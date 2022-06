Bezirksverband der Frauen-Union tagt in Dorfprozelten

Mentoring-Programm unter Motto »Frauen fördern Frauen« - Zwei Mentees aus Kreis Miltenberg

Dorfprozelten 27.06.2022 - 14:48 Uhr 2 Min.

Mitglieder der Frauen-Union Unterfranken.

Die Bezirksversammlung war der Startschuss in den siebten Durchlauf des FU-Mentoring-Programms. Ziel ist es, interessierten Frauen das politische Handwerk näher zu bringen. Hierfür bilden sich sogenannte Mentoring-Tandems: Erfahrene Politikerinnen begleiten als Mentorinnen ihre Mentees, nehmen diese auf Veranstaltungen mit und unterstützen sie bei Fragen und Unsicherheiten.

Weiter erhalten die Mentees durch ein Rahmenprogramm die Möglichkeiten, in Gesprächsrunden mit erfahrenen Politikern der FU und CSU in den Austausch zu kommen. Mithilfe von Seminaren und Work-Shops werden die Teilnehmerinnen geschult, beispielsweise in Rhetorik oder im Umgang mit Medien. Auch untereinander tauschen sich die Mentees aus und bilden neue Netzwerke. Letztlich tauchen sie also hautnah in die Welt der Politik ein.

Zwölf Mentoring-Tandems

Beim Mentoring-Programm 2022/23 gibt es insgesamt zwölf Mentoring-Tandems. Zwei der erwählten Mentees stammen aus dem Kreis Miltenberg: Gina Gehrig-Spanlang und Carolin Straub. Beide Teilnehmerinnen hatten sich bereits für das Programm 2019/2020 beworben, welches pandemiebedingt jedoch ausfallen musste. Jetzt sind sie froh, dass es wieder möglich ist. »Es gibt mir ein gewisses Rüstzeug, was man einfach noch braucht, um noch mehr mitzugestalten«, so Gina Gehrig-Spanlang. Auch Carolin Straub sieht in dem Programm eine Chance: »Ich bin selber im Verein schon sehr aktiv, aber Verein ist noch etwas anderes als Politik«.

Beide Frauen sind keine Neulinge in der politischen Gestaltung. Gina Gehrig-Spanlang ist Vorsitzende der Frauen-Union Südspessart und Stellvertretene Kreisvorsitzende der Frauen-Union Miltenberg. Ihre Mentorin, Babara Becker, ist Mitglied des Bayrischen Landtags und wird Gehrig-Spanlang dadurch viele Einblicke auf der Landespolitischen Ebene bieten können.

Carolin Straub hingehen ist Stadträtin von Wörth am Main. Mit ihrer Mentorin, der Landrätin des Landkreis Main-Spessart Sabine Sitter, wird auch sie Tipps und Hilfe bei der politischen Gestaltung erhalten. Der Kontakt zwischen den Mentees und ihren jeweiligen Mentorinnen besteht bereits. Feste Termine, bei welchen sie als Tandem auftreten, sind jedoch noch nicht geplant.

Ziel: Mehr Frauen in Politik

Dass nach drei Jahren Pause das Mentoring-Programm nun endlich stattfinden kann, erfreut nicht nur die Mentees der Region. FU-Bezirksvorsitzende Anja Weisgerber betonte in ihrer Begrüßungsrede wie wichtig es sei, dass Frauen sich gegenseitig in der Politik unterstützen und ermutigen. »Ohne Frauen ist kein Staat zu machen« so die Vorsitzende.

Auch der Ehrengast der Auftaktveranstaltung, die bayrische Familienministerin Ulrike Scharf, sieht das Mentoring-Programm als Impuls Frauen zu ermutigen, in die Politik zu gehen: »Wir sind immer noch zu wenige«, so die Ministerin.

Jedoch zeigen die Erfahrungen der Vergangenheit, dass es sich lohnt. Bereits viele ehemalige Mentees haben nach dem Programm wichtige Ämter besetzten können und ihre politische Karriere ausgebaut. Die Politik wird zwar immer noch von Männern dominiert, in Zukunft sollten sie sich jedoch warm anziehen - denn neue Konkurrentinnen stehen bereits in den Startlöchern.

Kim Bachmann