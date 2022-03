Berührender letzter Gruß von der Front an Frau und Kinder

Feldpostbrief in Nachlass des Bürgstadters Josef Muchel entdeckt

Ganz besonderer Fund in einem Bürgstadter Nachlass: ein Feldpostbrief

Nach seinem Tod im Januar holte sie die Kiste mit Zeugnissen und anderen Dokumenten hervor und fand in diesen Papieren den Feldpostbrief. Dieser war sehr abgegriffen und in polnischer Sprache verfasst.

Seit 1. März 1945 vermisst

Christine Muchels Interesse war geweckt und sie forschte im Internet nach dem Namen von Franz Muchel und erfuhr, dass der am 9. Juli 1904 Geborene seit 1. März 1945 als vermisst gilt. Im Familienstammbuch wurde ein weiteres Vermisstendatum entdeckt, der 20. April 1945, sowie der Hinweis, dass Franz Muchel Landwirt und Schreiner war.

Was in dem Brief stand, war immer noch ein Geheimnis. Aber Christine Muchel fand eine polnische Arbeitskollegin, die sich bereiterklärte, den Brief zu übersetzen. Was dabei herauskam, ging vielen ans Herz. Der damals 41-jährige Soldat schreibt, dass er in der Nähe von Bielsko Gräben aushebt und ihm die Kanonen und Granaten über den Kopf pfeifen.

Seine Hoffnung, dass Gott ihn und seine Kameraden aus diesem Elend retten möge, hat sich nicht erfüllt. Es ist das letzte Lebenszeichen von Franz Muchel. Sein liebevoller Abschiedssatz »Dein treuer bis in den Tod Franz, auf Wiedersehen liebe Frau, Kinder« geht unter die Haut.

Trotz Beinverletzung im Krieg

Christine Muchel versuchte, an weitere Informationen zu kommen, und schickte den Brief an den Bruder von Franz Muchel. Dessen Frau erinnerte sich, dass Franz eine bleibende Beinverletzung aufgrund eines Unfalls mit dem Pferdefuhrwerk hatte. Da er eine Firma leitete, hätte er eigentlich nicht eingezogen werden sollen.

In der Familie wird vermutet, dass ein Cousin ihn gemeldet hat, so dass er in den Krieg ziehen musste. Dass ein Arzt ihm bescheinigte, wegen der Beinbehinderung nicht fit für die Front zu sein, hat wohl nichts geholfen, denn »wer nicht gehen kann wird auf der Stelle erschossen«, schreibt er.

Seine Frau Anna, an die der Brief gerichtet war, lebte bis zu ihrem Tod bei den Muchels in Bürgstadt. »Leider hat sie nie etwas aus dieser Zeit erzählt«, bedauert Christine Muchel. Der Brief soll aufgehoben werden.

