Bildstock "Heiliger Heinrich" an neuem Standort

Glaube: Heimat- und Museumsverein informiert über Sanierung und Herkunft des Objektes

Rück-Schippach 14.09.2022 - 15:08 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der "Heilige Heinrich" hat einen neuen Standort. Im Rahmen einer Feierstunde wurde der Bildstock am Montag in Rück-Schippach an seinem neuen Platz gegenüber dem Anwesen "Am Roten Rain 11" an der Einmündung zum Weinbergsweg gesegnet. Pfarrer Heinrich Skolucki (Mitte) segnete den Bildstock. Unterstützt wurde der Pfarrer von Messdiener Ludwig Kolb (rechts) der den Weihwasserkessel trug. Der Vorsitzende des Heimat- und Museumsvereins, Stefan Weigand (links) informierte die rund 50 Bürger über den Bildstock.

Der Vorsitzende des Heimat- und Museumsvereins, Stefan Weigand, informierte die rund 50 Bürger, dass der Heimat- und Museumsverein den Bildstock im letzten Jahr fachgerecht sanieren ließ.

Über 100 Jahre alt

Ursprünglich befand sich der Bildstock auf dem Privatgrundstück Unterer Roter Rain 1, wo er vermutlich von Anfang an auf einem Weg von Rück nach Elsenfeld, dem sogenannten Eselspfad, stand. Der imposante Sockel steckte vollständig im Boden und das schon sehr lange vor der Bebauung. Das älteste Bilddokument ist über 100 Jahre alt. Damals steckte der Sockel schon im Erdreich.

Weigand berichtete, dass in den alten Akten von Vereinsmitglied Rudolf Kreuzer nach Aussagen von Rücker Bürgern der Bildstock an die Gräuel des 30-jährigen Krieges erinnern sollte, der auch in unserer Gegend verheerend tobte. Dies sei aber laut Weigand falsch, denn das Schwedenheer sei erst im November 1631 im Landkreis Miltenberg eingetroffen. Aber vorher schon tobte die Pest bei uns.

In Rück-Schippach gebe es drei weitere Bildstöcke, welche auch relativ baugleich seien. Der Pestbildstock von 1626 am Anwesen Elsavatalstraße 73 nennt die Familie Hans Sumerbeck, der Pestbildstock von 1628 in der Ecke des Schippacher Friedhofs nennt die Familie Berninger und der Oberschippacher Pestbildstock von 1630 nennt die Familie Hans Reinfert. Es könnte laut Weigand also gut sein, dass der Bildstock des Heiligen Heinrich ebenfalls mit der Pest im Zusammenhang stehe. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Aufstellung aus Dankbarkeit, was aber in der damaligen Zeit fast auszuschließen sei.

Kein alten Unterlagen vorhanden

Der Heimat- und Museumsverein geht davon aus, dass entweder der Stifter des Bildstocks ein Heinrich war, oder der Bildstock zum Andenken an einen Heinrich errichtet wurde. Alte Unterlagen zu dem Bildstock gebe es leider nicht. Es müsse wohl ein reicher Stifter gewesen sein, denn der Otto-Normalbürger konnte sich das damals nicht leisten.

Durch Zufall hat Weigand in alten Akten einen Pächter des Kloster Himmeltals gefunden, der im Jahr 1623 das Kloster als Lehen vom Erzbischof Johann Schweikard bekommen hatte. Sein Name war Heinrich Lin. Ob dieser Heinrich Lin jetzt auch der Stifter war, sei reine Spekulation, aber durchaus möglich.

Restauriert hat den Bildstock Alexander Schwarz aus Dorfprozelten. Er hat fehlende Stellen ergänzt und den Bildstock wieder wie neu aussehen lassen. Schwarz hat sich vom Steinmetz zum Restaurator für denkmalgeschützte Objekte weiterbilden lassen. Dieser Bildstock diente ihm als Lehrgangsobjekt.

Weigand dankte dem früheren Besitzer des Bildstocks, dem Grundstücksbesitzer des Anwesens Unterer Roten Rain 1, Cosmin Gargaluc, der sogar beim Ausgraben des Bildstocks mit anpackte. Gargaluc hat den Bildstock kostenlos an den Heimat- und Museumsverein abgegeben. Finanziert wurde die Maßnahme durch Spenden von Bruno Bernhard (Eisenbach), dem Momme-Verein (Rück-Schippach) und dem Markt Elsenfeld. Der Bauhof Elsenfeld hat das Fundament gegossen und die stimmige Einfassung mit Sandstein übernommen. ro

ro

Hintergrund: Der Bildstock "Heiliger Heinrich" Der Bildstock besteht aus einheimischem Buntsandstein. Die auch früher der Straße zugewandte Vorderseite zeigt Christus am Kreuz, darüber die Jahreszahl 1629. Rechts befindet sich ein Relief des Heiligen Johannes des Täufers mit Lamm als Attribut. Er erkannte Jesus zuerst und rief aus: "Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg nimmt." Darüber ist der Schriftzug "S.IOHANES" zu lesen. Der Heilige Johannes ist schon seit Urzeiten der Patron der Rücker Kirche. Deshalb ist auch die Johannesabbildung auf der Rück zugewandten Seite angebracht. Links sieht man den Heiligen Kaiser Heinrich II, der während der ersten Jahrtausendwende lebte und aus dem Geschlecht der Ottonen stammte. Heinrich II galt als sehr fromm und stärkte die Stellung der Kirche, daher ein Kirchenmodell als Attribut. Der Heilige Heinrich ist in ritterlichem Harnisch mit den Reichsinsignien Zepter und Schwert dargestellt. Über der Figur steht der Schriftzug "S.HENRICUS". ro