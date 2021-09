»Beutel-Tanten« machen glücklich

Fluthilfe: Warum Frauen aus dem Kreis Miltenberg und Aschaffenburg einen Kindergarten im Ahrtal unterstützen

Die glücklichen Beutel-Tanten (von links): Sabine Meisenzahl, Steffi Schlegel, Christine Trautmann und Claudia Schnellbacher im Keller von Steffi Schlegel, wo gerade Hunderte von Turnbeuteln entstehen. Foto: Anja Keilbach

Eigentlich wollte Claudia Schnellbacher (39) für ihren Sohn Paul nur einen neuen Turnbeutel organisieren, aber daraus entwickelte sich eine ungeahnte Hilfsaktion, die immer weitere Kreise zieht. Sie und ihre drei Mitstreiterinnen, die das Kernteam der Aktion bilden und sich selbst den Namen »Beutel-Tanten« gaben, helfen einem Kindergarten in Dernau (Landkreis Ahrweiler), der vor wenigen Wochen in den Fluten versank.

Steffi Schlegel (56) sitzt mit Claudia Schnellbacher (beide Heppdiel) jetzt öfters im Keller, Christine Trautmann (Karlstein, 58) ist nur am Telefonieren und E-Mail-Schreiben und Sabine Meisenzahl (Bürgstadt, 35) schwärmt von glücklichen, leuchtenden Kinderaugen und einem Kofferraum voller Spielsachen.

Kinder nicht vergessen

Die privaten Hilfsaktionen und Spenden reißen auch Wochen nach der Flutkatastrophe im Landkreis Ahrweiler nicht ab. »Während sich die Erwachsenen gerade versuchen zu sortieren, gehen die Kinder im Aufräumtrubel etwas unter«, so Sabine Meisenzahl. Das wollten die Frauen ändern. Einige von ihnen hatten bereits Kontakte ins Ahrtal, wie zum Beispiel Sabine Meisenzahl, die befreundete Winzer im Ahrtal hat. Sie hat sie schon kurz nach der Katastrophe besucht und beteiligt sich schon seit Wochen auch an der Facebook-Hilfsaktion »Kleines Glück - Hochwasser-Hilfe für Kinder und Senioren«. Claudia Schnellbachers Mann Timo fährt seit ein paar Wochen privat mit seinem Firmen-Lkw (Holzunternehmen) dorthin und hilft den Flutgeschädigten direkt vor Ort.

In Containern untergebracht

Über Sabines Freunde im Ahrtal kam der Kontakt zum Kindergarten St Johannes der Apostel in Dernau zustande. 65 Plätze hatte dieser. Nach der Flut war alles futsch, das Kindergartengebäude, die Spielsachen, die Möbel. Die Kinder sind im Moment in notdürftigen Containern untergebracht, wie Meisenzahl berichtet. Steffi Schlegel und Claudia Schnellbacher fingen an, Turnbeutel zu nähen. Bislang haben sie schon über 300 genäht und ihre Mütter haben mitgeholfen, die Turnbeutel zu verzieren und die Kordeln einzuziehen.

Das Mutter-und-Tochter-Gespann Christine Trautmann und Sabine Meisenzahl stellte derweil eine Liste an Spielsachen zusammen. Dank Geld-Spenden von Ort's Laden Weibersbrunn, Ambiente Alzenau und Fahrschullehrer Boris Großkinsky konnten die »Beutel-Tanten« zu Spielwaren Hegmann fahren. Dort haben sie sich die Einkaufswägen mit Spielsachen vollgeladen. Auch Spielwaren Hegmann habe die Rechnung der Spielsachen deutlich reduziert.

Unvergesslicher Moment

Mit rund 80 Turnbeuteln und dem Kofferraum voller Spielsachen machte sich Sabine Meisenzahl mit ihrem Sohn Jonas (12) am Dienstag vor einer Woche auf den Weg nach Dernau. Den Moment, als die Kinder die Spielsachen überreicht bekommen haben, kann Meisenzahl nicht mehr vergessen. »Diese leuchtenden Kinderaugen, diese Freude der Kinder, das war einfach beeindruckend. Wir müssen einfach helfen, das geht gar nicht anders«, so die Bürgstadterin. Zurück kam die 35-Jährige mit einem nachhaltigen Eindruck: »Man wird ein Stück weit geerdet und wir sehen, wie gut es uns geht.«

Es gibt bereits eine neue Wunschliste für Spielsachen. Christine Trautmann hat mindestens 100 Firmen angeschrieben und spricht Leute an, wo es nur geht. Sie hat auch extra ein Konto angelegt, damit Menschen Geld für die Kinder spenden können.

Die 58-Jährige näht aber auch in ihrer Freizeit für die Kinder. Sie steuert kleine Accessoires für einen Kinderkaufladen bei, sie näht zum Beispiel Donuts. Auch Steffi Schlegel und Claudia Schnellbacher nähen fleißig weiter und Sabine Meisenzahl trägt alles mögliche für die Kinder zusammen. Bislang helfen sie nur einem Kindergarten, aber die Hilfsaktion hat sich in Dernau schon herumgesprochen. Weitere Anfragen aus dem Flutkatastrophengebiet liegen vor. Die Damen werden sicherlich auch in der nächsten Zeit oft im Keller und in Spielwarengeschäften sein.

