Bewegungsfreude erneut geweckt

Arbeitskreis »Sport in Schule und Verein«: Sportlehrer ziehen erste Bilanz zur Coronapandemie - Tendenz zu Freiluftsport

Miltenberg 04.12.2022 - 11:39 Uhr 1 Min.

Miltenberg, Sport in Schule und Verein, Aufkeimende Zuversicht im Arbeitskreis mit (hinten, von links nach rechts) Harald Frankenberger (Vorsitzender Arbeitskreis), Thorsten Schork (Landratsamt), Tilo Hartig (Basketball)), Benedikt Gogolin, Christopher Schuhmann (beide Volleyball), Volker Hirsch (Geschäftsführer Arbeitskreis), Timo Link (Tischtennis), Erich Schnabel (Schulwettbewerbe Förderschulen) sowie vorne (von links nach rechts) Anja Ühlein (Judo), Christiane Dümlein (Sport nach 1), Kai Lang (EDV), Simone Mehrmann (Fußball/Mädchen), Martina Röthlein (Schwimmen), Manuel Seubert (Fußball/Jungen)

Nur Christiane Dümlein (Mittelschule Großheubach) zögert kurz, hat für das Pressefoto zunächst den Daumen nach unten gestreckt, um zu zeigen, wie sie die momentane Situation ihrer Disziplin in der Schule empfindet. Die für »Sport nach 1« - die Zusammenarbeit von Schule und Vereinen - Zuständige besinnt sich, reckt den Daumen dann doch nach oben.

Trend ging nach draußen

"Wir nähern uns allmählich wieder den Zahlen vor Corona", atmet der Vorsitzende des Kreises, Harald Frankenberger (staatliches Schulamt), erleichtert auf. Die Bewegungsfreude sei erneut geweckt, so ergänzt er, wenngleich sich eine allgemeine Tendenz zu Freiluftsportsarten seit der letzten Sitzung vor ziemlich genau drei Jahren nicht verleugnen lasse. So hatten Hallensportarten wie Basketball und Handball unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie die Hälfte ihrer Mannschaften eingebüßt, mittlerweile aber immerhin um die 75 Prozent des Ausgangswertes erreicht. Volleyball ist sogar bereits momentan im Plus.

Während diese Sportarten über selbst drittligaerprobte Lehrer (Volleyball) oder engagierte Vereine wie die Baskets Aschaffenburg (Basketball) das Interesse noch weiter schüren wollen, kann sich der Fußball eher entspannt zurücklehnen. Er hat mehr Teilnehmer als die genannten Hallensportarten in Summe, und der zuständige Obmann Manuel Seubert (Mittelschule Faulbach) meint denn auch, dass die aktuelle WM in Katar kaum Auswirkungen auf den Zuspruch habe. Viel zu präsent sind die Kicker auch ansonsten im Sport.

Energiekrise kein Thema

Auf mehr Präsenz hofft hingegen momentan noch Erich Schnabel (Richard-Galmbacher-Schule Elsenfeld), dessen Daumen aktuell nur zur Seite für ein durchwachsenes Urteil zeigt. Er zeichnet sich für die Wettbewerbe an Förderschulen zuständig und hat vom ansonsten allendhalben deutlich zu spürenden Aufwind noch nicht viel mitbekommen. Dabei seien gerade die Wettbewerbe, bei denen Regelschüler und solche von Förderschulen zusammenkommen, um gemeinsam Sport zu treiben, besonders wichtig und wertvoll, ist er sich sicher. Im Moment scheinen die Vorzeichen auch hier auf Verbesserung zu stehen, zumal die Problematik möglicher Einschränkungen durch die derzeitige Energiekrise nicht einmal thematisiert wird.

