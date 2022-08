Bilanz des Kultursommers lässt kaum Wünsche offen

Veranstaltungsreihe: Organisatorinnen Eva Arnold-Link und Andrea Rudolf ziehen positives Fazit

Miltenberg 12.08.2022 - 11:01 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Andrea Rudolf, die Leiterin der Stadtbücherei (links), und Eva Arnold-Link, die - einzige - Mitarbeiterin von Stadtkultur Miltenberg. Eine der erfolgreichen Veranstaltungen des Kultursommers, der Auftritt des Cello-Quartetts auf der Bühne des Kultursommers.

Ganz typisch war für beide die oft zu hörende Frage von Akteuren noch ihrem Auftritt: "Dürfen wir danach noch ein bisschen mit einem Glas Wein im Innenhof sitzen bleiben?" Auf der Mildenburg fühlten sich alle offenbar sehr wohl und würden gerne wiederkommen. Auch die Zuschauerbilanz kann sich sehen lassen: 14 Veranstaltungen an 13 Abenden mit jeweils rund 100 Plätzen, manchmal wurden wegen des Andrangs noch Stehtische dazu gestellt und einzelne Zuhörer suchten sich ihren eigenen Sitzplatz im Innenhof, so dass unter dem Strich tatsächlich die Traum-Auslastung von rund 100 Prozent erreicht wurde.

Vom Wetter abhängig

Zweimal bewies das Wetter allerdings, dass Open-Air-Veranstaltungen selbst unter den fast idealen Bedingungen dieses Jahres schwierig und unberechenbar sind. Gerade die Schottische Nacht, bei der ausnahmsweise 199 Besucher vorgesehen waren, litt darunter. In permanentem Austausch mit dem Wetterdienst wegen des angekündigten Gewitters wurde das Ende des erwartbaren kräftigen Regengusses erst für 17, dann für 18 und schließlich für 19 Uhr angekündigt, aber kurz vor 19 Uhr begann es wie aus Kübeln zu schütten. Auch der Schutz der Instrumente, zum Beispiel mit zusätzlichen Zelten, reichte da längst nicht, so dass das Konzert abgesagt werden musste. Anders, aber kaum besser lief es mit dem geplanten Auftritt der Singer-Songwriterin Lene Wood am 5. August. Die Organisatorinnen - immer noch leicht frustriert: "Da war der Wetterbericht im Vorfeld so, dass wir uns zur frühzeitigen Absage entschlossen. Dann war das für manche auch wieder falsch, weil es am Abend dann doch geklappt hätte. Aber irgendwann muss man eine Entscheidung treffen."

Für Rudolf und Arnold-Link ganz wichtig: "Die Mischung macht's!" Auch wenn Klassik oft als etwas schwierig gilt, was die Besucherzahl betrifft. Und sie behielten recht: "Tatsächlich waren beim Celloquartett im Vorverkauf 'nur' 50 Prozent der Karten verkauft, womit wir schon ziemlich zufrieden waren. An der Abendkasse strömten die Leute und das Konzert war dann tatsächlich ausverkauft." Ihre Erkenntnis: Die Menschen entscheiden sich, je nach Wetterlage, immer später zum Besuch, was es für Veranstalter nicht einfacher macht." Sie erinnern sich an eine schöne Reaktion: Ein Cellist, der aus Miltenberg stammt und schon in der Elbphilharmonie aufgetreten ist, zeigte Interesse, mit seinem Ensemble auf der Mildenburg zu spielen und ist auch zu Entgegenkommen beim Honorar bereit. Sein Vorschlag: "Ich könnte ja für uns alle einen schönen Kurzaufenthalt in Miltenberg organisieren, und wir würden dann zu Sonderbedingungen spielen."

Unkompliziertes Miteinander

Die beiden taffen Organisatorinnen sind ohnehin begeistert von den Musikerinnen und Musikern: "Wir trafen niemanden, der schwierig war, alle waren im besten Sinn pflegeleicht und entgegenkommend." Da gilt wohl das Motto: "Wie man in den Wald hineinruft, so schallt er heraus." Alle Akteure waren und sind nämlich mit der Betreuung in Miltenberg rundum zufrieden, loben die familiäre Atmosphäre und den unbürokratischen Umgang miteinander.

