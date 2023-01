BFV-Präsident Christoph Kern hält Festansprache bei Neujahrsempfang in Obernburg

»Jam­mern füllt kei­ne Kam­mern«, zi­tier­te Bür­ger­meis­ter Diet­mar Fie­ger ei­nen aus dem Volks­mund über­lie­fer­ten Spruch beim Neu­jahrs­emp­fang am Sonn­tag in der Stadt­hal­le. Da­mit un­ter­mau­er­te sei­ne Zu­ver­sicht auf ein glück­li­ches Jahr 2023 und for­der­te da­zu auf, den Kopf trotz al­ler Kri­sen nicht hän­gen zu las­sen. Dies un­ter­s­trich auch der Haupt­red­ner Chri­s­toph Kern, Prä­si­dent des baye­ri­schen Fuß­ball­ver­ban­des, in sei­nen Aus­füh­run­gen.