Berufsschule Miltenberg/Obernburg: Raumbedarf für Sanierung mittlerweile bestätigt

Bis Ende 2023 Grundlagen für Auslobung eines Architektenwettbewerbs schaffen

Miltenberg 09.03.2023 - 15:58 Uhr 1 Min.

Zur Berufsschule an den Standorten Miltenberg und Obernburg vermeldete er, dass die Regierung von Unterfranken den abstrakten Raumbedarf für die Generalsanierung der Standorte bestätigt habe. Dabei entspreche das vorgelegte abstrakte Raumprogramm im Wesentlichen dem von der Schule angefragten Raumbedarf. Als Grundlage für die weiteren Planungsschritte - insbesondere im Hinblick auf einen Architektenwettbewerb - werden nun die pädagogischen, räumlichen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Anforderungen zusammengetragen und vertieft.

Gemeinsam wollen Schule, Landratsamt und Planer die Entwicklung belastbarer Nutzungsszenarien und Organisationsmodelle für eine pädagogisch-räumliche Konzeption erarbeiten. Ziel ist laut Wosnik ein konkretes Raum- und Funktionsprogramm für beide Standorte und die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für den Standort Miltenberg. So wolle man weitere Planungssicherheit erhalten und bis Ende 2023 die Grundlagen für die Auslobung eines Architektenwettbewerbs schaffen.

Hallennutzung zum Schuljahresbeginn 2025/2026

Zur Sanierung der Einfach-Sporthallen am Hermann-Staudinger-Gymnasium (HSG) Erlenbach sagte der Kreisbaumeister, dass Vergabeverhandlungen mit Büros sowie der Schulleitung stattfanden, im Februar hätten alle Planer den zu sanierenden Sporthallenkomplex begangen. Die Planungsphase soll bis Herbst 2023 soweit gediehen sein, dass der Förderantrag der Regierung von Unterfranken vorgelegt werden kann. Bauantragsverfahren und weitere Schritte der Ausführungsplanung sollen eingeleitet werden. Laut dem Kreisbaumeister sollen die Bauarbeiten in einem Zug erfolgen. Als groben zeitlichen Horizont bis zur Übergabe der sanierten Hallen sieht er der Mitteilung zufolge eineinhalb bis zwei Jahre, was den Beginn der Nutzung zum Schuljahresbeginn 2025/2026 bedeuten würde.

Für die Vergabe der Planungs- und Bauleitungsleistungen im Bereich Architektur im Zusammenhang mit der Sanierung der Doppel-Sporthalle am JBG Miltenberg sei Wosnik zufolge eine EU-weite Vergabe erforderlich. Dieses Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb sei gestartet, die Frist ende am 9. März. Für die Planungs- und Bauleitungsleistungen des Technischen Gebäudeausrüstung würden Verfahren auf nationaler Ebene gewählt.

Vergaben: Laut Andreas Wosnik wurden nichtöffentlich mehrere Aufträge vergeben, etwa für die Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld die Umrüstung der Klassenzimmerbeleuchtung auf LED für 114.436 Euro. Im Rahmen der Generalsanierung der HSG-Sporthalle Erlenbach gingen die Planungsleistungen für Heizung, Lüftung und Sanitär an Zinßer-Ingenieure (Marktheidenfeld), die Planung Elektro und Gebäudeautomation an das Ingenieurbüro Rainer Metzger (Weikersheim), die Tragwerksplanung an das Ingenieurbüro Kimmelmann + Sälzer (Würzburg) und die Hochbauplanung an Stendel Architekten (Eschau). Der Einbau dezentraler Lüftungsgeräte in Schulen des Landkreises wurden wie folgt vergeben: Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach für 1.088.376 Euro, für das JEG Elsenfeld für 1.626.289 Euro, für das JBG Miltenberg für 287.879 Euro, für die Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg für 1.420.837 Euro, für die Realschule Elsenfeld für 648.791 Euro, für die Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Miltenberg für 690.862 Euro sowie für die Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld für 849.482 Euro.

kay