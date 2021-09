Betriebe im Kreis Miltenberg fassen wieder Zuversicht

Sorge vor Lockdown

Alte Marktschule: Die Bauerarbeiten an den Wallstädter Höfen in Kleinwallstadt schreiten voran.

Vor dem zweiten Herbst der Coronazeit ist die Botschaft von Wirtschaftsvertretern für den Kreis Miltenberg: Es geht aufwärts. Über die Lage der Betriebe und Unternehmen berichteten sie im Wirtschafts- und Tourismus-Ausschuss des Kreistags am Mittwoch. Sie hielten sich nicht zurück mit Empfehlungen für die Politik vor Ort und die Bundespolitik.

Mehr um Ortskerne kümmern

IHK-Geschäftsführer Andreas Freundt beschrieb die Baubranche als Konjunkturmotor der Krise. Profitiert von der Pandemie habe auch der Onlinehandel und zum Teil der Großhandel. Gefährdet sei dadurch der Einzelhandel. Freundt forderte den Ausschuss des Kreistags, in dem unter anderem einige Bürgermeister sitzen, auf: »Wir müssen uns um Innenstädte und Ortskerne kümmern.«

Betriebe könnten aus Sicht von Freundt derzeit noch kraftvoller aus der Krise kommen, wenn es nicht an zwei Dingen mangele: Rohstoffen und Personal. Bei Rohstoffen gehe es vor allem um Holz, Metalle und Mineralien für die Chemie-Industrie, den Kraftfahrzeugbau und die Elektroindustrie. Ursache sei, dass in der Coronazeit die Nachfrage erst stark gesunken sei und jetzt wieder stark ansteige. Da komme das Angebot noch nicht hinterher. Zudem seien Containerpreise exorbitant gestiegen, die Kosten für Stahl und Aluminium erhöhten sich durch Handelskonflikte.

Personal werde gerade im boomenden Baugewerbe »händeringend gesucht«, sagte Andreas Freundt. Gleiches gelte fürs Handwerk, schloss sich Ludwig Paul von der Handwerkskammer für Unterfranken an. Dort wirke das schwerer als der Rohstoffmangel. Die Ausbildungszahlen gingen stetig herunter. Die Politik sei gefordert, mehr Menschen für das Handwerk zu gewinnen.

Als Alternativen stellte Paul, Geschäftsführer der unterfränkischen Handwerkskammer, die Automatisierung von Abläufen in den Raum. Sowie Einwanderung: Mit »Auszubildenden von außen« habe das Handwerk gute Erfahrungen gemacht. Zeitweise kamen bis zu neun Prozent der Azubis aus Fluchtländern. Diese seien oft arbeits- und bildungswillig. Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) übte in dem Zusammenhang auch Kritik an Abschiebungen zum Beispiel von ausgebildeten Pflegehelfern: Das treffe oft Branchen, in denen ohnehin ein großer Bedarf an Fachkräften bestehe.

Im Handwerk selbst haben die Einbrüche in der Krise punktuell eingeschlagen, sagte Ludwig Paul: »Friseure, Kosmetiker und Ladengeschäfte waren stark betroffen.« Dagegen habe es auch Profiteure gegeben wie Zweiradmechaniker. »Die Schere klafft beim Handwerk weit auf.«

Lage für Kleinbetriebe unsicher

Angesichts des Mangels von Arbeitskräften und Material beobachtet Beatrice Brenner bei einigen Betrieben: »Es stauen sich Aufträge.« Brenner ist Leiterin des Kreisverbands Untermain beim Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW). Die Auftragslage ist aber nicht alles: Corona wirke sich bei personalintensiven Arbeiten weiter stark auf die Marge aus. Und: »Kleinere Betriebe halten sich noch mit Investitionen zurück«, sagte sie. Aus deren Sicht ist die Lage unsicher und die Baupreise seien gestiegen.

Beatrice Brenner nahm auch die mittelfristigen Herausforderungen für Betriebe in den Blick: Bei der Digitalisierung seien längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Während große Unternehmen die Digitalisierung alleine hinbekommen, bestehe gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen Bedarf nach Unterstützung, pflichtete Landrat Scherf bei.

Unterschätzt wird laut Brenner noch, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit werden wird. »Das steht bei jungen Kunden ganz oben.« Die Herausforderungen Digitalisierung und Nachhaltigkeit sollten weder Wirtschaft noch Politik bei der guten Auftragslage nach der Krise vergessen.

