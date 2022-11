Beweis erbracht: Die traditionelle lyrische Lesung ist längst nicht tot

Freizeit: Autor Jan-Eike Hornauer überzeugt mit »Versen aus einer verrückten Welt« - Liebesgedichte, Skurriles, Politisches, Tierisches

Erlenbach a.Main 13.11.2022 - 19:01 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Überzeugte in Erlenbach: Autor Jan-Eike Hornauer . Foto: Heinz Linduschka

« Tatsächlich wurden Gedichte schon oft totgesagt, wurde vor allem Hohn und Spott über die »altmodische Wasserglaslesung« ausgeschüttet.

Jan-Eike Hornauer, 43-jähriger Autor, Herausgeber und Lektor, geboren in Lübeck, aufgewachsen in Hausen und seit vielen Jahren in München zuhause, bewies am Freitagabend das Gegenteil. Auf Einladung der Buchhandlung »Lieblingsbuch« und des Bioladens »Kraut und Rübe« las er knapp zwei Stunden Gedichte zu vier Themen: Liebe, Mensch in der Welt, Politik und Tiere - ganz ohne lyrikferne Showelemente und Hilfsmittel, auf einem Stuhl sitzend und im Vertrauen auf der Wirksamkeit seiner Gedichte.

Die rund 30 Zuhörer im Alter zwischen 13 und 73 Jahren bewiesen mit ihrer Aufmerksamkeit, ihrem Szenenbeifall und mit Reaktionen, die erkennen ließen, welche Verse sie besonders ansprachen, dass diese eher traditionelle Form der Lesung längst nicht out ist. Allerdings müssen die Gedichte klar und gut betont gelesen werden und vor allem müssen sie ein breites Spektrum von Themen und Stimmungen abdecken - und genau so war es im großen Raum des Bioladens, in dem gefühlte knapp 19 Grad dazu beitrugen, dass sich niemand allzu bequem zurücklehnte und alle gespannt auf das nächste Gedicht warteten. »Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen« ließ vor 214 Jahren Goethe den Direktor im »Vorspiel auf dem Theater« in »Faust 1« sagen, und auch die Fortsetzung des Zitats stimmte an diesem Abend: »Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.«

Fantasie, Wissen, Tradition

Der Hauptgrund: Hornauer besitzt eine oft überschäumende Fantasie, gepaart mit einem reichen Wissen um lyrische Traditionen, Formen und Stilmittel - und er setzt dieses Wissen locker, unaufgeregt und natürlich in seinen eigenen Versen um. Von schlechten Büttenreden weiß man, wie peinlich Verse nach dem Motto »Reim dich, oder ich fress' dich« sein können, an diesem Abend erhoben selbst skeptische Besucher diesen Vorwurf nicht, so flüssig, ausdrucksstark und themengerecht reihte Hornauer, der 1999 am JEG Elsenfeld sein Abitur abgelegt und dann Germanistik und Soziologie studiert hat, Dutzende seiner Gedichte aneinander.

Das Schönste: Er hat zwar eine Vorliebe und ein Talent für witzige, oft auch skurrile Lyrik, greift aber auch immer wieder ernste Themen auf, wenn sie ihn beschäftigen. Da waren Liebesgedichte zu hören, oft auch mit erotischen Passagen, da sorgten immer wieder ironische Brüche dafür, dass es nie schwülstig wurde, wie bei der verführerischen »Bayerischen Nymphe«: »Es schlug um ihr Blick, es verzog sich ihr Mund. Sie nehme fast jeden, als Nymphe, ja mei ?/ nur Preußen verführen sei echt nicht gesund. / Sie sage mir servus, adieu und goodbye ?«

Da schafften Personifizierungen aus expressionistischer Lyrik locker den Sprung ins Jahr 2022 bei »Die Schaukel dort unten übt sich im Verrosten«, ein komisches Gedicht über einen Schnupfen als Katastrophe für Männer provozierte lautes Lachen im Publikum, und sollte einmal das Gegenüber schlecht riechen, liefert Hornauer praktische Lebenshilfe mit dem Vers: »Olfaktorisch kann man sagen: Dein Geruch kommt unverstellt.« Federleichte, humorvolle Tiergedichte mit Wortspielen und Haufenreimen wie im Gedicht über den »Stör« oder in den Zeilen über den »depressiven Buckelwal«, Liebeslyrik nach dem »Rezept«: »Mit Analverkehr beginnen, mit Moral enden«, augenzwinkerndes Spiel mit Romantikmotiven - all das war an diesem Abend zu erleben.

Themen von Brisanz

Der Lyriker drückte sich auch nicht vor politischen Themen - auf die Gefahr hin, damit anzuecken: Das europafreundliche Gedicht »Man darf nicht von Europa lassen« rief zustimmenden Beifall hervor, bei Versen über den Schrecken des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine war es im Bioladen still. Es muss offen bleiben, ob die Ruhe die Betroffenheit der Zuhörer spiegelte oder den Zweifel, ob Lyrik dafür das richtige »Transportmittel« sei, wenn es über die Abschottung gegen Flüchtlinge heißt: »Der Flüchtling soll schließlich gar nichts mehr hoffen, / aus Angst, er vermehrt sich, der elende Hund.« Die meisten Lyrikliebhaber dürften an diesem Abend mehr Sympathie für die Schlussverse von »Lockdown II« empfunden haben: »Die Fluchtmöglichkeiten / fehlen / Sinnsuche: / unmöglich / Was bleibt / ist der aushaltende Mensch.«