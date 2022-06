Besonderer Schutz für junge Wildtiere

Brut- und Setzzeit in Bayern dauert bis 15. Juli - Hunde sollten in Wald und Flur an Leine geführt werden

Miltenberg 30.06.2022 - 14:22 Uhr 2 Min.

Junge Wildtiere wie diese Frischlinge genießen in der Brut- und Setzzeit bis 15. Juli besonderen Schutz. Hunde sollten in dieser Zeit angeleint sein, um den Nachwuchs im Wald und Feld nicht unnötig zu stressen und zu gefährden. Foto: dpa-Bildfunk

Stress durch Streuner

Unsere Leserin Annett Wunder hatte während dieser Zeit die Erfahrung gemacht, dass diese Vorgabe nicht überall beachtet wurde. Vielfach bleibe bei Hundehaltern nur in Erinnerung, dass es keine offizielle Leinenpflicht in Bayern gibt. Spricht sie dann Leute auf die einschränkenden Vorschriften an, dass der Hund in diesem Zeitraum angeleint gehört, höre sie häufig: »Warum denn, mein Hund erwischt doch sowieso kein Reh! Er stöbert nur und jagt nicht wirklich.« Solche Aussagen regen sie auf. Sie macht bei unserem Gespräch darauf aufmerksam, dass auch streunende Hunde ohne tatsächliche Jagdambitionen durch Wald, angrenzende Wiesen oder Felder für Wildtiere einen riesigen Stress bedeuten.

»Auch wenn der Hund nur kurz dem »versehentlich aufgescheuchten« Jungwild hinterherrennt, weil er »nur« spielen will, bedeutet das für diese Todesängste bis hin zum Herzstillstand«, erklärt sie. Finde der Hund ein Gelege oder einen Nistplatz interessant und durchstöbert er deshalb die Fläche, zerstöre er mitunter den Brutplatz oder Rückzugsort, im ungünstigsten Fall erwische er gelegte Eier oder Jungtiere.

Das sei doch alles übertrieben, das gehöre zur Natur, höre sie dann manchmal. Jeder Hundehalter müsse sich bewusst sein, dass ein Jäger schießen darf, wenn ein Hund sich außerhalb der direkten Reichweite des Halters aufhält, er Wild nachstellt oder gefährdet. Dass es da auch zu einer Fehlentscheidung des Jägers kommen kann, ist durchaus möglich. Man sollte es nicht darauf ankommen lassen.

Unnötige Konflikte

Unser Medienhaus hat Klaus-Peter Gerhart, den Vorsitzenden der Kreisgruppe Obernburg des Bayerischen Jagdverbandes, um eine Stellungnahme gebeten. Er hat die Erfahrung gemacht, dass sich in den vergangenen Jahren die Einsicht und das Verhalten der meisten Hundehalter zwar deutlich verbessert hat, es dennoch immer wieder zu Situationen komme, die zu unnötigen Konflikten führen. Wer der Meinung ist, sein Hund störe kein Wildtier wenn er eben nur mal kurz im hohen Gras oder im Wald verschwindet, irre sich sehr.

Selbstverständlich brauche jeder Hund, besonders dann, wenn er im Haus gehalten wird, regelmäßig genügend Auslauf und Bewegung. Dies darf aber nicht zur Belastung der freilebenden Tierwelt geschehen. Hier liegt unter Umständen schnell ein Vergehen gegen das Tierschutzgesetz vor, das mit empfindlichen Geldbußen geahndet werden kann.

Schuss nur im Notfall

Auch wenn die Gesetze es dem Jäger ermöglichen, zum Schutz der freilebenden Tiere auf einen offensichtlich frei jagenden Hund zu schießen, wird dies sicherlich immer nur dann geschehen, wenn sich keine andere Möglichkeit mehr bietet, Leid vom durch den Hund bedrohte Tier abzuwenden.

Die Schuld an einer solchen Situation hat dabei nicht der Hund, der durch seinen natürlichen Jagdtrieb dazu angeleitet wird, sondern der Hundehalter oder Hundeführer. Denn nur wenn ein Hund nach gewissenhafter Erziehung und Ausbildung auf Rufen und Signale zuverlässig gehorcht, darf er ohne Leine im Einwirkungsbereich seines Halters geführt werden.

Hans-Jürgen Freichel

Hintergrund: Brut- und Setzzeit Mit den wärmeren Temperaturen beginnt die sogenannte Brut- und Setzzeit - die heimische Natur verwandelt sich in eine große Kinderstube. Hase, Hirsch, Ente, Reh oder Wildschwein: Viele heimische Wildtiere bringen in den Frühjahrsmonaten ihren Nachwuchs zur Welt und brauchen viel Ruhe. Damit die Jungtiere problemlos aufwachsen können, bittet der Deutsche Jagdverband (DJV) Erholungssuchende und Hundehalter um Rücksicht und Einhaltung einiger einfacher Verhaltensregeln. Wildtiere halten sich besonders gern im Dickicht der Wälder, Feldhecken oder im hohen Gras auf. Es ist daher unbedingt notwendig, diese Ruhezonen zu meiden, die Wege nicht zu verlassen und Hunde anzuleinen (hjf/Quelle: Deutscher Jagdverband)