Winzer der Region: Zu Besuch bei Christian Herkert in Klingenberg

Bio-Wein nach ökologischen Vorgaben

"Ein sc­hön ge­reif­ter Spät­bur­gun­der aus Klin­gen­berg ist schon ei­ne Of­fen­ba­rung", er­klärt Chris­ti­an Her­kert vom Bio-Wein­gut Hof­mann-Her­kert, der mit sei­nen 43 Jah­ren den Wein­bau in drit­ter Ge­ne­ra­ti­on im Haup­t­er­werb be­t­reibt. Et­wa drei Hektar auf Pacht- und Ei­gen­tums­flächen, da­von 2,4 Hektar in Klin­gen­berg und 0,6 Hektar in Großost­heim, be­wirt­schaf­tet der Be­trieb mit Un­ter­stüt­zung der gan­zen Fa­mi­lie und ei­ner fest an­ge­s­tell­ten Kraft. An­ge­baut wer­den Sil­va­ner, Char­don­nay, Sau­vig­non Blanc, Bac­chus, Ge­würz­tra­mi­ner, Mül­ler-Thur­gau und selbst­ver­ständ­lich Spät­bur­gun­der.