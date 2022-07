Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bewegung, Spiel und Sport beim Turnverein Miltenberg

Aktionstag: Angebote im Freien und in der Halle

Miltenberg 25.07.2022 - 18:18 Uhr < 1 Min.

Aikido-Trainerin Martina Stakoniate zeigt beim Sporttag des Turnvereins Miltenberg Techniken ihrer »sanften« Kampfsportart. Foto: Georg Kümmel

Mit dem Sporttag wollte der größte Verein der Kreisstadt nach den vielen Einschränkungen der Corona-Zeit die Vereinsfamilie wieder einmal bei einer gemeinsamen Veranstaltung zusammenbringen, aber auch für sich werben. Mit dem »Warm Up« der Jedermann-Gymnastikgruppe unter Leitung von Caro Hefner starteten die Vorführungen auf dem Platz. Auch die Aikido-Abteilung unter Leitung vom Martyna Stakonaite zeigte Ausschnitte aus ihrem Trainingsprogramm. In der Churfrankenhalle gab es Demonstrationen der Tischtennis- und der Badmintonabteilung. Interessierte konnten selbst die Schläger in die Hand nehmen, Bälle übers Netz schlagen und an der Tischtennisplatte die schnellen Schüsse des Ballroboters erwidern.

Unermüdliche Volleyballer

Das angekündigte Showprogramm hatte durch Corona und Quarantäne einige kurzfristige Ausfälle, was aber die entspannte und gute Stimmung auf dem Platz nicht trübte. Vor allem die Volleyballer zeigten sich unermüdlich und spielten trotz großer Hitze in wechselnden Besetzungen bis in die Abendstunden.

Bekanntgeben konnte der Verein dabei auch das Ergebnis des Benefiz-Radevents »Everesting Boxbrunn«. Schatzmeister Horst Rosenberg hatte Kassensturz gemacht und konnte ankündigen, dass der 'Turnverein einen Reinerlös von über 6000 Euro an die Ukrainehilfe überweisen wird.

kü