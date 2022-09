Besonderes Event verbindet regionale Musiker

Konzert: Duo Marrandro und The Kern Brothers begeistern im Erlenbacher Beavers - Große Abwechslung

Erlenbach a.Main 26.09.2022

Erschafft beim Auftritt im Erlenbacher Beavers eine wunderbare Atmosphäre: das Duo Marrandro.

Neben starken Einzeldarbietungen gab es auch gemeinsame Auftritte, bei denen sich die Besetzungen vermischten. Somit wurde den Gästen nicht nur ein Konzert auf enorm hohem Niveau geboten, sondern auch jede Menge Abwechslung.

Marrandro ist ein Künstlerduo, welches aus Andrea Hager und Michael Korn besteht. Der Titel ihres Debütalbums »Dark Light Emotions« beschreibt ihre künstlerische Ausrichtung sehr gut: getragene Musik, die ein geheimnisvolles Ambiente schafft, dabei von getragenen Akkordfolgen und in Noten gegossenen Gefühlswelten lebt, die aber trotz des dunklen Klangbilds immer hoffnungsvoll und kraftspendend wirkt.

Hager als Songwriterin glänzt mit einem großartigen Gespür für Ausdruck und Stimmung. Ihr klarer, heller Gesang verleiht den Songs viel Tiefgang. Sie schafft es, den Liedern viel Herz und Seele zu geben, was in jedem noch so kleinem Moment deutlich wurde. Korn sorgte für die Keyboardeinsätze und setzte mit einer sehr dunklen, tiefen Stimme einen Kontrast zu Hager. Der Leiter der Musikschule Freudenberg und volkstümliche Schlagersänger zeigt bei Marrandro seine Vielseitigkeit und beweist, dass ein Musiker grundverschiedene Ausdrucksformen in seinem Repertoire haben kann. Songs wie »Demon Friends«, »Engel meiner Nacht« oder »Soul's Life« entfalteten große Strahlkraft.

The Kern Brothers - Ralf, Rainer und Eric Kern - stehen für authentische Rockmusik. Eric und Rainer Kern spielen Gitarre, Ralf Kern Keyboard. Für Gesang sind alle drei zuständig, wobei Eric Kern oft die Leadvocals übernahm. Sie versprühten einen großen Charme und zeigten bei Stücken wie »Whiskey in the Jar« eine perfekte Balance aus Versiertheit und Spielfreude.

Die beiden Gitarristen-Brüder spielen sich die musikalischen Bälle zu, am Mikrofon geben sie mit sichtbar viel Spaß ihre Lieder zum Besten - die Initialzündung für gute Stimmung im Publikum. Neben kraftvoll rockenden Nummern konnte das Trio auch bei ruhigeren Stücken begeistern, was »The Boxer« von Simon & Garfunkel in einem großartigen Mitsingpart gipfelte.

Wenn sich beide Gruppen vermischten, bündelten sich die Stärken jedes einzelnen Künstlers, und es traten abermals neue Facetten hervor. Es war ein unvergessliches, außergewöhnliches Event und ein tolles Statement für die regionale Live-Musik.

mab