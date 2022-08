Beschluss zur Nutzung erneuerbarer Energien in Großheubach

Die Kom­mu­ne möch­te das Po­ten­tial er­neu­er­ba­rer En­er­gi­en künf­tig bes­ser und mehr nut­zen, so­wohl für ge­meind­li­che Ge­bäu­de als auch für die Ge­mein­de selbst. Dies sieht Großh­eu­bach als an­ste­hen­de Auf­ga­be an, wie es der Ge­mein­de­rat in sei­ner Sit­zung am Di­ens­tag im Ge­mein­schafts­haus in Form ei­nes ein­stim­mi­gen Grund­satz­be­schlus­ses fest­ge­schrie­ben hat.