Viel Lob haben Rudolf und Arnold-Link für Bürgermeister Bernd Kahlert übrig: "Er hat uns und das Projekt von Anfang unterstützt." Das zeigt auch sein kurzes Statement am Ende der Veranstaltungen, in dem er nicht nur das Weitermachen, sondern sogar eine Ausweitung des Programms andeutet: "Seit Beginn meiner Amtszeit ist es mir eine Herzensangelegenheit unseren wunderschönen Burghof mit Veranstaltungen in vielfältigster Art und Weise für Miltenberger und Miltenbergs Gäste mehr zu beleben. Dieses Jahr konnten wir erstmal mit den Theatertagen und dem Kultursommer ein attraktives Programm ohne 'Coronastörungen' bieten. Die hohen Besucherzahlen und die überaus positive Resonanz bestätigt, dass wir den richtigen Weg gegangen sind. Für die Zukunft werden wir daher, trotz möglicher Finanzierungsengpässe der Stadt versuchen, mit Hilfe - auch von Sponsoren - das kulturelle Angebot im Burghof noch auszuweiten."

Hohes Engagement

Ein Wort zur Finanzierung: Konkrete Zahlen liegen zwar noch nicht vor, man darf aber vermuten, dass der städtische Zuschuss des ersten Jahres für den Kultursommer 2021, wegen des glänzenden Verlaufs heuer eher unterschritten wird - und selbst da lag er deutlich unter 1000 Euro. Die Gewinnung von Sponsoren war für dieses tolle Ergebnis ähnlich wichtig wie die Tatsache, dass zum Beispiel Rudolf und Arnold-Link alles andere als "Dienst nach Vorschrift" machten, dass sie zahllose Überstunden ohne Bezahlung klaglos leisteten und wegen ihrer Liebe zur Kultur nicht auf die Uhr schauten.

Kenner von Kulturveranstaltungen werden staunen: So preiswert lassen sich 14 anspruchsvolle Konzerte und Lesungen in der Regel nicht schultern. Kein Wunder, dass offenbar auch die Stimmung im Stadtrat eher positiv ist und einem noch schöneren und größeren Kultursommer in der Kreisstadt 2023 nichts im Weg steht - auch wenn die Latte heuer schon sehr hoch gelegt wurde.

Der vielleicht größte Trumpf der Veranstaltungsreihe muss am Ende noch genannt werden: Die niedrig angesetzten Preise bauen für niemanden finanzielle Hürden auf - sicher auch ein Grund für die fast zu 100 Prozent verkauften Sitzplätze.

hlin

Hintergrund: Theatertage auf der Mildenburg Auch die Bilanz der diesjährigen Theatertheatertage vom 13. bis zum 23. Juli auf der Mildenburg, die heuer zum 26. Mal stattfanden, kann sich sehen lassen. Erneut bot die Theaterachse aus Salzburg mit ihrem Leiter Mathias Schuh ein interessantes Programm an, in eigener Regie und Verantwortung, mit einem festen Zuschuss und mit organisatorischer Unterstützung der Stadt, vor allem von der Stadtkultur. In der Verwechslungskomödie "Don Gil" konnte das junge und experimentierfreudige Ensemble an sieben Abenden seine großen Qualitäten voll und ganz ausspielen und sorgte vor fast immer ausverkauftem Haus für große Begeisterung beim Publikum. Ob dagegen das Experiment gelungen ist, mit "Roberto Zucco" an zwei Abenden im Alten Rathaus ein zweites Stück anzubieten, muss jeder selbst entscheiden. Die schwachen Besucherzahlen sprechen jedenfalls nicht dafür. Umso größer war der Erfolg beim Kinderstück "Frau Holle". Neben zwei öffentlichen Veranstaltungen gab es 14 Aufführungen für Kindergärten und Grundschulen. Das Stück, die Inszenierung und nicht zuletzt der Charme der Mildenburg sorgten für so viele Anmeldungen, dass nicht alle berücksichtigt werden konnten. Das Wetter spielte mit: Nur eine Vorstellung von "Don Gil" musste kurz vor Pause wegen Gewitter und kräftigem Regenguss abgebrochen werden, fast alle durchnässten Besucher nutzten aber die Möglichkeit, mit ihrem Ticket einen der nächsten Termine wahrzunehmen. Es spricht also wohl nichts gegen eine 27. Saison im kommenden Jahr, zumal auch die Salzburger Akteure seit vielen Jahren diesen festen Termin gerne in ihrem Kalender stehen haben. hlin