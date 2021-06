Betreuung in Miltenberg für besondere Patienten

Seit April gibt es in der Kreisstadt eine Intensivpflege-WG mit fachlicher Rundumversorgung

Miltenberg 27.06.2021 - 13:07 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Blick ins Badezimmer der Miltenberger Intensiv-WG mit Duschliege. Jeder Bewohner der Intensiv-WG Miltenberg hat seine individuellen Hilfsmittel. In der Miltenberger Intensivpflege-WG ist Rundum-Betreuung für Menschen wie Wachkoma-Patientin Elena Luther gegeben. Auf dem Foto kümmert sich Marie Hohlschmidt gerade um die junge Frau. Einsatzbesprechung: Links Viktoria Janke, Geschäftsführerin des Pflegedienstes Vica Care und der Intensivpflege-WG Vita Vivet, ihr gegenüber sitzen Marie Hohlschmidt (an der Tafel), Ivonne Warnkroß (Mitte) und Vanessa Markert (außen). Die Miltenberger Intensivpflege-WG liegt ruhig, aber doch nahe an der Stadt in der Breitendieler Straße. Früher war hier eine Parkettfirma, zuvor eine Wassermühle.

Leiterin ist Viktoria Janke, gleichzeitig Geschäftsführerin des Intensivpflegedienstes Vica Care. In Aschaffenburg hat sie eine weitere Intensivpflege-WG, die in Miltenberg gibt es seit April. Noch ist Elena Luther dort die einzige Patientin: Sie liegt nach einem Asthma-Anfall im Wachkoma (wir berichteten). Insgesamt gibt es fünf Zimmer. Janke rechnet damit, dass im Spätsommer alle belegt sind. Noch ist die Intensiv-WG nicht so bekannt, ist ihr Eindruck.

Familiäre Umgebung

Dabei hat das Format in ihren Augen einige Vorteile gegenüber einer häuslichen oder heimischen Pflege. Die Patienten sind in einer familiären Umgebung, die Angehörigen können das Zimmer individuell einrichten. Die Pflegekräfte sind nie allein, tauschen sich direkt miteinander aus. Immer mindestens zwei kümmern sich um die Patienten im Wechsel mit der Tagschicht (7 bis 19 Uhr) und der Nachtschicht. Insgesamt 20 Pflegekräfte sind in Aschaffenburg und Miltenberg für Viktoria Jankes Pflegedienst im Einsatz. Regelmäßige Schulungen gehören dazu, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Auf Dienstpläne und Patientenakten haben die Mitarbeiter und auch die Ärzte jederzeit digital Zugriff. Und: Die Pflegekräfte sind, anders als oftmals bei der stationären Pflege, auf Intensivpflege spezialisiert. Eine Intensivpflege-WG biete zudem eine bessere Überwachung als die Versorgung daheim und sei eine deutliche Entlastung für Angehörige, so Janke.

Keine festen Besuchszeiten

Das sieht man auch bei der deutschen interdisziplinären Gesellschaft für außerklinische Beatmung in Freiburg so: »Es gibt ein familiäres Umfeld, maximal zwölf Bewohner, keine festen Besuchszeiten und möglicherweise auch eine geringere Gefahr, sich mit multiresistenten Keimen anzustecken«, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die Patienten in einer Intensiv-WG bringen alle schwere Erkrankungen mit, die beispielsweise die Folgen eines Schlaganfalls oder Unfalls sind. Sie haben neurologische Erkrankungen oder liegen, wie Elena Luther, im Wachkoma. Viele sind Beatmungspatienten. »Wir kümmern uns individuell, jede Pflegekraft ist auf eine Therapieform spezialisiert, zum Beispiel auf Wachkoma-Patienten«, sagt Viktoria Janke.

Alles wird mit den Patienten und den Angehörigen besprochen. Ziel ist immer, dass die Patienten wieder eigenständig leben können - möglichst zuhause. Und die Entwöhnung von der Beatmung, die erst wieder gelernt werden muss - mit einem Logopäden, der das Schlucken wieder beibringt.

Jeder hat eigenen Charakter

Das Schöne für Viktoria Janke ist, dass jeder Patient seinen eigenen Charakter hat. Dass die WG selbstbestimmt ist, dass Angehörige in der Küche auch mal kochen oder im Wohnzimmer einen Kaffee trinken können. Wenn jemand vom Beatmungsgerät entwöhnt ist, ist das ein Erfolg. »Das zu begleiten ist sehr erfüllend.«

Die Corona-Situation hat auch die Pflege-WGs vor Herausforderungen gestellt. »Aber die ließen sich hier besser lösen als im Pflegeheim«, sagt Janke. Weil eben jeder Patient für sich ist. Ansonsten halte man sich an Hygienestandards und Schutzkleidung. Für Mitarbeiter und Bewohner waschen Industriewaschmaschinen mit Desinfektionsprogramm die Kleidung.

