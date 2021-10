Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Randnotizen: Rosenkranzbetend zum Sieg

Von Georg Kümmel

Katholiken kennen das Langstrecken-Beten - gerade jetzt im Oktober, dem Rosenkranzmonat. Der Rosenkranz, eine Kette mit Kreuz und 59 Perlen und das gleichnamige Gebet, mögen viel von ihrer Bedeutung eingebüßt haben, doch die Tradition lebt. So hat Kardinal Marx am Dienstag mit Gläubigen der Pfarrei St. Peter in München einen besonders feierlichen, den güldenen Rosenkranz gebetet.

Dass der Oktober zum Rosenkranzmonat wurde, hat historische Gründe. Die lassen sich im heutigen Namen des herausgehobenen Gedenktages »Unserer lieben Frau vom Rosenkranz« am 7. Oktober allerdings nicht mehr so gut erkennen. Ursprünglich hieß der Tag »Unserer lieben Frau vom Siege« und feierte die Seeschlacht von Lepanto, die vor 450 Jahren am 7. Oktober 1571, stattfand.

Den Sieg für die »Heilige Liga« über die damals als unbezwingbar geltende osmanische Flotte holte ein Bayer - der aus Regensburg stammende Don Juan de Austria, ein außerehelicher Sohn Kaiser Karl V. Dieser »Johann von Österreich« und seine 43 000 Kämpfer und Ruderer auf 207 Galeeren mussten sich die Dankbarkeit der Christenheit allerdings mit allen teilen, die an dem Tag besonders inbrünstig für den Sieg gebetet hatten.

Der so gleichsam von allen gemeinsam errungene Sieg sorgte für eine »große Vermehrung« des 1409 vom Kartäusermönch Dominikus von Preußen erfundenen Rosenkranzgebetes und machte es zum Leistungsabzeichen katholischer Frömmigkeit.

Der Rosenkranz entschied Schlachten, vertrieb Krankheiten und Seuchen und führt bis heute über zahllose »Vater unser«, »Ave Maria« und »Ehre sei dem Vater« in eine erfüllte Entrücktheit, die sonst nur Ultramarathoner jenseits des 50. Kilometers erfahren - und das im Sitzen.