Bigband des Musikvereins Klingenberg begeistert mit buntem Programm und vielen Solisten

Publikum schwingt imaginäres Tanzbein

Klingenberg a.Main 07.11.2022 - 12:25 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit kraftvoller Stimme und warmem, weichem Timbre begeistert Sängerin Melanie Wolf. Als Solist am Saxofon glänzt Orchesterchef Thorsten Schölch. Einen hochmusikalischen Abend serviert die Bigband des Musikvereins Klingenberg in der Trennfurter TV-Halle.

»Autumn Leaves« war das Motto des Abends. Gleich der erste Titel war darauf ausgerichtet, denn die gleichnamige Komposition von Joseph Kosma war der Einstieg in den gut zweistündigen Abend mit vielen Solisten, die in den Vordergrund traten. Hier hatte jeder die Chance, sich mit dem jeweiligen Instrument zu präsentieren. Peter Knapp am Piano, Stefan Braunwarth, Klaus Gernhart, Peter Gernhart, Heiko Klebe, Ralf Meisenzahl, Thorsten Schnabel, Benno Zimlich bei den Blechbläsern, Carmen Klein, Bernhard Kopp, Philipp Meisenzahl, Thorsten Sölch und Julie Hofmann in den hohen und tiefen Lagen der Saxofon-Gruppe, Rudi Miltenberger an der Gitarre, Harald Höfer am Kontrabass und an der Bassgitarre sowie Jürgen Link am Schlagzeug. Als Sängerin glänzte Melanie Wolf mit kraftvoller Stimme in warmem, weichem Timbre.

Cole Porter, einer der bekanntesten Komponisten der Jazz-Szene, hatte den Titel »Begin the Beguine« im Viervierteltakt geschrieben. Die Interpretation des Orchesters ließ bei vielen im Publikum das imaginäre Tanzbein schwingen. Sehr dynamisch und facettenreich war das Arrangement zu dem Bigband-Klassiker »Caravan«, bei dem Thorsten Schölch seinen Fingerabdruck aufs Notenblatt gesetzt hatte und auch gemeinsam mit Carmen Klein mit Saxofon-Soli beeindruckte.

Höfer stark am Kontrabass

Im letzten Stück vor der Pause hatte Harald Höfer am Kontrabass seinen großen Auftritt. Sein Solo mit starkem Einstieg und ebenso starkem Abgang beim »Haitian Fight Song« wurde mit langanhaltendem Applaus quittiert. Auch im zweiten Teil des Programms gab es eigentlich nur Höhepunkte, wo beispielsweise die Klangfarben der Instrumente wie bei dem Cole-Porter-Titel »Love for Sale« hervorgehoben wurden. Hier hatten die Gäste im Auditorium die Möglichkeit die Unterschiede zwischen Alt- und Tenorsaxofon zu ergründen. Thorsten Schölch und Bernhard Kopp waren die Solisten. Das Publikum forderte frenetisch eine Zugabe. Die Musiker erfüllten diesen Wunsch nach einem insgesamt wunderbaren Samstagabendkonzert.

Sich gegenseitig zu unterstützen, das wurde bei der Vorbereitung zum Konzert sowie vor und hinter den Kulissen deutlich. Der Musikverein Trennfurt hatte die Podest-Elemente für die Bühne zur Verfügung gestellt. Der Turnverein Trennfurt hat nicht nur die Nutzung der Halle ermöglicht, sondern sorgte mit seinen Mitgliedern auch für die Bewirtung. Beispielhaft!