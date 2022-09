Besuchermagnet Herbstmarkt in Kleinwallstadt

Einheimische und Gäste aus der gesamten Region vergnügen sich auf Flaniermeile

Kleinwallstadt 13.09.2022 - 14:45 Uhr 2 Min.

Die "Dorfheiligen aus Huffstäire", alias Alexander Kaufmann mit Sohn Valentin aus Hofstetten, eröffneten den Markt mit dem Fassanstich.

Die Marktgemeinde hatte mit den örtlichen Gewerbetreibenden und Gastronomen nach zweijähriger Zwangspause wieder zum Bummeln, Einkaufen und Treffen mit Freunden an zahlreichen Marktständen eingeladen. Die Blaskapelle des Musikvereins Kleinwallstadt stimmte schwungvoll auf das Fest ein. Obwohl das Wetter tags zuvor nicht verheißungsvoll war, änderte sich dies pünktlich zur Markteröffnung. Das mag daran gelegen haben, dass nach der Begrüßung von Bürgermeister Thomas Köhler die »Dorfheiligen aus Huffstäire«, alias Alexander Kaufmann mit Sohn Valentin aus Hofstetten, mit dem Fassanstich das Fest eröffneten und Freibier an die Besucher verteilten.

Erstmals mit Marktschule

Erstmals waren die sanierte Marktschule und der neu gestaltete Lesehof davor in das Marktgeschehen integriert. Das Hobbykünstler- und Handwerkerdorf war wie gewohnt zwischen Rathaus und Zehntscheune angesiedelt. Am geschichtsträchtigen Templerhaus hatte die Gruppe »Lebendiges Mittelalter« ihr Lager aufgeschlagen und einen Einblick in das Leben, Arbeiten und Musizieren zu dieser Zeit gezeigt.

An dem von Förster Hubert Astraschewsky betreuten Forststand der Marktgemeinde präsentierte Steffen Breitenbach aus Hofstetten sein mobiles Sägewerk, mit dem vor Ort Bretter aus Baumstämmen zugesägt wurden. Vielen weiteren Handwerkern konnte wieder über die Schultern geblickt, Werke der Hobbykünstler und Fotografien des Fotoclub Kleinwallstadt bestaunt werden. Wieder dabei war auch die Präsentation alter Traktoren und Oldtimer. Gesundheitliche Beratung erwartete die Interessierten am Stand des Vereins zur Förderung der Gesundheit.

Mode und Musik

Der Parkplatz des etwas abseits gelegenen CAP-Marktes war mit seiner Hüpfburg ein besonderer Anziehungspunkt für die ganz Kleinen, die dort auch basteln, sich schminken sowie gegen ein geringes Entgelt auch fotografieren lassen konnten, während die Eltern kulinarisch verwöhnt wurden. Am frühen Nachmittag präsentierten die Mitarbeiterinnen von »Haut & Haar« auf dem »Catwalk« zwischen ihrem Geschäft und dem Alten Rathaus die neuesten Trends der Damenmode für den Herbst. Der Gardeshowtanz des Tanzsportclubs traf nach zwei Jahren Faschingsabstinenz auf besonderes Interesse. War es zu Beginn der Veranstaltung die Blasmusik, sorgte zum Finale des Marktsonntags die Gruppe »Hü and the Hotts« mit fetziger Rockmusik ebenfalls für beste Unterhaltung. In der Markstraße sorgte das Duo Soundtrack mit Dieter und Egon für Stimmung.

Eine der Attraktionen des Kleinwallstädter Herbstmarkt war auch in diesem Jahr ein Magnet: Die Gourmet-Ecke, wo neben bayerischen und türkischen Gerichten die Freunde aus der Partnerstadt Saint-Pierre-en-Auge außer den begehrten Wein- und Käsespezialitäten und dem Calvados aus der Normandie ihre beliebten »Moules frites« anboten. Die 120 Portionen waren innerhalb kurzer Zeit verkauft. Ein Besuch des Herbstmarktes hatte sich auf jeden Fall gelohnt.

Christel Ney