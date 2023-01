Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bewegung bei Baurecht für Boote-Hock in Stadtprozelten

Bauleitplanung wird nach 15-jähriger Hängepartie geändert

Stadtprozelten 20.01.2023 - 17:11 Uhr 3 Min.

Wird Ende des Jahres jetzt doch geschlossen: der Bahndurchlass an der Stadtprozeltener Kirche.

Zweiter Bürgermeister Walter Adamek erläuterte die Chronologie sowie die Eckpunkte der bisherigen Entwicklung, die bereits 2007 begann und mit diesem Beschluss jetzt endlich abgeschlossen werde. Die Firma Boote-Hock hatte 1979 ihren Firmensitz, bestehend aus Bootsmarina, Werkstatthalle und einer Verkaufshalle, nach Stadtprozelten verlegt. 2007 sollte der Betrieb erweitert werden. Dazu hatte das Unternehmen einen Bauantrag gestellt, den die Stadt anhand ihres städtebaulichen Konzeptes überprüfte. Dabei wurde festgestellt, dass nach erfolgter Erweiterung wie beantragt die vorgesehene Umgehungsstraße der Stadt nicht mehr realisiert werden könne. Deshalb hatte die Stadt umgehend eine Veränderungssperre erlassen, die über mehrere Jahre bis 2011 verlängert wurde und die Bauplanungen des Unternehmens erst einmal stoppte.

2012 wurde dann ein gemeinsames Konzept erstellt. Danach könne Baurecht nur in Zusammenhang mit der Straßentrasse und dem Hochwasserschutz gewährt werden. Das Wasserwirtschaftsamt hatte auch eine separate Planung abgelehnt. Es wurde beschlossen, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Ausweisung eines Sondergebietes statt des bisherig festgesetzten Mischgebietes zu erstellen. Damit war auch eine Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplanes verbunden. Der dazu notwendige Auftrag wurde 2012 an das Büro Neu aus Darmstadt vergeben. Alle Schritte seien in Abstimmung mit der Firma Hock erfolgt.

Erst Umgehungsstraße bauen

Die Umsetzung der Baumaßnahmen sollte in zwei Schritten erfolgen: Zunächst sollte ein Büroanbau erstellt werden, der außerhalb der geplanten Stadtumfahrung realisiert werden soll. Der zweite Abschnitt umfasst den Abbruch der jetzigen Produktionshalle mit anschließendem Neubau entlang der neuen Straßentrasse, kann aber erst errichtet werden, wenn der Straßenbau abgeschlossen ist.

Das Verfahren ruhte dann bis zum vergangenen Jahr. Da wurde ein Kompromiss zwischen Stadt und Unternehmen unter Vermittlung zweier Rechtsanwaltsbüros gefunden. Danach solle die Stadt das Baurecht schaffen und die Firma Hock beteilige sich zur Hälfte an den Kosten. Eine Vereinbarung, die diese aber später widerrief, denn sie habe bereits Kosten für den Bauantrag gehabt, dessen Realisierung die Stadt verhindert habe. Erschwerend komme hinzu, dass das ganze Planungsgebiet im Hochwasserbereich des Mains liegt, weshalb das Vorhaben auch mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt werden müsse. Diese Behörde wollte allerdings ihre Entscheidung im Zusammenhang mit dem geplanten Straßenneubau treffen. Vorher hätte die Firma Hock auch kein Baurecht bekommen. Erst nach Abschluss des Verfahrens besteht Planungssicherheit.

Christian Johne (CSU) wies darauf hin, dass darüber abgestimmt werde, den Beschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzuheben, um einen normalen Bebauungsplan unter Hinzuziehen weiterer Grundstücke, auch der Fläche für den geplanten Spielplatz, aufzustellen mit dem Vorteil, dass die Stadt dann die entsprechende Nutzung des Geländes vorgeben könne. Damit müsse die Stadt allerdings auch die Kosten von etwa 40.000 Euro übernehmen.Die Langwierigkeit habe auch einen Grund darin gehabt, dass die Abstimmungen mit der Firma Hock sich als schwierig erwiesen.

Kritik der Freien Wähler

Die lange Verfahrensdauer und die damit verbundene Planungsunsicherheit für die Firma Hock wurde seitens der Freien Wähler heftig kritisiert. Wenn eine Firma expandieren wolle, sollte sie in ihren Bemühungen auch unterstützt werden und man solle sie nicht 15 Jahre hängen lassen. Da hätte die Stadt sich mehr anstrengen müssen. Hartmuth Piplat (SPD) nannte die Abstimmungen mit der Firma schwierig, wobei es selbst nach Hinzuziehung von Anwälten keine Lösung oder einen Kompromiss gegeben habe. Das sei alles nicht schön gewesen, aber es habe eben keinen unterschriftsreifen Konsens gegeben.

Jürgen Weiskopf (FW) fragte, wie es eigentlich weitergehe, wenn es keine Stadtumfahrung gebe. Dann entstünde für die Firma Hock eine neue Situation, denn die aktuellen Planungen seien an die Ortsumfahrung gebunden.

Hans-Jürgen Freichel

