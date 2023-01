Bewerber finden gleicht »Sechser im Lotto«: So ist die Personalsituation in regionalen Kitas

Nachgefragt in Eichenbühl und Sulzbach

Die Leiterin der Eichenbühler Kita Carina Walzel beschäftigt sich mit ihren Schützlingen. Laut Walzel gestaltet sich die Suche nach Personal derzeit schwierig.

In einem Interview mit der Redaktion sagte Margit Stoll vom Jugendamt vor Kurzem zur Lage im Kreis: »Die Personalsituation ist angespannt.« Wir haben bei zwei Einrichtungen aus der Region nachgefragt: in Eichenbühl und Sulzbach.

»Ja, die Suche nach neuem Personal gestaltet sich sehr schwierig«, sagt Carina Walzel. Sie leitet die Kindertagesstätte in Eichenbühl. Oft gebe es keine Bewerber auf Stellenangebote. Im Februar gehe eine Kollegin in Rente. Walzel hält es für »reine Glückssache«, mitten im Kitajahr eine neue Mitarbeiterin zu gewinnen: »Eine Bewerberin zu haben, die auch noch ins Team passt, die mit den Arbeitszeiten, dem Fahrtweg, dem Träger und dem Konzept der Kita einverstanden ist - die ist ein Sechser im Lotto!«

Rund 500 Kinder betreut

Auch in Sulzbach macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar. Das sagt Jessica Sauer, die Geschäftsführerin des örtlichen St. Johanniszweigvereins. Der Verein ist der Träger von vier Kitas in Sulzbach und dem Ortsteil Soden: Haus für Kinder, Waldwiese, Pusteblume und Sonnenhügel. Dort werden rund 500 Kinder betreut. Gerade bei aktuellen Ausschreibungen gingen spürbar wenig Fachkraftbewerbungen ein und Vollzeitkräfte fehlten, so Sauer.

In den Einrichtungen arbeiten insgesamt 100 Personen. Rund ein Achtel von ihnen habe fachfremde Abschlüsse, sie seien also nicht gelernte Erzieher (siehe Hintergrund). »Wir beobachten, dass diese Tätigkeit für viele einen Quereinstieg in den pädagogischen Bereich darstellt«, erläutert Sauer. Es gebe einige, die sich während der Arbeit weiterbildeten. In Eichenbühl arbeiten derweil keine Personen mit fachfremden Abschlüssen. Dort sind aktuell 13 Erzieherinnen angestellt. Sie kümmern sich um zwei Kindergartengruppen mit je 25 Kindern sowie um zwei Krippengruppen mit je zwölf Kindern.

Auf die Frage, ob Corona oder Schwangerschaften das Team vor Herausforderungen stellen, antwortet Walzel: »Corona ist zurzeit kein Thema mehr.« Sie spricht aber das sofortige Berufsverbot bei einer Schwangerschaft an. Das mache die Personalplanung schwierig. Hinzu komme, dass die frei werdenden Stellen befristet und somit »wenig attraktiv für Bewerber« seien. Dennoch seien aktuell alle Stellen besetzt.

Jessica Sauer ist Geschäftsführerin vom Sulzbacher St. Johanniszweigverein.

In Sulzbach sind Schwangerschaften, Elternzeiten und Ausfall durch Krankheit eine »organisatorische Herausforderung«, sagt Sauer. Auch sie nimmt Bezug darauf, dass Erzieherinnen umgehend ein Beschäftigungsverbot erhalten, sobald ihre Schwangerschaft bekannt wird. In solchen Fällen seien sehr kurzfristige Lösungen notwendig. Sauer spricht von einem »dynamischen Prozess«. Man sei aber mit drei Kräften pro Gruppe gut aufgestellt, sodass man kurzfristig zu zweit weiterarbeiten könne.

Erste Phase des Notfallkonzepts

Laut Margit Stoll vom Miltenberger Jugendamt brauchen Kitas ein Notfallkonzept, wenn viel Personal ausfällt. Jessica Sauer erklärt dazu: »Auch hier gibt uns die Größe unserer Einrichtungen einen kleinen Vorteil.« In Sulzbach und Soden konnten längere Schließungen bisher vermieden werden - mit Unterstützung von Eltern und Angestellten. Nur in Ausnahmefällen seien Gruppen zusammengelegt, Zeiten gekürzt oder Gruppen geschlossen worden. Die erste Phase des Notfallkonzeptes: die Eltern bitten, ihre Kinder früher abzuholen oder ganz zu Hause zu lassen. »Wichtig ist uns, dass Einzelnen keine Nachteile entstehen«, betont Jessica Sauer. Es sei bislang möglich gewesen, mindestens eine Notbetreuung anzubieten.

Bereitschaft einzuspringen

Walzel sagt, gekürzte Öffnungszeiten oder Gruppenschließungen seien in Eichenbühl nur in Coronazeiten durch Vorgaben des Landratsamts nötig gewesen. Aber: »Eine Gruppenzusammenlegung gehört zu unserem Kitaalltag, vor allem im Nachmittagsbetrieb«, so die Leiterin. Sie erklärt abschließend: Ihr Team sei bereit, bei Ausfällen einzuspringen und fehlende Stunden auszugleichen. Deswegen habe es in Eichenbühl noch kaum Notfallsituationen gegeben.

Hintergrund: Fachfremdes Personal Wegen des Fachkräftemangels stellen Kindertageseinrichtungen häufig Anfragen ans Jugendamt im Kreis Miltenberg, ob fachfremde Personen bei ihnen angestellt werden dürfen. Das erklärten Margit Stoll und Laura Holeczek von der Behörde im vergangenen Dezember gegenüber der Redaktion. Die Anfragen werden dann von der Fachaufsicht überprüft. Grundlage hierfür ist eine Berufeliste vom Landesamt. Sie zeigt an, welche Bewerber für die Posten geeignet sein könnten. Darunter sind vor allem Personen mit sozialen Abschlüssen, wie etwa Erziehungswissenschaftler oder Grundschullehrer. Stoll und Holeczek wiesen aber auch darauf hin, dass mindestens 50 Prozent der Personen, die in einer Kita arbeiten, ausgebildete Fachkräfte sein müssen. (juh)