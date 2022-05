Betriebserlaubnis für Stadtprozeltener Kita in Gefahr?

Hickhack im Stadtrat um Telefonate mit dem Landratsamt

Stadtprozelten 05.05.2022 - 13:22 Uhr 1 Min.

Für den Stadtprozeltener Kindergarten gibt es wegen Überbelegung derzeit nur eine beschränkte Betriebserlaubnis, die vom Landratsamt bisher nur zeitlich befristet verlängert wurde. In dem aktuellen Disput geht es um die Frage: Hat es einen entscheidenden Einfluss auf die Situation der Betreuung im Kindergarten, wenn sich die Bevölkerung am 22. Mai für einen anderen Standort entscheidet - und wurden seitens des Landratsamtes bereits Auskünfte darüber erteilt, welche Konsequenzen diese Entscheidung hat?

Widersprüchliche Aussagen

Benjamin Birkholz von der Bürgerinitiative gegen den Kindergartenneubau am geplanten Standort und der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Jürgen Weiskopf, hatten jeweils behauptet, Telefonate mit dem Landratsamt geführt und dabei Auskünfte über die Betriebserlaubnis des Kindergartens nach einem erfolgreichen Bürgerbegehren bekommen zu haben. Der CSU-Vorsitzende und Dritte Bürgermeister Christian Johne bestreitet dies: Das Landratsamt habe ihm auf Nachfrage nicht bestätigt, dass solche Telefonate geführt und die entsprechenden Auskünfte erteilt worden seien.

Birkholz bekräftigte jedoch in der Sitzung, er habe mit dem Landratsamt über das Thema gesprochen, weil von den Befürwortern des aktuellen Standortes der Eindruck vermittelt worden sei, die weitere Betriebserlaubnis für den gesamten Kindergarten würde in Frage gestellt, sollte die Abstimmung eine neue Standortsuche erforderlich machen. In einem ausführlichen Telefonat, das eine Dreiviertelstunde gedauert habe, sei ihm umfassend Auskunft zu der Betriebserlaubnis erteilt und versichert worden, dass keine Betreuungsplätze geschlossen werden müssten.

Auch Weiskopf bestätigte in der Sitzung, mit dem Landratsamt in dieser Angelegenheit telefoniert zu haben. Er habe ähnliche Auskünfte wir Birkholz bekommen. Wenn es der Wunsch der Bevölkerung sei, den Kindergarten an einem anderen Standort zu errichten, würde eine Betreuung der Kinder auf jeden Fall sichergestellt sein.

Scherf nimmt Stellung

Landrat Jens Marco Scherf bestätigte hat auf Nachfrage unseres Medienhauses, dass unterschiedliche Gespräche stattgefunden haben und erläuterte den Sachverhalt. In Stadtprozelten werde in einem politischen Prozess entschieden, ob ein Kindergartenneubau nahe am jetzigen Gebäude oder an einer anderen Stelle errichtet werde. Das sei eine alleinige Entscheidung der Wahlberechtigten der Stadt, das Landratsamt sei da erst mal außen vor. Würde sich die Mehrheit für einen neuen Standort entscheiden, müsste das verwaltungstechnische Verfahren bezüglich der Ausnahmegenehmigung neu beginnen. Eine kurzfristige Aussage, welche konkreten Folgen sich aus der Entscheidung der Bevölkerung ergeben, könne daher derzeit nicht getroffen werden. Die Betriebserlaubnis werde nicht ohne Weiteres im bisherigen Umfang verlängert. Der komplette Sachverhalt werde bei einer Entscheidung für einen anderen Standort neu geprüft.

Hans-Jürgen Freichel