber machte klar, dass sich bei der Stromgewinnung aus regenerativer Energie schon einiges getan hat und der Anteil bei 41 Prozent liegt. Wo es laut Statistik deutlich hakt, ist die Wärmegewinnung mit nur 16 Prozent regenerativem Anteil. Vor allen Dingen im Verkehrssektor mit knapp sieben Prozent ist seiner Ansicht nach noch viel Luft nach oben. Es sei schwierig, im Auto-Deutschland die Menschen von Enthaltsamkeit beim Individualverkehr zugunsten des Klimas zu überzeugen. Beim Umstieg auf Elektromobilität müsse daran gedacht werden, wie der Strombedarf für die Elektromotoren klimaneutral gedeckt werden könne. Eine kommunale Strategie sei, Alternativen zum Autofahren zu bieten, den öffentlichen Personennahverkehr zu verbessern, Radfahrer und Fußgänger bei einem qualifizierten Mobilitätskonzept zu beteiligen.

Er zeigte sich seinen Erfahrungen nach überzeugt: Der Großteil der Bürger spart Energie dem eigenen Geldbeutel zuliebe. Gerade jetzt bei hoher Inflation und teuren Energiepreisen sei dies in den Fokus gerückt. Während bei Neubauten die Energieeffizienz ohne Mehrkosten leicht umzusetzen sei, gestalte sich die Wärmedämmung bei älteren Wohnhäusern schwieriger und kostenintensiver. Bei der Ausstattung mit neuen Doppelglasfenstern riet Weber, zu klären, ob sie dem Durchmesser der Wände entsprechen. Hausbegrünung und bepflanzte Außenflächen seien weiterer Schritte zur CO2-Minderung. Ein Thema, das die Teilnehmer intensiv beschäftigte, waren Schottergärten und die Versiegelung von Stellflächen. Nach Ansicht des Geografen sind Verbote nicht das richtige Mittel, sondern Argumente und öffentlichkeitswirksame Kampagnen, beispielsweise Wettbewerbe zur Verschönerung.

Webers Tipp: Wärmekataster

Für eine kommunale Strategie riet er, Wärmekataster zu erstellen und vorhandene Potenziale nutzen. Selbst im Rahmen des Denkmalschutzes ist es möglich, eine klimafreundliche Kommune zu gestalten. Er nannte Nahwärmenetze, gespeist durch Holzhackschnitzel-Kraftwerke. Beatrice Brenner vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) verwies auf das regionale Beispiel in Schmachtenberg. Eine günstige Voraussetzung ist laut Weber, Rohre zu verlegen, wenn sowieso Maßnahmen wie Kanalsanierung und oder Verkabelung anstehen. "Die kommunale Wärmeplanung wird kommen", so Weber.

Samuel Herrmann (Kleinwallstadt) fragte nach der Effizienz durch Wärmepumpen und, ob sich diese Investition lohne. In Spitzenzeiten reicht dies allerdings nicht aus, wie Weber erläuterte. Er riet zu einer Hybridversorgung in Kombination mit Gas, um auch die oberen Geschosse mit Wärme zu versorgen. Ganz ohne CO2-Ausstoß wird die Energiewende laut Weber auch in Zukunft nicht gelingen. "Es fängt in den Köpfen an", sagte er und jetzt müsse gehandelt werden.

ruw

Hintergrund: Deutsches Institut für Urbanistik Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) ist das größte wissenschaftliche Institut in Deutschland, das sich mit kommunalen Themenfeldern beschäftigt und wurde 1973 auf Initiative des Deutschen Städtetags gegründet. Die gemeinnützige und unabhängige Denkfabrik untersucht in Forschungsvorhaben kommunalpolitische Fragestellungen und Forschungsthemen. Es erarbeitet darüber hinaus Empfehlungen und Grundlagen für die Arbeit der kommunalen Verwaltungen und der Kommunalpolitik. Im Themenfeld Umwelt- und Klimaschutz ist der Diplomgeograf Björn Weber Teamleiter. Verantwortlich für den als gemeinnützige Gesellschaft gelisteten Verein zeigt sich der Volkswissenschaftler Carsten Kühl aus dem hessischen Lauterbach im Vogelsbergkreis. Er war von 2009 bis 2014 Finanzminister in Rheinland-Pfalz. 2018 übernahm er die Leitung des Difu. ruw Weitere Informationen unter www.difu.de.