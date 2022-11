Bestnote für HSG-Generalsanierung in Erlenbach

Festredner betonen optimale Voraussetzungen für Lernen und Leben

Erlenbach a.Main 28.11.2022 - 15:16 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Modern und funktional präsentiert sich das Schulgebäude des HSG nach der Generalsanierung. Witzig und spritzig zeigt sich die HSG-Theatergruppe unter der Leitung von Karin und Martin Lange. Freude über die Generalsanierung des HSG: Landtagsabgeordneter Berthold Rüth, Schulleiterin Christine Büttner, ihr Vorgänger Konrad Blank, Landrat Jens Marco Scherf, Kreisbaumeister Andreas Wosnik, Ministerialbeauftragte Monika Zeyer-Müller, Projektleiter Claudius Deboy, Altbürgermeister Alois Kirchgäßner und Bürgermeister Michael Berninger (von links).

In dem zweistündigen Programm in der Aula der Schule, an die sich eine Verköstigung in der Schulmensa, ein Rundgang durchs Gebäude und dann eine große Sportgala in der Frankenhalle anschloss, wurde die Vielfalt eines ganzheitlichen Unterrichts präsentiert, das auch die künstlerischen Begabungen und sportlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt.

Zwei Jahre Corona-Aufschub

Die Bautätigkeit war schon vor zwei Jahren abgeschlossen worden, doch die Corona-Pandemie war verantwortlich, dass die Eröffnungsfeier verschoben werden musste. Landrat Jens-Marco Scherf als Verwaltungschef des Sachaufwandsträgers fasste die Details der Bauphase (siehe "Zahlen und Fakten") zusammen und bedankte sich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen beigetragen hatten.

Unter anderen Ehrengästen begrüßte er Altbürgermeister und Erlenbachs Ehrenbürger Alois Kirchgäßner, der maßgeblich beteiligt war, das Gymnasium mit naturwissenschaftlicher, technischer und wirtschaftswissenschaftlicher Prägung nach Erlenbach zu holen. Hierfür wurde ihm auch das Lob des heutigen Rathauschefs Michael Berninger zuteil. Er überreichte die umfangreiche Chronik der Stadt Erlenbach an Schulleiterin Christine Büttner, die Dietmar Andre verfasst hatte und viele Erläuterungen zum HSG enthält. Konrad Blank, Vorgänger der heutigen Schulleiterin war ebenfalls gekommen. Er hatte die ersten Schritte zur Generalsanierung begleitet und damals vehement gefordert, Gas bei der Umsetzung zu geben.

Christine Büttner verzichtete auf eine längere Rede, berichtete, dass der Unterricht während der Bauphase seit ihrem Eintritt als Schulleiterin wenigen Behinderungen unterworfen war. Dann überließ sie Schülerinnen und Schülern die Beschreibung der Eindrücke, die Umbau und Anbau an individuellen Möglichkeiten bieten. Sie schilderten ihre Begeisterung, flankiert von einer Video-Präsentation.

Schwungvolle Programmeröffnung zu den Feierlichkeiten durch die HSG-Bigband unter der Leitung von Jan Steger.

Bigband und Theater

Die Einleitung des Rahmenprogramms gestaltete die Bigband des Gymnasiums unter der Leitung von Jan Steger mit einem fetzigen »Down by the Riverside«. Ein szenisches Brainstorming mit dem witzigen Theaterstück »All equal« lieferte die HSG-Theatergruppe - teils in englischer Sprache -, die von Karin und Martin Lange in Szene gesetzt wurde. Die geplante Tanzaufführung des P-Seminars der Q12 wurde durch eine Speed-Stacking-Präsentation von zwei Schülerinnen ersetzt. Leiterin Corinna Pangerl erläuterte, dass die Tanzgruppe noch in die Generalprobe involviert war.

Zu guter Letzt wurde das Stück »Prelude Te Deum«, bekannt aus früheren Fernsehübertragungen von Eurovision-Sendungen, vom Instrumentalensemble unter der Leitung von Monika Linger gespielt.

Ruth Weitz

Zahlen und Fakten: Generalsanierung HSG Das ursprüngliche Gebäude des HSG wurde 1968 in Betrieb genommen, hatte damals knapp 380 Schülerinnen und Schüler. Erweitert wurde es 1981 mit naturwissenschaftlichen und Musikräumen. Im Zuge der sogenannten IZBB-Maßnahmen wurde der Mensabereich 2005/2006 gebaut sowie die Überdachung des offenen Innenhofs neu geschaffen. Das Schulbauprogramm Eins mit der Erweiterung und Generalsanierung des Schulzentrums in Elsenfeld wurde 2005 gestartet und 2012 beendet. Im Schulbauprogramm Zwei wurde die Generalsanierung des HSG im Jahr 2015 begonnen und in insgesamt drei Bauabschnitten nach fünf Jahren übergeben. Nach hartem Ringen hatte der Kreistag im Vorfeld den Beschluss gefasst, mit einem Schlag die Main-Limes-Realschule in Obernburg, das Johannes-Butzbach-Gymnasium in Miltenberg und das Hermann-Staudinger-Gymnasium in Erlenbach zu sanieren. Die ursprüngliche Kostenberechnung der Architekten fürs HSG war mit 17,5 Millionen Euro angesetzt. Letztlich waren es dann 22,5 Millionen Euro, was unter anderem der Steigerung der Baukosten und dem nicht vorhersehbaren schlechten Gebäudezustand sowie notwendigen Änderungen geschuldet war. Der Freistaat hat die Maßnahme mit rund 43 Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst. Gewechselt hatten während der Bautätigkeit die Architekten durch eine Büro-Fusion und die Projektleitung. 75 Baufirmen waren beteiligt. Ziel war unter anderem die Nachhaltigkeit des Schulgebäudes. Heute werden rund 900 Schülerinnen und Schüler von 65 Lehrkräften am HSG unterrichtet.