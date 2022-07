Besucheransturm bei Trennfurter Musikfest auf der alten Obstwiese

Trubel, Trachten und Traktoren

Klingenberg a.Main 12.07.2022 - 13:30 Uhr 1 Min.

Idyllischer geht es nicht mehr: Seit 45 Jahren findet das Trennfurter Musikfest an der alten Obstbaumwiese statt. Da stelle mer uns janz dumm: Matthias Schusser erklärt seinen Dampftraktor.

»Essen, Trinken, Blasmusik« war der Festslogan. Einfach, aber wirkungsvoll, wobei der Verein damit ein wenig tiefstapelte, weil es doch mehr und etwas Besonderes ist und das hat gute Gründe: Die alte Obstwiese ist ein gemütliches Plätzchen, der Besucher ist umringt von Obstbäumen, die Aussicht hinterm Zelt inmitten grüner Natur. Das halbe Dorf hilft mit, der Zusammenhalt ist groß, die Hilfsbereitschaft auch. Es ist ein Fest für die ganze Familie, vom Baby bis zum Senior, die alle ihre Freude und Genuss haben. Die angebotene Kulinarik ist schmackhaft, der Festbetrieb professionell organisiert, gut strukturiert - und schließlich ist ja fast ganz Trennfurt ein Freund der reichlich dargebotenen Blasmusik.

Der Vorstand war über den Zuspruch der Feierlustigen begeistert. »Zwar war am Samstag ein bisschen weniger los als sonst, aber dafür haben sie uns am Sonntag und Montag überrannt«, so Organisator Tim Zöller. An allen Tagen seien über 7000 Menschen da gewesen, schätzen die Veranstalter. Allein am Sonntag strömten Menschenmassen auf das Festgelände, vor allem zum Traktorentreffen, für das Ralf Ühlein zuständig war.

Dampfmaschine in Aktion

Ein Highlight war das historische Dampfdreschen von Dampfmaschinensammler Matthias Schusser aus Wörth, der rund 45 seiner Ungetüme nach Trennfurt gekarrt hatte. Ein originalgetreu nachgebauter Dampftraktor trieb über einen Riemen eine Zeus-Dreschmaschine an. Diese wurde von Schusser mit Kornstrohballen gefüttert und drosch so lange, bis sauberes Korn herauskam.

Im und hinter dem Festzelt war an allen drei Tagen Hochbetrieb, es gab lange Menschenschlangen an der Essensausgabe und am Kuchenstand. Über 70 Kuchen hatte Ute Wießler von Hobbybäckerinnen in Empfang nehmen können, um die Besucher mit den Leckereien zu bewirten. Roman Becker reinigte hinter dem Zelt die unzähligen leeren, sich stapelnden Kuchenbehälter. Auch die Pommesstation und Steakbraterei waren dauerbesucht, geschätzte 4000 Portionen Pommes gingen über die Theke. Über 50 Hektoliter Festbier liefen durstige Kehlen hinunter.

Am Montag gab es ein launiges Doppeldirigat vom Bundestagsabgeordneten Alexander Hofmann mit Bürgermeister Ralf Reichwein, am letzten Festtag um Mitternacht feierte eine junge Festbesucherin in ihren 18. Geburtstag hinein, den sie sicherlich lange in Erinnerung behalten wird. Und dann war da noch die vierjährige Lene Pflegshörl, die unbedingt »Auf der Vogelwiese« hören wollte und dann die Musikkapelle dazu dirigieren durfte.

Anja Keilbach