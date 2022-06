Vom 1. März bis 15. Ju­li gilt in Bay­ern die Brut- und Setz­zeit, in der Wild­tie­re ei­nen be­son­de­ren Schutz ge­nie­ßen. Be­we­gen sich Hun­de­hal­ter in die­sem Zei­traum auf Feld- und Wald­we­gen oder sind sie in Grün­an­la­gen un­ter­wegs, müs­sen ih­re Tie­re an­ge­leint wer­den.