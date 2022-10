Bestes Herbstwetter lockt viele Gäste nach Amorbach

Tradition: 187. Wendelinusmarkt leidet zu Beginn unter der Nässe, am Sonntag aber belebt sich die Innenstadt

Amorbach 17.10.2022 - 11:02 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Als am Sonntag die Sonne die Wolken durchbrach, füllten sich die Straßen in der Amorbacher Innenstadt.

Vor allem der Sonntagnachmittag, als auch die Geschäfte öffneten, entschädigte die Marktkaufleute und alle anderen Akteure für den vernässten Samstag, der mit Regenschauern den Besuch des Marktes nicht gerade zum Vergnügen machte. Als am frühen Sonntagnachmittag die Sonne herauskam und die Temperaturen auf 22 Grad steigen ließ, füllten sich die stadtnahen Parkplätze nach und nach.

Die Gäste aus Nah und Fern goutierten das Konzept des Marktes, nicht nur Fahrgeschäfte und Verkaufsstände anzubieten, sondern auch mehrere musikalische Vorträge, Vorführungen und Ausstellungen in den Markt zu integrieren. So freuten sich beispielsweise zahlreiche Gäste im herbstlichen Ambiente des Museumshofs über die kleinen »Amorbacher Lerchen«, die gut gelaunt von ihrer Oma sangen, die »im Suppenteller das Schwimmen lernt«. Die Kunstausstellung »Zwei bis drei Stunden - Der Traum vom Fliegen« lockte die kunstinteressierten Gäste und in einer Hochzeitsausstellung informierten sich junge Leute über alle Themen rund um die Hochzeit. Was das Stadtbodenkonzept der Stadt Amorbach bedeutet und was dabei geplant ist, war auf mehreren Stellwänden im Foyer des Alten Rathauses dargestellt.

Dass am Wochenende niemand hungrig oder durstig nach Hause gehen musste, verwunderte nicht angesichts vieler Verpflegungsstände. Der Duft von Zwiebelkuchen und gebrannten Mandeln lag in der Luft, frisch gebackene Brote fanden Abnehmer und die Sitzplätze der Gastronomie waren gut belegt.So mancher nahm sich auch am Stand des Amorbacher Obst- und Gartenbauvereins einen Kanister frisch gepressten Bio-Apfelsaft mit nach Hause und ließ sich dieses köstliche, regional erzeugte Naturprodukt munden.

wiz