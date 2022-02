Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Biosphärenreservat: Hessen wollen von Anfang an dabei sein

Main-Kinzig-Kreis drängt auf Ausweitung Richtung Rhein-Main

Die Wälder zwischen Lohr und Rothenbuch sind Herzstück eines möglichen Biosphärenreservats. Der hessische Main-Kinzig-Kreis verbindet jetzt seine Bereitschaft, länderübergreifend bei dem Projekt mitzumachen, die Forderung, die Verbindung zur Rhein-Main-Region stärker in den Blick zu nehmen. Foto: Thorsten Schwab

Nach offensivem Start durch die Landräte Alexander Legler (Aschaffenburg) und Jens Marco Scherf (Miltenberg), die Ende 2020 die Idee der Naturschutzverbände zur Schaffung eines Biosphärenreservats Spessart aufgegriffen und die öffentliche Diskussion eröffnet hatten, gaben sich die politisch Verantwortlichen auf bayerischer Seite zuletzt eher zurückhaltend. Nachfragen der Redaktion zum aktuellen Sachstand zur Machbarkeitsstudie und zur angekündigten, breiten Beteiligung der Öffentlichkeit wolle man erst nach den anstehenden Beratungen und Entscheidungen der Gremien beantworten, hieß es aus den Landratsämtern.

Länderübergreifendes Projekt

Dabei hätte man noch vor Jahreswechsel einen Erfolg feiern können. Nach einem Beschluss des Kreistags des Main-Kinzig-Kreises vom 17. Dezember, kann das Biosphärenreservat Spessart zu einem länderübergreifenden Projekt werden. Wenn es denn in die Verwirklichung geht.

Denn nach der turbulenten Debatte um den Nationalpark und dessen Scheitern betonen alle Beteiligten bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass der angelaufene Prozess »ergebnisoffen« sei. Das gilt auch für die Machbarkeitsstudie, die jetzt in Auftrag gegeben werden soll.

Die grundsätzliche Zustimmung dafür hatten die drei Landräte Alexander Legler, Jens Marco Scherf und Sabine Sitter sowie Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing im vergangenen Jahr bereits eingeholt und zur Vorbereitung eines »ergebnisoffenen, transparenten Prüf- und Beteiligungsprozesses« eine gemeinsame Arbeitsgruppe eingerichtet. Die Studie soll von einem externen Fachbüro erstellt werden; die auf rund 200.000 Euro veranschlagten Kosten wollen sich die Gebietskörperschaften teilen.

Alle Akteure einbeziehen

Erste Aufgabe der Studie wird sein, abzufragen, wie die Akteure in der Region - also Land- und Forstwirtschaft, aber auch Handwerk und Gewerbe, Tourismus- und Naturschutzverbände bis hin zu den Bürgern - die Biosphärenreservats-Idee beurteilen. Und natürlich geht es um die Frage, welche Ausdehnung das Biosphärenreservat haben soll. Hier galt der Prüfauftrag zunächst dem »gesamten Gebiet des bayerischen Naturparks«.

In der Vorlage des Landkreises Main-Spessarts zur Sitzung in der kommenden Woche heißt es sogar noch: »Der Prozess wird sich bewusst auf den bayerischen Spessart fokussieren, eine mögliche spätere Erweiterung in Richtung Hessen soll im Rahmen der Machbarkeitsstudie jedoch mitbetrachtet werden.«

Das würde aber den ausdrücklichen Wunsch des Main-Kinzig-Kreises ignorieren, der von Anfang an richtig dabei sein will. Mehr noch: Die Hessen haben sich auch inhaltlich mit dem möglichen Biosphärenreservat beschäftigt und halten es für geboten, »die verdichteten Regionen des Rhein-Main-Gebiets in die Zielkulisse einzubeziehen«. Ausdrücklich werden dabei die Stadt Hanau, aber auch Gelnhausen und Schlüchtern als »Focuspunkte« genannt.

Zusätzlicher Auftrag für Studie

Das wäre ein zusätzlicher Untersuchungsauftrag für die Machbarkeitsstudie. Denn auf bayerischer Seite war man bislang sehr auf das Thema »Wald« fokussiert und hat bei den Vorüberlegungen vor allen Schutz und Nutzung von Naturräumen diskutiert.

Vom Main-Kinzig-Kreis kommt nun der Anstoß, auch die Verbindungen der verdichteten Rhein-Main-Region zum Erholungsraum Spessart in den Blick zu nehmen. Über die Ausweitung des Prüfkorridors auf »Spessart-Rhein-Main« könne die Zielsetzung auf das »verträgliche, verantwortungsvolle, nachhaltige und positive Miteinander von Mensch und Natur« noch besser deutlich gemacht werden. Damit, so die Überzeugung auf hessischer Seite, werde man bei der Unesco punkten, denn dies sei ein »Novum unter den Biosphärenreservaten«.

Auf bayerischer Seite beginnt der Kreisausschuss in Aschaffenburg am Montag, 7. Februar, mit den Beratungen über die Machbarkeitsstudie; gefolgt vom Ausschuss für Landkreisentwickung des Main-Spessart-Kreises am Mittwoch, 10. Februar. Im Miltenberger Kreisausschuss steht das Thema am 16. Februar auf der Agenda.

Georg Kümmel

Hintergrund: Biosphärenreservat Das Bundesnaturschutzgesetz definiert Biosphärenreservate als »einheitlich zu schützende und zu entwickelnde Gebiete, die großräumig und für bestimmte Landschaftstypen charakteristisch sind«. Sie sollen überwiegend die Anforderungen eines Landschaftsschutzgebietes erfüllen und dazu noch in wesentlichen Teilen die Voraussetzungen für ein Naturschutzgebiet. Seit 1976 werden Biosphärenreservate von der Unesco, der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation, anerkannt. Ihre wesentlichen Funktionen sind Schutz (der Landschaften, Ökosysteme, Artenvielfalt), Entwicklung (soziokulturell und ökologisch nachhaltig) sowie Umweltbildung und -forschung. In Deutschland gibt es bislang 18 Biosphärenreservate mit einer Gesamtgröße von über zwei Millionen Hektar. Die Mindestgröße ist auf 30.000 Hektar festgelegt; die Flächen müssen aber nicht unbedingt zusammenhängen. Aufgegliedert sind Bioreservate in Kernzonen, Pflegezonen und Entwicklungszonen. Während bislang in der Diskussion um ein Biosphärenreservat Spessart die Schutzfunktion der Kernzonen und die damit verbundenen Einschränkungen im Mittelpunkt standen, rückt der Main-Kinzig-Kreis das Thema »Entwicklung« stärker in den Mittelpunkt. Hier geht es nicht um Naturschutz, sondern um Anreize zu besonders umwelt-, natur- und sozialverträglichem Wirtschaften. ()