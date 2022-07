BIG kommt in Schwung: Erster Kurs in Amorbach

Projekt der Odenwald-Allianz will Frauen zu mehr Bewegung verhelfen - Angebot soll weiter ausgebaut werden

Amorbach 21.07.2022 - 13:04 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Sport ist gut für Körper und Geist. Doch vielen fällt der Zugang zu Bewegung schwer. Das gilt auch für Frauen in schwierigen Lebenslagen. Ihnen zu mehr Bewegung im Alltag zu verhelfen, das hat sich die Odenwald-Allianz zur Aufgabe gemacht. Das Bild ist in einer Turnhalle in Bensheim (Hessen) entstanden. Andrea Volz. Foto: A. Volz

Das Projekt richtet sich vor allem an »Frauen in schwierigen Lebenslagen«, heißt es auf der Internetseite der Odenwald-Allianz, einem interkommunalen Zusammenschluss von Amorbach, Eichenbühl, Weilbach, Kirchzell, Laudenbach, Miltenberg, Schneeberg und Rüdenau. Es geht um all jene Frauen, denen der Zugang zu Bewegung schwerfällt. All jene, die wenig Geld und/oder Zeit haben oder bei denen es an der deutschen Sprache hapert. Grundsätzlich dürften sich aber auch »Frauen im Allgemeinen angesprochen fühlen«, erklärt Volz. Will heißen: Willkommen sind alle, der Fokus ruht bei der Zielgruppe.

»Corona hat uns gelähmt«

Zu ebendieser Zielgruppe hat 27-Jährige in den vergangenen Monaten das Gespräch gesucht und sich erkundigt: Welcher Sport interessiert euch? Wie müsste das Ganze ablaufen? Behilflich dabei waren ihr sogenannte Türöffner, also Vereine und Beratungsstellen, die mit der Zielgruppe Kontakte pflegen. Volz sprach anschließend mit lokalen Sportvereinen, suchte Kursleiter, plante Programme.

Einfach war das nicht. »Corona hat auch uns gelähmt, alles hat sich ein wenig in die Länge gezogen«, sagt die Sportökonomin, die die Stelle als Koordinatorin im Juli 2021 übernahm. Nun jedoch nimmt das Projekt Fahrt auf. Im Amorbacher Freibad hat - mithilfe der lokalen Schwimmschule - ein Wassergymnastik-Kurs begonnen. 13 von 15 Plätzen sind vergeben. Über die hohe Anmeldezahl zeigt sich Volz »super überrascht« und mehr als zufrieden.

Auch die Resonanz sei sehr gut gewesen. Viele Frauen seien einfach froh, dass endlich mal wieder etwas stattfinde - was sie sich zudem leisten können. »Wir wollen nicht mit anderen Anbietern konkurrieren. Aber wir wollen eben ein Angebot schaffen für all jene Frauen, die nicht 100 Euro für einen Kurs ausgeben können«, so die Leidersbacherin. Der Wasserkurs mit seinen zehn Terminen kostet 20 Euro.

Yoga und Tanz-Fitness

Geplant sind weitere Kurse, etwa Yoga und Fitness-Tanz. Sie starten voraussichtlich im August oder September. Dafür steht Volz mit dem TV Miltenberg in Kontakt. »Der Verein ist uns sehr großzügig entgegengekommen«, sagt sie. Viele weitere Kurse sollen dazukommen. Dafür will die 27-Jährige in den kommenden Wochen und Monaten weiter die Werbetrommel für das Projekt rühren, Kontakte zu Sportvereinen der Odenwald-Allianz »aufbauen und pflegen«, den aktuellen Stand des Projekts in Gemeinderäten präsentieren. Volz braucht Trainingsflächen und Kursleiter.

BIG wurde 2005 vom Department für Sportwissenschaft und Sport der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen initiiert. Gefördert wurde es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Seit 2008 koordiniert das Sportamt der Stadt Erlangen das BIG-Netzwerk. Seither wurde das Projekt bundesweit in 17 Kommunen umgesetzt, wie es auf der Internetseite zum Projekt heißt. Die Gesamtförderungssumme für das BIG-Projekt der Odenwald-Allianz beträgt maximal etwa 135.000 Euro über den Zeitraum von vier Jahren. Dabei muss die Kommune einen Eigenanteil von etwa 20.000 Euro leisten. Es hat eine Laufzeit von 3,5 Jahren.

Vereine oder Übungsleiter, die sich an dem Projekt beteiligen wollen, aber auch Frauen, die sich von dem Angebot angesprochen fühlen, können sich mit Andrea Volz in Verbindung setzen. Sie ist zu erreichen unter Tel. 09373 20946 oder per E-Mail an big@odenwald.de. Mehr Infos zu dem Projekt gibt's unter https://www.big-odenwald.de.

KATHRIN WOLLENSCHLÄGER