Janke würde sich wünschen, dass Pflege-WGs bekannter werden und nicht nur negativ berichtet wird. »Es gibt überall schwarze Schafe, Einrichtungen, die unnötige Leistungen wie Beatmung abrechnen. Aber das sind die Ausnahmen. Die Patienten werden ja von Ärzten betreut und überwacht.«

Ihre WGs in Aschaffenburg und Miltenberg kooperieren mit den Ärzten Gunther Kriegbaum aus Kleinheubach und Heidar Sahraizadeh aus Aschaffenburg. Kriegbaum kommt nach Bedarf zu Elena Luther in die Miltenberger Einrichtung, zum Beispiel, wenn es darum geht, den Zustand nach einem Asthma-Anfall zu überprüfen oder Medikamente zu verschreiben. Er bedauert, dass sich das Modell intensivpflege-WG erst langsam durchsetzt. »Hier ist individuelle, spezialisierte Pflege möglich«, so der Mediziner. »Und vor allem ist es menschenwürdig.«

Junge Leute erreichen

Janke macht auch auf Facebook und Instagram »Werbung« für die WG. Um Hemmungen zu nehmen, und um junge Leute zu erreichen. »Denn meistens kümmert man sich erst drum, wenn man es wirklich braucht.«

Auch für Angehörige wie die Familie von Elena Luther ist die Intensivpflege-WG eine Alternative zu Pflegeheim und häuslicher Pflege. »Uns gefällt die WG sehr und wir sind sehr zufrieden«, sagt ihre Schwester Erika Luther. »Elena geht es auf jeden Fall besser, sie ist ruhiger.« Auch sie würde sich wünschen, dass das Angebot bekannter wird.

Miriam Schnurr

Hintergrund: Intensivpflege-WG Laut Auskunft der deutschen interdisziplinären Gesellschaft für außerklinische Beatmung in Freiburg gibt es das Konzept der Intensivpflege-WGs seit 2010. In Bayern gibt es rund 200 solcher Einrichtungen. Wie auf der Website "leben-mit-intensivpflege.de" erklärt wird, bietet eine Intensivpflege-WG vier bis zwölf Menschen die Möglichkeit, sich jeweils ein Zimmer zu mieten und durch einen Pflegedienst versorgen zu lassen. Prinzipiell ist es möglich, dass jeder Bewohner einen anderen Pflegedienst für die ambulante Beatmungspflege hat. Neben dem Zimmer stehen Gemeinschaftsbereiche zur Verfügung, die mobil eingeschränkte Beatmungspatienten, abhängig von ihrem gesundheitlichen Zustand, nutzen können. Sie bieten Raum für soziale Interaktion mit Pflegern, anderen Bewohnern und deren Familien. Jede Wohngemeinschaft für Intensivpflege hat ein Patienten-/Angehörigengremium, in dem die gemeinschaftlichen Belange miteinander beschlossen werden. Das Gremium ist ein wichtiges Instrument zur Selbstbestimmung der Patienten. Jede Wohngemeinschaft wird vom Bauamt und von der Heimaufsicht geprüft. Eine Intensiv-WG wird sozialrechtlich als häusliche Versorgung gewertet. Die Aufnahme ist nur bei einer intensivmedizinischen Indikation möglich. Die Krankenkasse übernimmt die Behandlungspflege. Individuelle Preisvereinbarungen sind zwischen Pflegedienst und Krankenkasse abzuschließen. Die Kosten für die Grundpflege übernimmt die Pflegekasse je nach Pflegestufe anteilig. Den Rest finanziert der Patient beziehungsweise der Sozialhilfeträger. Wie eine Intensivpflege-WG funktioniert, ist im sogenannten Gesetz zur Regelung der Pflege-, Betreuungs- und Wohnqualität im Alter und bei Behinderung geregelt. Laut Viktoria Janke, Inhaberin des Miltenberger WG-Betreibers Vita Vivet , kümmern sich sechs Mitarbeiter um die Bewohner der Miltenberger WG. Eine weitere solche Wohngemeinschaft mit fünf Zimmern hat Vita Vivet in der Aschaffenburger Sandgasse, insgesamt gibt es drei solche Einrichtungen in der Stadt Aschaffenburg, eine weitere befindet sich seit September in Stockstadt (Kreis Aschaffenburg). Im Kreis Miltenberg gibt es zudem seit 2019 eine Intensiv-WG im Gesundheitszentrum Erlenbach, wo neun Patienten Platz haben. Info: www.leben-mit-intensivpflege.de