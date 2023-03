Besonders an Mittelschulen fehlen Pädagogen: Wie man dem Lehrermangel entgegenwirken kann

Auf anderen Wegen Lehrer werden: Eine Grundschullehramts-Studentin unterrichtet an der Mittelschule

Eine »Quereinsteigerin«, die im Kreis Miltenberg als Mittelschullehrerin arbeitet, ist Alicia Kolb. Die 23-Jährige Kleinwallstädterin studiert eigentlich Grundschullehramt in Würzburg. Wie sie uns erzählt, hat sie vergangenes Jahr eigentlich einen Nebenjob gesucht und durch Studienkollegen erfahren, dass man sich beim Schulamt bewerben kann als Aushilfe. Das tat sie im August 2022, im Oktober kam die Anfrage der Mittelschule Großwallstadt.

Beim Quereinstieg gibt es jedoch einen Unterschied. »Wir haben im laufenden Schuljahr Arbeitsverträge vergeben an vollausgebildete Lehrkräfte, Bewerber mit erstem Staatsexamen und Lehramtsstudenten verschiedener Schularten«, erklärt Schulamtsleiter Ulrich Wohlmuth - also so wie Alicia Kolb. »Daneben beschäftigen wir auch Personen mit anderen abgeschlossenen Studiengängen, mit einem nicht lehramtsbezogenen Bachelorabschluss und mit sonstigen (pädagogischen) Qualifikationen wie beispielsweise Erzieherinnen.« Hier bewege sich die Zahl im unteren zweistelligen Bereich. Diese Zahl allein sei jedoch nicht aussagekräftig, da viele davon nur für einzelne Fachbereiche oder Fächer und nicht in Vollzeit angestellt seien.

Alicia Kolb war sich zunächst nicht sicher, ob sie der Aufgabe gewachsen war, Mittelschüler zu unterrichten. »Es ist schon ein Unterschied, ob man einen Grundschüler vor sich hat oder einen Neuntklässler.«

Doch der Großwallstädter Schulleiter Horst Kern habe sie überzeugt, seit November unterrichtet sie zwei Mal die Woche Politik und Kunst in der neunten Klasse in Großwallstadt. Migration, EU-Politik, das sind Themen, die sie gerade behandelt. Viel Gruppenarbeit steht auf dem Programm, denn sie hat festgestellt, dass sie die Jugendlichen so am besten erreichen kann. »Viele haben halt sonst keine Lust, stecken mitten in der Pubertät.« Mittlerweile haben sich sie und die Schüler aneinander gewöhnt, sie fühlt sich wohl an der Schule, ihr Vertrag geht vorerst bis zu den Sommerferien.

Nach ihrem Studium strebt Kolb weiter an, an einer Grundschule zu arbeiten. »Aber wenn sie mich vor die Wahl stellen würden, mich zu versetzen oder in der Mittelschule zu arbeiten, würde ich mich für letzteres entscheiden.« Sie kenne viele Studierende, die schon vor so eine Wahl gestellt worden seien.

Warum hat die Mittelschule so einen schlechten Ruf? »Hier herrscht halt ein ganz anderer Umgang, Schüler kommen aus schwierigen Verhältnissen, das ist so das gängige Verständnis, das viele abschreckt«, findet sie. »Aber es gibt auch an Grundschulen und Gymnasien schwierige Kinder.« Für sie ist der Job an der Mittelschule auf jeden Fall ein Vorteil. »Man kann hier viel Erfahrungen sammeln. An der Uni ist oftmals alles so theoretisch.« (mir)